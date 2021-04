Cuál es el último tema candente que se debate en el Congreso norteamericano? El futuro del propio Tribunal Supremo de Justicia.

«Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado planean presentar el jueves una legislación para ampliar el Tribunal Supremo de los nueve jueces actuales a 13, un proyecto de ley que los grupos de intereses liberales han estado esperando durante algún tiempo», informa ABC News.

«Después de años en los que los republicanos han desbaratado los precedentes, han roto sus propias reglas y se han robado puestos en el Tribunal Supremo para utilizarlo como peón político, necesitamos algo más que una comisión para restaurar la integridad del Tribunal», dijo el senador Ed Markey, uno de los autores del proyecto de ley. «Necesitamos abolir el filibusterismo y ampliar la Corte Suprema».

Our democracy is under assault, and the Supreme Court has dealt the sharpest blows.

To restore power to the people, we must #ExpandTheCourt.

That's why I'm introducing the Judiciary Act of 2021 with @RepJerryNadler, @RepHankJohnson, and @SenMarkey to add four seats to SCOTUS. https://t.co/iW0hlmIpwk

— Rep. Mondaire Jones (@RepMondaire) April 15, 2021