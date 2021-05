Los estadounidenses gastaron mucho dinero en comida el año pasado, y no sólo porque comieran más en casa. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios de los alimentos aumentaron un 3,9 % en 2020, casi el triple de la tasa de inflación.

Desgraciadamente, esta tendencia parece destinada a prolongarse. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que los precios de los alimentos podrían aumentar otro 3 % en 2021, mientras que algunos expertos auguran problemas incluso a más largo plazo.

«Creo que los precios de los alimentos van a seguir subiendo durante un buen año o año y medio», advierte Phil Lempert, fundador de SupermarketGuru.com.

Los compradores ya están sintiendo la crisis. John Kermaj, residente en Long Island, declaró recientemente a NBC News: «Antes comprábamos estas cosas por $30 dólares. Ahora cuestan $60 dólares».

Los productos básicos de la dieta, como el trigo, el maíz, la soya y la carne, son algunos de los que más han subido de precio. La carne se disparó un 5,5 % el año pasado, y los precios de frutas como las manzanas, las fresas y los cítricos subieron un 11,3 %.

No es un asunto sin importancia.

Antes de la pandemia, el número de estadounidenses que sufrían inseguridad alimentaria había disminuido de forma constante. Esa tendencia se invirtió el año pasado. Los investigadores de la Universidad de Northwestern estiman que la inseguridad alimentaria se duplicó durante este tiempo, situando al 23 % de los hogares en peligro de pasar hambre.

Es probable que este problema no haga más que empeorar a medida que los precios de los alimentos sigan aumentando.

¿Cuál es la causa de este aumento? Una tormenta perfecta, en realidad. El mal tiempo, la acaparamientos, un aumento de la demanda de China, las interrupciones en el transporte marítimo mundial y la inflación causada por la extrema impresión de dinero por parte de los bancos centrales reciben menciones honoríficas. Pero una parte importante de los factores culpables se debe a los confinamientos y las políticas reguladoras del gobierno.

Las plantas de procesamiento de carne fueron una de las industrias más afectadas por los cierres. Muchas se vieron obligadas a cerrar durante largos periodos de tiempo y otras invirtieron en nuevos y costosos equipos y tecnología para reducir su mano de obra. Por supuesto, estos costos fueron asumidos en última instancia por el consumidor, y los cierres provocaron interrupciones en la cadena de suministro. Ambos hicieron que subieran los precios de la carne.

Estos cierres no sólo afectaron a las plantas empacadoras de carne y a sus empleados, sino también a los de muchas empresas relacionadas con la industria del procesamiento de alimentos. Los cierres también afectaron a los agricultores, a las instalaciones de envío y distribución, a las empresas que producen los envases y el plástico necesarios para almacenar la carne, y a los supermercados. En un mercado, una acción gubernamental puede tener un efecto dominó en cientos de otras industrias, y eso es ciertamente lo que sucedió aquí.

El coronavirus y los cierres no causaron necesariamente todos los problemas de la industria de la carne, pero agravaron los problemas existentes. La industria ya estaba luchando bajo absurdas regulaciones gubernamentales que obligan a los ganaderos a desperdiciar ganado bueno y les impiden vender directamente a los consumidores. Combinadas con los cierres, estas políticas comenzaron a amenazar nuestra cadena de suministro.

El congresista Thomas Massie llamó la atención sobre este problema hace más de un año y advirtió que podría provocar una escasez de carne. El republicano de Kentucky instó al Congreso a apoyar su Ley PRIME para derogar estas regulaciones, pero sus advertencias no fueron escuchadas.

The PRIME act would allow small American owned meat processors to take up much of the slack as giant multinational meat packers shut down. The alternative to not passing the PRIME Act is meat shortages, wasted animals, and bankrupt farmers.https://t.co/Yo2ud5AARf

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) May 3, 2020