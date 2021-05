El 1 de marzo, ante la mayor tasa de infección por COVID-19 del mundo, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, introdujo lo que se describió como el bloqueo más estricto del país hasta la fecha.

«La gente tiene prohibido viajar dentro del país, entre los distritos y no pueden visitarse unos a otros», informó Al Jazeera. «Todos los comercios, excepto los esenciales como los supermercados, están cerrados».

El coronavirus ha sido duro para todo el mundo, pero lo ha sido especialmente para la República Checa. Esta nación centroeuropea sin salida al mar tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID de todos los países del mundo con más de un millón de habitantes, con 2.614 muertes por cada millón de personas.

La situación es desoladora. Decenas de hospitales desbordados están al borde del colapso, según los informes, con muchos pacientes graves que no pueden recibir atención debido a la escasez de camas en la UCI y de personal médico. Los hospitales han recurrido a la contratación de soldados, bomberos y otros voluntarios para mantenerse operativos, ya que muchos médicos y enfermeras han sido apartados por la enfermedad y la fatiga.

«Mis colegas de las unidades de COVID están agotados», dijo recientemente al Daily Beast la doctora Kateřina Steinbachová, médico que trabaja en un hospital de Litoměřice. «Llevan un año en él y, en los últimos meses, han tenido que soportar situaciones similares a las de una guerra».

Una conmemoración poco notoria

Las campanas de las iglesias sonaron durante un minuto de silencio al mediodía del mes pasado en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga, donde un grupo había pintado 25.000 cruces blancas. La ceremonia se llevó a cabo para conmemorar a los 25.000 checos que murieron a causa del coronavirus en el último año.

Desde entonces, las muertes relacionadas con el COVID han aumentado a más de 28.000 en esta nación de 10.7 millones de habitantes. Sin embargo, relativamente pocos fuera de la República Checa han tomado nota.

El martes, The Guardian publicó un artículo no sobre la República Checa, donde decenas de personas mueren a causa del COVID todos los días, sino sobre Suecia, donde las muertes diarias han disminuido hasta convertirse en un mero goteo.

«El país escandinavo, que ha optado por no imponer cierres estrictos, pero que ha ido aumentando gradualmente sus restricciones, aún mayoritariamente voluntarias, tiene una media de siete días de 625 nuevas infecciones por millón de personas, según ourworldindata.org», informa el periódico.

The Guardian no es el único. En contraste con la República Checa, Suecia ha dominado los titulares a nivel mundial este último año.

«Suecia se convierte en un ejemplo de cómo no manejar el COVID-19», declaraba un titular de la CBS en julio.

«Nos están llevando a la catástrofe», advertía The Guardian al principio de la pandemia.

«Suecia se ha convertido en el ejemplo de precaución del mundo», anunciaba el New York Times el verano pasado.

«La respuesta sueca al COVID-19 es un desastre», concluyó Time en octubre.

Mientras tanto, las batallas libradas por la República Checa contra el coronavirus han sido ampliamente ignoradas. Sin embargo, las estadísticas muestran que su lucha contra el coronavirus ha sido mucho más grave.

Las 2614 muertes por millón de la República Checa son casi el doble que las de Suecia, cuya tasa es de 1346 por millón. Hasta el 10 de abril, la media diaria de siete días de muertes en Suecia era de 5; en la República Checa era de 115, más de 20 veces superior.

¿Por qué se critica más a Suecia que a la República Checa?

La pregunta es: ¿por qué se critica más a Suecia que a la República Checa? Al fin y al cabo, al igual que Suecia, los críticos culpan al gobierno checo de los resultados de la pandemia.

«El Gobierno checo ha mostrado sistemáticamente un liderazgo incompetente, sin proteger la salud pública, gobernando a través del populismo en lugar de aceptar el asesoramiento de los expertos», declaró recientemente a Al Jazeera, Jan Pačes, de la Academia de Ciencias.

La diferencia es que la República Checa siguió el guión.

A diferencia de Suecia, que al principio de la pandemia anunció que renunciaría a un bloqueo estricto, la República Checa operó bajo severas restricciones gubernamentales durante la mayor parte del último año. Actualmente, el país tiene el segundo confinamiento más estricto de Europa, sólo superado por Irlanda, según Our World in Data. Pero el bloqueo no es nuevo. Durante los últimos seis meses —desde finales de octubre— la República Checa ha operado bajo restricciones gubernamentales que se han hecho cada vez más estrictas.

