La startup Boom Supersonic, con sede en Denver, ha estado desarrollando un avión de pasajeros que volará más rápido que la velocidad del sonido, y United Airlines anunció recientemente un acuerdo para comprar quince de ellos, con opción a comprar treinta y cinco más si las pruebas de seguridad van como está previsto.

Introducing the United supersonic fleet.@United will purchase up to 50 Overture airliners and fly the fleet on 100% sustainable aviation fuels. https://t.co/zVG2aMCVKx #BoomSupersonic pic.twitter.com/kg9eoFT2Ww — Boom Supersonic (@boomaero) June 3, 2021

«Pero, ¿y si no lo hacen?», se preguntan algunos, «¿y si los aviones de Boom resultan inseguros para las personas y el planeta?». Es comprensible que la gente quiera respuestas antes de que haya vidas en juego.

Is United’s green supersonic jet too good to be true? https://t.co/vuk72TKv5q — Recode (@Recode) June 3, 2021