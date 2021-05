Hace unas semanas, el presidente Joe Biden dio a conocer su «Plan de Familias Norteamericanas«, que ampliaría drásticamente el papel del Gobierno federal en la educación y la vida familiar. Además de los permisos pagados, las guarderías subvencionadas y dos años de universidad comunitaria «gratuita» para todos los estadounidenses, el plan de $1,8 billones de dólares pretende ofrecer programas preescolares universales financiados por los contribuyentes para todos los niños de tres y cuatro años.

Según un nuevo estudio publicado el miércoles por la Escuela de Negocios de Wharton, el plan propuesto por Biden costaría en realidad cerca de $2,5 billones de dólares, al tiempo que aumentaría la deuda pública y disminuiría el Producto Interno Bruto (PIB). El Gobierno de Biden calcula que la propuesta de educación preescolar universal «gratuita» costará por sí sola $200.000 millones de dólares, aunque el modelo de Wharton sugiere que es una estimación baja.

He aquí cuatro razones principales por las que la educación preescolar gratuita y universal —que ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los activistas y políticos progresistas— debería ser objeto de una enérgica oposición:

1. Necesitamos menos participación del gobierno en la educación, no más

Defendiendo su «Plan de Familias Norteamericanas» en el discurso de la semana pasada ante el Congreso, el presidente Biden ahora «garantiza cuatro años adicionales de educación pública para cada persona en Estados Unidos, comenzando tan pronto como podamos», con dos años de preescolar y dos años de universidad comunitaria. «Doce años ya no son suficientes hoy en día, para competir con el resto del mundo en el siglo XXI», dijo. Biden señaló que se trata de «una escuela, no de una guardería», algo que los sindicatos de profesores aceptarán plenamente.

El presidente también añadió que nuestra “nación hizo universales 12 años de educación pública en el siglo pasado. Nos convirtió en la nación mejor educada y preparada del mundo». Sin embargo, las estadísticas no respaldan esta afirmación. De hecho, el rendimiento académico de EE. UU. es más bien mediocre en comparación con otros países desarrollados. Según los resultados del último examen internacional PISA para jóvenes de 15 años, que evalúa el rendimiento académico en 79 países, 30 países superaron a EE. UU. en matemáticas y las puntuaciones en lectura se han mantenido estables durante años. Estos resultados mediocres se producen incluso cuando Estados Unidos gasta más en educación que otros países.

Dentro de los Estados Unidos, el rendimiento académico en las escuelas gubernamentales del país es igualmente sombrío. Los resultados de 2019 de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés), que a menudo se conoce como el boletín de calificaciones de la nación, revelaron que las puntuaciones de matemáticas y lectura han caído para los estudiantes de cuarto y octavo grado desde 2017. En el caso de los alumnos de 12 grado, las notas en matemáticas de 2019 se mantuvieron planas en general y las de lectura disminuyeron desde que la prueba se administró previamente a los alumnos de último año en 2015. Entre los estudiantes con más bajo rendimiento, tanto las puntuaciones de matemáticas como de lectura cayeron.

Si el gobierno ni siquiera puede garantizar resultados académicos sólidos para los estudiantes de Kinder a 12º actualmente dentro de su ámbito, entonces ¿por qué debería ampliarse su papel a estudiantes más jóvenes y mayores, mientras los contribuyentes pagan la factura?

2. El Gobierno federal no debería intervenir en la educación

Ya he escrito anteriormente que el Gobierno federal no tiene un papel constitucional en la educación. Como escribió James Madison (conocido como «el Padre de la Constitución») en The Federalist Papers, no. 45: «Los poderes delegados por la Constitución propuesta al gobierno federal son pocos y definidos. Los que deben permanecer en los gobiernos estatales son numerosos e indefinidos».

La ampliación de la participación del Gobierno federal en la educación infantil y superior a través del plan propuesto por Biden creará tentáculos duraderos a nivel estatal y local que pueden ser manipulados dependiendo de quién esté en el poder en Washington, DC.

Las decisiones de política educativa deben ser tomadas por los estados y las comunidades individuales, sin la intromisión federal. El sistema de federalismo de nuestro país permite una toma de decisiones más localizada y facilita la movilidad y la elección. Si a alguien no le gusta una política o regulación estatal, puede mudarse a otro lugar. Esto le permite a los padres que pagan impuestos «votar con los pies» contra lo que consideren malas políticas y favorezcan las buenas.

Si estados como California o ciudades como Nueva York quieren adoptar programas preescolares universales, eso depende de sus ciudadanos. Si consiguen resultados educativos positivos, pueden servir de modelos de éxito para otros estados y localidades. Si no, pueden ofrecer lecciones de precaución. Pero si el gobierno federal impone la educación preescolar universal en todo el país, habrá menos experimentación, menos responsabilidad, menos opciones y ninguna escapatoria.

3. El preescolar gubernamental ya es un fracaso

Estados Unidos ha tenido programas preescolares del gobierno durante décadas y no han producido resultados sostenidos y positivos para los estudiantes, pero han costado a los contribuyentes miles de millones de dólares. Algunos estudios muestran resultados positivos de los programas preescolares públicos para los niños de bajos ingresos, pero estos resultados suelen ser fugaces. Y para la mayoría de los niños de ingresos medios y altos, los beneficios a largo plazo de los programas preescolares son insignificantes.

