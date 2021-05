La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) publicó cifras que indican que el nivel medio de precios de los bienes de consumo ha subido un 4,2 % desde el año pasado por estas fechas en los Estados Unidos. Es la tasa más alta desde 2008. En otras palabras, el consumidor promedio que gana el mismo salario este año ha sufrido un recorte, si se tiene en cuenta lo que su sueldo puede comprar realmente.

¿Cómo sabe esto el BLS? Una de las formas en que el BLS hace un seguimiento de la inflación es mediante el índice de precios al consumidor (IPC). El IPC utiliza algunos de los bienes más comunes que compran los consumidores urbanos, y hace un seguimiento de los precios de estos bienes cada año.

Un crecimiento del IPC del 4,2 % significa que esta «cesta» de bienes que compra el consumidor urbano medio se ha encarecido un 4,2 %. Los economistas llaman a esta medida inflación.

El IPC no es en absoluto una medida perfecta de la inflación, ni podría serlo ninguna, pero proporciona algún tipo de referencia para comparar cuánto cambian los precios a lo largo del tiempo.

¿Por qué está aumentando la inflación ahora? Todo tiene que ver con el dinero. Imagina que mañana todo nuestro dinero se convierta en una cifra 10 veces mayor. Los billetes de $10 dólares se conviertan en billetes de $100 dólares, las cuentas bancarias con $10.000 dólares se vuelvan en cuentas con $100.000 dólares, y las cuatro monedas de 25 centavos en el portavasos se transformen en un billete de $10 dólares.

Esto puede sonar bien al principio, pero considere lo que ocurre después. Si los precios se mantienen igual, de repente la gente se lanza a comprar cosas nuevas. De repente, un estudiante con un préstamo estudiantil de $7.000 dólares puede comprar un Porsche. Alguien puede permitirse el pago inicial de una casa que antes estaba a meses de distancia. Un niño con una generosa asignación se compra un televisor de pantalla plana.

Pero ahora aparecen los problemas. Todos los autos en venta están siendo retirados del lote. Las estanterías de los televisores están vacías. Las ofertas de casas llegan sólo unos minutos después de su publicación. Hay más dinero, pero existe exactamente la misma cantidad de bienes. Con tantos clientes demandando nuevos productos, los vendedores tienen 10 clientes peleando por un solo producto. ¿Y qué ocurre? Sube el precio.

De hecho, los precios en este mundo harán, en promedio, el mismo cambio que las cuentas bancarias. Las barras de caramelo de un dólar se convierten en barras de 10 dólares, los televisores de calidad media cuestan miles de dólares, y la habitación de dos camas de 100.000 dólares en Kansas se convierte en una compra de un millón de dólares.

Si más dólares persiguen exactamente los mismos bienes, los precios subirán.

Aunque el ejemplo anterior está simplificado, la idea principal funciona en el mundo real. Por desgracia, no todo el mundo ha recibido 10 veces más dinero, sino que se ha introducido nuevo dinero en la economía.

La cantidad de dinero (medida como «M2» por la Reserva Federal) ha aumentado más del 32,9 % desde enero de 2020.

Eso significa que casi una cuarta parte del dinero en circulación ha sido creado desde entonces. Como muestra el siguiente gráfico, un cambio así no tiene precedentes en la historia reciente.

El dinero recién impreso ayuda a financiar la serie de gastos de un billón de dólares relacionados al coronavirus, que beneficiaron a las grandes empresas. También es un intento de satisfacer la demanda de los consumidores de tener dinero para que se sientan cómodos gastando de nuevo. Y lo están gastando.

A medida que los bloqueos terminan y finalmente permiten a los consumidores volver a la actividad económica normal, el nuevo dinero comienza a moverse a través de la economía más rápidamente. Los bancos tienen más dinero para prestar y la gente construye nuevas viviendas. A medida que se construyen más casas, aumenta la demanda de madera. Como la demanda de madera aumenta, el precio de la madera sube. ¿Te suena conocido?

Aunque el nuevo dinero no llegará a todos los mercados al mismo tiempo, y puede llevar algún tiempo que la demanda vuelva a los niveles anteriores al cierre, las cifras de inflación indican que este proceso ha comenzado. Para que la inflación se reduzca, o bien el gasto tendría que disminuir, o bien el gobierno tendría que reducir la oferta monetaria.

¿Es tan grave?

Nada de esto significa que la hiperinflación vaya a producirse mañana o nunca. De hecho, podría ser un error provocado por un bajo índice de referencia del IPC. Pero teniendo en cuenta todo el dinero nuevo que circula, no debería sorprenderle a nadie que esta tasa de inflación persistiera o aumentara.

Los miembros de la Reserva Federal no están preocupados y, de hecho, afirman que no se plantean una política monetaria contractiva hasta que la inflación se mantenga en este nivel durante algún tiempo. Muchos economistas sostienen que la inflación tendría que ser mucho mayor para que mereciera la pena preocuparse. Pero la inflación no necesita ser una hiperinflación para ser perjudicial para muchos. Los efectos de la inflación no son iguales.

Después de un año de cierres que han provocado pérdidas de empleo y recortes salariales, muchos estadounidenses no están en condiciones de pagar un 4,2 % más en precios. Es fácil que alguien con un trabajo cómodo o unos ahorros se burle de estas subidas de precios, pero los estadounidenses de clase trabajadora y los pobres notan la diferencia.

En un momento en el que los estadounidenses se esfuerzan por reconstruir sus ahorros para proteger a sus familias de la incertidumbre futura, ¿es prudente ignorar una política que se coma lentamente sus ahorros, mientras se esfuerzan por encontrar nuevos cupones para los víveres o consideran la posibilidad de tomar una ruta de transporte público mucho más larga para ahorrar en gasolina? Estas dificultades merecen ser consideradas.

¿Aumentará la inflación? ¿Bajará? Nadie puede asegurarlo. Pero sí podemos decir con seguridad que la inflación no tiene que ser de dos dígitos para ser perjudicial.

Peter Jacobsen es profesor asistente de economía en la Universidad de Ottawa y profesor Gwartney de educación e investigación económicas en el Instituto Gwartney.