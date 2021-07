El 27 de mayo, durante un discurso en Ohio, el presidente Joe Biden le dijo a los oyentes: «Soy un capitalista», pero «el acuerdo básico en este país se ha roto». «Desde 1979», dijo, «la productividad ha crecido cuatro veces más rápido que los salarios». Solía ser así,

Además, «los directores generales solían cobrar 35 o 36 veces al [sic] empleado promedio, y deberían cobrar por su trabajo.

El Gobierno puede y debe arreglar las disparidades salariales», dijo Biden, invirtiendo estratégicamente el dinero de nuestros impuestos e instituyendo políticas de manera que se creen «buenos puestos de trabajo, empleos estadounidenses que ofrezcan buenos salarios y dignidad». Así, pretende ofrecer educación preescolar y universitaria, reconstruir el sistema de autopistas de Estados Unidos, aumentar el acceso a Internet de alta velocidad, financiar la investigación de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) sobre el Alzheimer, el cáncer y la diabetes, y mucho más.

«Mi plan tiene la forma correcta de invertir», dijo, «repartiendo las inversiones claves a lo largo del tiempo para limitar la presión de los precios». En total, las propuestas de Biden costarían a los contribuyentes unos 6 millones de dólares, que piensa recaudar aumentando los impuestos a las empresas y a los individuos ricos.

Esto plantea varias preguntas. Entre ellas, ¿alguien cree realmente que Joe Biden, que no es un capitalista sino un político de toda la vida, sabe «la manera correcta de invertir» 6 millones de dólares? En particular, en 2009, la CBS estimó que el patrimonio neto de Biden era de menos de 30.000 dólares, lo que le convertía en la figura más pobre de la administración, a pesar de que, desde 1991, los contribuyentes le habían dado un salario anual de más de 100.000 dólares.

Salvo en el caso de los privilegios gubernamentales, los empresarios y ejecutivos ricos se enriquecen en gran parte porque saben utilizar el dinero y los recursos para crear más dinero y recursos. Por el contrario, como la historia ha demostrado repetidamente, los burócratas pueden gastar nuestro dinero, pero no tienen experiencia en cómo invertirlo de manera rentable.

Otra pregunta: ¿Queremos burócratas expertos en «invertir» el dinero de nuestros impuestos? El propósito del gobierno no es gestionar nuestra riqueza, sino proteger nuestros derechos. Al igual que evaluamos a los cirujanos cardíacos en función de lo bien que realizan el triple bypass, no las endodoncias, deberíamos evaluar a los políticos en función de lo bien (y eficazmente) que protegen nuestros derechos, no en función de si saben «la manera correcta de invertir». Para saber invertir, recurrimos a los directores generales de empresas, por quien «votamos» al comprar acciones de las empresas y participando en las juntas de accionistas.

La remuneración de los directores generales refleja la gran demanda de personas con habilidades raras y valiosas. Hoy en día, hay más empresas compitiendo por ese talento que nunca, lo que explica, al menos en parte, la continua trayectoria ascendente de la remuneración de CEOs que disgusta a personas como Biden. Aunque la cantidad (y quizá la calidad) de ejecutivos cualificados ha crecido en los últimos cincuenta años, también lo ha hecho la demanda, la complejidad del trabajo, los ingresos potenciales de las empresas y el reconocimiento del papel del director general en la realización de ese potencial. Y, con respecto a esto último, si comparamos las condiciones de vida de hoy con las de hace cincuenta años, está claro que los directores generales han hecho, en general, un excelente trabajo, suministrándonos productos y servicios que mejoran la vida a precios cada vez más bajos.

Pero, ¿Qué tan bien han hecho los políticos su trabajo de proteger los derechos? Entre los muchos gráficos llamativos y sugerentes que podrían ayudarnos a explicar el estancamiento de los salarios de los trabajadores están los que siguen el crecimiento del Registro Federal, el registro de todas las leyes federales, junto con los que siguen el crecimiento del Estado con beneficios sociales.

