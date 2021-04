El 2 de marzo, el exsenador estadounidense Al Franken se burló de Texas por haber levantado todas las restricciones de COVID-19 que le quedaban.

«¡Caramba, aquí en Texas no hemos metido la pata hasta el fondo en dos semanas!». tuiteó Franken. «¡Ya lo sé! Levantemos el mandato de uso de máscara!»

Gee, we here in Texas haven’t screwed up royally in a whole two weeks! I know! Let’s lift the mask mandate!

A pesar de lo que Franken y muchos otros críticos predijeron, Texas no vio un repunte de casos por COVID. Por el contrario, el estado de la estrella solitaria vio que los casos alcanzaron un mínimo histórico. De hecho, en el mes transcurrido desde que Franken se burló del anuncio, los casos diarios en Texas cayeron de 6834 a 2078. Esto supone un descenso del 70 %.

Mientras tanto, el estado natal de Franken, Minnesota, ha experimentado una tendencia opuesta.

Al igual que el senador Franken, tengo una conexión con Minnesota. Vivo aquí, y lo he hecho durante más de una década. Es un estado hermoso con gente maravillosa. Pero, a diferencia de muchas partes del país, el estado de los topos está lejos de abrirse a los negocios.

El «Plan de Seguridad» del gobernador Tim Walz sigue vigente. La orden limita las reuniones sociales en interiores a 15 personas (las reuniones en exteriores a 50). El distanciamiento social «debe mantenerse» cuando se reúnen personas de diferentes hogares. Muchos negocios, como los restaurantes, funcionan con límites de capacidad (tanto en el interior como en el exterior). Se exigen mascarillas prácticamente en todos los lugares cerrados.

A pesar de estas restricciones, Minnesota está viendo un aumento de los casos de coronavirus. El 2 de marzo, el día en que Texas anunció que levantaba todas las restricciones relativos a la pandemia, el recuento de casos diarios en Minnesota era de 425. Un mes después, el 2 de abril, esa cifra había aumentado a más de 2500.

Al otro lado del río Mississippi, en el estado de Wisconsin, los casos siguen siendo bastante bajos, incluso en ausencia de mandatos estatales (a pesar de los deseos del gobernador Tony Evers). De hecho, si se observa un promedio de tres días (del 2 al 4 de abril), Minnesota tiene ahora casi tantos casos diarios como Texas.

Minnesota no está sola. Varios otros estados con restricciones están viendo aumentos similares de casos en diversos grados, incluyendo Massachusetts (aumento leve) y Michigan (un fuerte aumento).

En Michigan, CNN informa de que las estadísticas del estado muestran que el recuento de casos alcanzó los 9350 el sábado, el más alto desde el 7 de diciembre. El promedio de tres días del 4 de abril era de 6995 casos.

En Texas, fue de 1646.

En otras palabras, a partir del domingo, Texas tiene una cuarta parte de casos que Michigan, aunque no tiene restricciones y 20 millones de personas más.

Cases in Texas continue to fall a month after the state lifted all restrictions. pic.twitter.com/BdGKhryNt2

Cases in Michigan and Minnesota are surging despite loads of government restrictions (including mask mandates).

¿Pueden haber otros factores que expliquen la discrepancia? Sin duda.

Los números a menudo mienten, o al menos no cuentan la historia completa. Los informes muestran que Texas ha estado realizando menos pruebas durante el despliegue de la vacuna COVID-19, lo que significa que el gobierno podría estar pasando por alto más casos positivos. Esto podría explicar por qué las muertes por COVID no han disminuido tan rápidamente como los casos (aunque el descenso desde el levantamiento de las restricciones sigue siendo profundo).

De hecho, si se comparan las cifras brutas (promedio de 3 días), Texas tiene más muertes por COVID que Michigan, aunque la mortalidad sigue siendo inferior en términos per cápita.

De todos modos, independientemente de cómo se analicen los datos, las cifras de Texas están disminuyendo rápidamente en ausencia de restricciones de cualquier tipo, contrario a lo que se preveía.

Es trágico ver cómo aumentan los casos de coronavirus en cualquier lugar. (Yo tuve el virus hace poco y no fue nada divertido.) Pero destacar el aumento en estados como Michigan y Minnesota en contraste con la caída en Texas es importante porque es precisamente lo contrario de lo que predijeron los defensores del confinamiento.

Al Franklin no fue el único que criticó la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de levantar todas las restricciones. Drew Holden, un profesional de la comunicación con sede en DC, documentó en un hilo de Twitter algunas de las numerosas reacciones.

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la acción de Texas de «imprudente». El presidente Joe Biden la calificó de «pensamiento neandertal». El ex representante Beto O’Rourke dijo que la decisión de Abbott era «una sentencia de muerte» para el estado.

🧵THREAD🧵

Tomorrow will be 3 weeks since Texas lifted it’s mask mandate. Coronavirus cases have been steadily declining since, w/ yesterday the 18th day in a row of decreases.

But you may remember the left & the media promised the reverse would happen. And I’ve got receipts.⤵️

— Drew Holden (@DrewHolden360) March 30, 2021