El Brookings Institution explicó ya en 2017 que los estudios citados a menudo que muestran beneficios positivos de los programas estatales de preescolar son inadecuados y que estudios más profundos sobre el impacto duradero de los programas públicos de preescolar, incluyendo el estudio de impacto de Head Start y el estudio de preescolar voluntario de Tennessee, revelan que cualquier beneficio a corto plazo desapareció al final del jardín de infancia.

Y lo que es más alarmante, en el tercer grado el rendimiento académico de los niños del programa de prekindergarten de Tennessee era inferior al del grupo de control de niños que no participaron en el programa. Igualmente preocupante es el hecho de que, en el tercer grado, los niños del programa Head Start presentaban, según los profesores, más problemas de comportamiento y emocionales que el grupo de control de niños que no asistieron al programa.

Los investigadores de la Universidad de Vanderbilt que llevaron a cabo el análisis del programa de preescolar de Tennessee hacen sabias advertencias a la política pública de preescolar. Explican que «los resultados poco auspiciosos del presente estudio ofrecen un advertencia ejemplar sobre la excesiva confianza en los programas estatales de preescolar».

Continúan: «El hecho de que el estudio Head Start Impact —el único otro estudio aleatorio de un programa contemporáneo de prekindergarten financiado con fondos públicos— también encontró pocos efectos positivos después de que el año de prekindergarten añadiera más advertencias (Puma et al., 2012). El pre-kínder financiado por el Estado es una idea popular, pero por el bien de los niños y de la promesa del pre-kínder, la evidencia creíble de que un programa estatal de pre-kínder bastante típico no está cumpliendo sus objetivos debería provocar un tipo de reevaluación».

4. La ampliación de un Estado de Bienestares debilita a las familias

El «Plan de las Familias Norteamericanas» se promociona como un programa para fortalecer a las familias, pero una mayor participación del gobierno en la educación sólo las debilitará. Los padres que decidan no enviar a sus hijos a la educación preescolar, o las personas que decidan no tener hijos, soportarán la carga de subvencionar la educación preescolar de otros. Los programas preescolares universales aumentan innecesariamente el costo de la paternidad en casa e imponen costos adicionales a quienes no tienen hijos. En la actualidad, sólo la mitad de los niños de tres y cuatro años están inscritos en programas de preescolar, pero un impulso gubernamental a la pre-escolarización universal puede presionar a más familias para que inscriban a sus hijos en estos programas incluso si prefieren retrasar su entrada a la escuela.

Además, los programas gubernamentales de preescolar limitarán las opciones de programación de la primera infancia para los padres y aumentarán los costos. Los programas gubernamentales de preescolar estarán obligados a pagar a sus maestros un salario mínimo de $15 dólares, a utilizar un plan de estudios aprobado por el Estado y a ajustarse a diversas normas de «alta calidad», incluyendo la proporción de alumnos por profesor. Puede que muchos padres tengan una definición de «alta calidad» diferente a la del gobierno, pero se encuentran con que sus opciones para la primera infancia se reducen a medida que el gobierno asume un mayor control del sector educativo.

La educación pública ya consume más que nunca la infancia y la adolescencia, y está fallando a muchos niños. Ahora, está a punto de ampliarse a edades cada vez más tempranas y permanecer hasta bien entrada la edad adulta, apuntalando una extensión masiva del Estado de bienestares «de la cuna a la tumba».

«La cuestión», escribió el economista y filósofo político Murray Rothbard, «que se ha unido en el pasado y en el presente es: ¿habrá una sociedad libre con control parental, o un despotismo con control estatal?» Rothbard continuó:

«Veremos el desarrollo lógico de la idea de la invasión y el control del Estado. Estados Unidos, por ejemplo, comenzó, en su mayor parte, con un sistema de escuelas completamente privadas o filantrópicas. Luego, en el siglo XIX, el concepto de educación pública cambió sutilmente, hasta que se instó a todo el mundo a ir a la escuela pública y se acusaron a las escuelas privadas de ser divisorias. Finalmente, el Estado impuso la educación obligatoria al pueblo, obligando a los niños a ir a las escuelas públicas o estableciendo normas arbitrarias para las escuelas privadas. La instrucción de los padres estaba mal vista. Así, el Estado ha estado en guerra con los padres por el control de sus hijos». (Énfasis añadido).

El «Plan de Familias Norteamericanas» de Biden es sólo la última incursión en esa guerra. No importa qué regalos financiados por los contribuyentes pueda ofrecer el gobierno como cebo, los padres no deben ceder ni un ápice más al Estado cuando se trata de sus sagradas responsabilidades para con sus hijos. Para fortalecer verdaderamente a las familias y ayudar a los niños a prosperar, debemos sacar al gobierno de nuestras vidas y del aprendizaje.

Kerry McDonald es investigadora principal de educación en FEE y autora de Unschooled: Raising Curious, Well-Educated Children Outside the Conventional Classroom (Chicago Review Press, 2019). También es académica adjunta en el Instituto Cato y colaboradora habitual de Forbes.