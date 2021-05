El verano pasado, NBC News informó que las autoridades sanitarias del estado de Nueva York estaban sorprendidas por el número de pacientes hospitalizados que decían haber contraído el COVID-19 mientras se quedaban en casa.

Las estadísticas, recogidas en 113 hospitales que encuestaron a los pacientes durante un periodo de tres días, sugerían que más de dos tercios habían contraído el virus mientras permanecían en casa.

«El 66 % de las personas estaban en casa, lo que nos resulta chocante», dijo el gobernador Andrew Cuomo a un grupo de periodistas en los Institutos Feinstein de Investigación Médica en mayo. El porcentaje superaba con creces a otros lugares más probables, como las residencias de ancianos (18 %), los centros de vida asistida (4 %) y los refugios o las calles para personas sin hogar (2 %).

«Es una sorpresa», dijo Cuomo. «Pensábamos que tal vez íbamos a encontrar un mayor porcentaje de empleados de primeros auxilios que se enfermaban porque iban a trabajar, que podían ser enfermeras, médicos, trabajadores del transporte público. No fue así. Estaban predominantemente en casa».

Los hogares tienen las mayores tasas de contagio

Un año después, un nuevo estudio arroja una luz sobre el misterio.

Un nuevo informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica ofrece nuevas pruebas que demuestran que las órdenes de quedarse en casa pueden haber sido contraproducentes.

«Las micro evidencias contradicen el ideal de salud pública, según el cual los hogares serían lugares de confinamiento solitario y de transmisión cero», escribe el economista de la Universidad de Chicago, Casey B. Mulligan. «En cambio, las pruebas sugieren que ‘los hogares muestran las tasas de transmisión más altas’ y que ‘los hogares son entornos de alto riesgo para la transmisión del [COVID-19]».

A primera vista, los resultados son un poco sorprendentes. Los modelos de los primeros tiempos de la pandemia suponían que la transmisión sería menor en los hogares. Esto explica por qué Cuomo se sorprendió cuando se enteró de que el 66 % de los hospitalizados con COVID habían estado en casa: iba en contra de la ciencia previa a la pandemia, que mostraba que los virus se propagan más comúnmente en entornos de trabajo y escuelas.

Pero Mulligan dice que ese es el error. Los modeladores se basaron en los entornos laborales y escolares anteriores a la pandemia, que no contaban con las precauciones de seguridad que tantas instituciones implementaron a raíz de COVID.

«Las escuelas, las empresas y otras organizaciones aplicaron una serie de protocolos de prevención —desde el ajuste del flujo de aire hasta la instalación de barreras físicas, pasando por la supervisión del cumplimiento de las normas y la administración de sus propios servicios de pruebas— que los hogares no aplicaron, y quizás no pudieron hacerlo», escribe Mulligan.

Resulta que estas medidas realmente marcaron la diferencia. Mulligan ofrece ejemplos concretos.

Por ejemplo, el sistema Duke Health —que consta de varios hospitales y unas 180 consultas clínicas en 10 condados de Carolina del Norte— y 11 instalaciones de procesamiento de carne en Nebraska vieron caer drásticamente las tasas de infección después de aplicar diversas precauciones de seguridad, como erigir barreras entre los empleados. En el caso de Duke Health, una hora de trabajo en el sistema hospitalario pasó a ser exponencialmente más segura (por un factor de tres) que una hora de trabajo fuera del sistema sanitario.

La ironía, por supuesto, es que incluso cuando los entornos de trabajo eran cada vez más seguros, muchos estadounidenses se veían obligados a quedarse en casa en entornos menos ideales, como viviendas abarrotadas y mal ventiladas.