A pesar de estas acciones, el virus siguió propagándose, con un pico en diciembre y febrero, e incluso en marzo.

Suecia fue difamada porque las críticas a su medida de laissez-faire trataron de argumentar que Suecia estaba pagando el precio por no confinarse, a pesar de que Suecia en realidad vio una tasa de mortalidad general más baja que la mayor parte de Europa en 2020.

Pero la experiencia de la República Checa es diferente: los cierres son ineficaces para controlar el virus. Por eso se ha pasado por alto su tragedia.

Ser honestos con los bloqueos

Durante meses, la gente ha argumentado que debemos «seguir a la ciencia» en el diseño de políticas que limiten la propagación del coronavirus. Por desgracia, se ha intentado de forma generalizada y continua pasar por alto los datos científicos que demuestran que hay poca correlación entre las restricciones gubernamentales y la propagación del virus.

Afortunadamente, las pruebas empíricas son cada vez más difíciles de ignorar. En EE. UU., por ejemplo, estados como Texas, Mississippi y Oklahoma han visto cómo su número seguía descendiendo semanas después de levantar todas las restricciones gubernamentales. Esto no era lo que preveían los partidarios del bloqueo.

Mientras tanto, muchos estados de EE. UU. que aplican restricciones gubernamentales muy parecidas a las de la República Checa han visto aumentar sus cifras en las últimas semanas.

«Michigan tiene el mayor número de casos nuevos per cápita del país, un 72 % más que el siguiente estado», informó esta semana CBS News. «La tasa de casos positivos de Michigan es casi tres veces mayor que la media nacional».

Esto tiene a los líderes políticos perplejos.

«Estamos viendo un aumento en Michigan a pesar de que tenemos algunas de las medidas más fuertes, mandatos de máscaras, límites de capacidad, trabajo desde casa», dijo la gobernadora Gretchen Whitmer en una entrevista televisiva.

Michigan no está solo. Minnesota, Pennsylvania e Illinois -todos ellos estados con políticas gubernamentales restrictivas- han visto cómo los casos aumentaban considerablemente en las últimas semanas, a pesar de que las cifras en muchos estados abiertos siguen descendiendo.

Seguir a la ciencia comienza con la honestidad sobre la eficacia de los cierres, que la evidencia muestra que tienen graves consecuencias no deseadas. Pocos entienden esto mejor que los checos.

Déjà vu inoportuno

Las calles oscuras y vacías, desprovistas de comercio, han traído a la memoria un capítulo de la historia reciente que muchos checos creían superado: la época comunista.

«El aburrimiento, la ansiedad y la sensación de abandono asfixiaban a las ciudades de entonces», escribe el periodista checo Eduard Freisler. «Este último año, la cadena de restricciones, prohibiciones, toques de queda y encierros ha traído estos infelices recuerdos a la mente de muchos checos».

Tomáš Rektor, un psicoterapeuta entrevistado por Freisler, dijo que muchos de sus pacientes mayores están deprimidos, señalando que el último año ha reavivado los recuerdos de la «normalización comunista».

«Sienten que se los traga la monotonía», dice Rektor.

El lunes trajo signos de esperanza. Los niños menores de cinco años volvieron a las aulas, se levantaron las restricciones a los viajes y se puso fin al toque de queda, ya que los legisladores suavizaron las restricciones, informó Associated Press.

Sin embargo, también hay señales ominosas. El primer ministro Babis, antiguo oficial de la policía del servicio secreto comunista, sigue creyendo en los cierres. En febrero, sugirió que su principal error fue abrir brevemente la economía durante la temporada navideña.

La situación tiene a algunos checos preocupados de que el pueblo haya aprendido las lecciones equivocadas durante la pandemia.

«Me preocupa que en la era posterior al COVID, un número suficiente de checos quiera que el gobierno les siga ayudando», declaró a Freisler, Pavel Žáček, antiguo director del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, «y el país se desplace de nuevo hacia el socialismo«.

Jonathan Miltimore es el editor jefe de FEE.org. Sus escritos/informes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y el Star Tribune.