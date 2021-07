Un levantamiento en Cuba ha acaparado los titulares internacionales después de que las manifestaciones a favor de la libertad estallaran a última hora del domingo y se hicieran rápidamente virales. Miles de cubanos salieron a la calle para pedir libertad y protestar contra el régimen comunista que controla con mano de hierro la población y la economía del país.

«Miles de cubanos marcharon el domingo en el paseo del Malecón de La Habana y en otros lugares de la isla para protestar por la escasez de alimentos y los altos precios en medio de la crisis del coronavirus, en una de las mayores manifestaciones antigubernamentales que se recuerdan», informa MarketWatch.

Las escenas, que se muestran a continuación, son impresionantes:

In #Cuba , thousands took to the streets to protest against the govt, chanting "Down with the dictatorship" and "We are not afraid". Long food lines and critical medicine shortages have fueled anger. Another failure of Communism to deliver. pic.twitter.com/Y21fhX1cK7

This is deeply moving.

Watch as Cubans wave the American flag while marching against the island’s 62 year-old communist dictatorship on the streets of Havana.

Never forget what America represents to millions across the world. #SOSCuba🇨🇺 #PatriaYVida

pic.twitter.com/rbEZmL7YgB

— Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) July 11, 2021