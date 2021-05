Siempre es divertido cuando algunos de los más prominentes autodenominados socialistas de Estados Unidos aprovechan su defensa del socialismo para convertirse en multimillonarios. (Te estoy mirando a tí y a tus tres casas, Bernie Sanders).

El último ejemplo de este patrón cómico y a la vez revelador viene por cortesía del Ayuntamiento de Seattle. Este órgano está compuesto por políticos de izquierda, muchos de los cuales adoptan abiertamente la etiqueta de socialistas. Ya hemos hablado de sus esfuerzos por imponer impuestos punitivos a las empresas, despenalizar el robo de propiedades, etc. Pero resulta que los concejales Kshama Sawant y Tammy Morales tienen un patrimonio conjunto de $3,5 millones de dólares.

NEW: Seattle Socialists Kshama Sawant and Tammy Morales on the City Council have taken advantage of our capitalist system, getting wealthy off the low-income voters they claim to fight for. They're collectively worth over $3.5 million. https://t.co/soonN5Xmx5

— (((Jason Rantz))) on KTTH Radio (@jasonrantz) April 27, 2021