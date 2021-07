Los defensores de las intervenciones excesivas del gobierno debido a la pandemia han insistido en que cualquier inflación de precios que estos planes hayan causado es sólo temporal. Pero acaban de aparecer más datos que muestran que la inflación de los precios está alcanzando nuevas máximas, lo que pone de manifiesto las consecuencias destructivas de estas políticas imprudentes.

El gobierno federal acaba de publicar el último Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente a junio del 2021, una métrica imperfecta pero útil que hace un seguimiento a la inflación general de precios en un conjunto de bienes de consumo típicos. Básicamente, trata de ilustrar cuánto están subiendo los precios de los bienes que el estadounidense promedio compra habitualmente. La edición de junio muestra que los precios han vuelto a aumentar considerablemente, con un incremento del 0,9 % de mayo a junio. De junio del 2020 a junio de 2021, los datos muestran que los precios al consumidor aumentaron un enorme 5,4 %.

Contrary to what the experts have been telling us, US consumer price inflation soared to a 13 yr high of 5.4%/yr. What did they miss? The explosion in the money supply. As Milton Friedman taught us: “Inflation is always & everywhere a monetary phenomenon…”https://t.co/I0vGYjAcAQ

— Steve Hanke (@steve_hanke) July 13, 2021