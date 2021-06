Los directores ejecutivos de la nación estarían justificados si cantaran junto con la canción de rock and roll de los años 50 de los Coasters «Why’s everyone pickin’ on me?«. (Oficialmente conocida como «Charlie Brown«).

No hace falta decir que el senador Bernie Sanders lidera la manada, como de costumbre, aullando por algo de la «sangre» de los CEOs; bueno, dinero. En su más reciente iniciativa está en pie de guerra ir contra los salarios de los CEOs. El senador (socialista) de Vermont quiere limitarlos a 50 veces la cantidad pagada al trabajador promedio en sus empresas.

¿Por qué 50 veces y no 40 o 60? Si usted hace esta pregunta, es obvio que está en contra de los trabajadores («woikah», como decimos en Brooklyn) y, por tanto, debería ser anulado. ¿Por qué limitar los salarios de los directores generales? Esa es una pregunta fácil. Mientras que el trabajador está haciendo todo el trabajo, los ejecutivos están empujando papeles de una pila a otra, jugando a los videojuegos mientras se supone que están trabajando, persiguiendo a las secretarias alrededor de sus escritorios y comiendo tres almuerzos-cocktail. Todo esto se deriva de la teoría laboral marxista del valor, según la cual «la sangre, el sudor y las lágrimas» crean bienes, servicios y las clases dominantes sólo explotan a los trabajadores.

Esta teoría afirma que las cosas tienen un valor proporcional a la cantidad de trabajo invertido en ellas mismas. Esto es una tontería sin sentido. La tarta de barro y la tarta de cerezas incorporan la misma cantidad de esfuerzo laboral y, sin embargo, una de ellas tiene valor y la otra no. Los marxistas afirmarían que la primera se crea sin el trabajo «socialmente necesario», pero esto es circular; definen lo «socialmente necesario» para obviar esta incisiva objeción. Los pasteles de barro obviamente no tienen valor, por lo que dicen que no tienen el trabajo «socialmente necesario». Esta teoría también está sujeta al error de que alguien puede recoger un diamante tan grande como su puño sin prácticamente trabajar nada, sin embargo, vale una buena cantidad de dinero. Como otro clavo sobre el ataúd de esta maliciosa teoría, los precios y valores de los objetos ya creados (casas, autos, cuadros, lo que sea) siguen cambiando, lo que el trabajo necesario para crearlos en el pasado, por supuesto, no puede cambiarse en lo absoluto.

Otra supuesta justificación para rebajarle el sueldo a los presidentes de las empresas es que ganan salarios «desmesurados», de decenas de millones al año. Por supuesto, a los Bernies del mundo nunca se les ocurre que cada centavo de estos se justifica sobre la base de que estos líderes hacen la diferencia entre las ganancias y las pérdidas de las empresas. Los economistas tenemos una teoría muy bien establecida de que los salarios, para todo el mundo, no sólo para los ricos, tienden a reflejar la productividad de los ingresos marginales descontados del empleado, o la antigua «productividad» del plan para abreviar. Si son más altos que esa cantidad, se producen pérdidas; si son más bajos, los trabajadores tienden a ser despedidos.

El igualitarismo vuelve a levantar su macabra cabeza. Pero, ¿por qué meterse sólo con los sueldos de los directores generales? LeBron James gana sin duda más de 50 veces la cantidad de dinero que se lleva a casa el tipo que barre el suelo de la cancha de baloncesto de Los Ángeles Lakers. ¿No deberíamos recortar su salario por estos motivos espurios? Del mismo modo, muchos artistas de primera fila —cantantes, actores, músicos— ganan más de 50 veces lo que ganan quienes realizan tareas de poca importancia para ellos. Un gran número de abogados, contadores y médicos superan los salarios de sus secretarias, enfermeras y empleados en más de esta cantidad también. ¿Por qué concentrar la atención sobre los directores generales?

Según los fisiócratas (un grupo de economistas del siglo XVIII), la única industria lícita era la agricultura. La gente tiene que comer, ¿no? Luego, nos volvimos más sofisticados y nos dimos cuenta de que la manufactura también valía la pena y, por tanto, se justificaba. Podemos agarrar un zapato o una pala. Más tarde, los servicios también recibieron legitimidad, aunque no fuesen tangibles. ¿Por qué Bernie se sale con la suya tras su ataque injustificado contra los empresarios? ¿Por qué no se le desprecia inmediatamente por su último ataque a la libre empresa?

Es porque demasiada gente todavía no se da cuenta de que la gerencia, el marketing, el comercio, los negocios, el capitalismo y el espíritu empresarial también son «dignos de su salario», como dice la Biblia.

Walter Edward Block es un economista estadounidense y teórico del anarcocapitalismo que ocupa la cátedra de economía Harold E. Wirth Eminent Scholar Endowed en la Escuela de Negocios J. A. Butt de la Universidad Loyola de Nueva Orleans. Es miembro de la FEE Faculty Network.