Se espera que el gobierno de la India proponga un proyecto de ley que daría a los poseedores de criptomonedas seis meses para liquidar sus activos. Si no lo hacen, se les impondrán multas, y un comité gubernamental llegó a pedir penas de cárcel de hasta 10 años.

Es bien sabido que el gobierno de la India no es partidario de las criptodivisas. Sin embargo, una prohibición general sería la política más severa del país hasta el momento. Como reportan Aftab Ahmed y Nupur Anand en Reuters, se espera que el proyecto de ley penalice la posesión, la emisión, la minería y el comercio de criptodivisas. Y no se exagera al decir que esta propuesta no podía llegar en el peor momento.

Elegir con sus carteras

El Bitcoin ha alcanzado recientemente un máximo meteórico de $61.000 dólares. Sin embargo, la verdadera historia del éxito podría estar en lo que ha estado ocurriendo entre bastidores. En concreto, el Bitcoin ha ido captando la atención tanto de los grandes inversionistas como de las masas. Ya no está sólo en manos de unos pocos entusiastas de la tecnología y maximalistas. Empresas como Tesla, MicroStrategy y Square han tomado posiciones a largo plazo y Wall Street se ha volcado cada vez más al Bitcoin para la inversión especulativa.

Estas empresas han aportado una «credibilidad institucional» a las criptodivisas. Durante años, los entusiastas han puesto su dinero en esta arriesgada inversión, pero ahora ese dinero está llegando en inversiones de mil millones de dólares. Y la gente se está dando cuenta. Sólo en la India se calcula que hay 8 millones de personas que han invertido en criptodivisas.

En resumen, las personas están realmente eligiendo con sus billeteras esta opción y han demostrado que creen que las criptodivisas tienen un futuro prometedor. Tirar de la alfombra debajo de ellos ahora sólo castigaría a los ciudadanos de la India por su espíritu emprendedor. Además, socavar la red de inversionistas y empresas que se ha construido durante la última década no será barato.

La hostilidad del gobierno ya ha motivado a algunos ciudadanos a marcharse en búsqueda de pastos más verdes.

Rahul Jain declaró al Economic Times que su empresa se ha trasladado a Estonia para que «cualquier ley india que criminalice las criptomonedas no nos afecte». Y otros están haciendo lo mismo. Sathvik Vishwanath dijo que si el proyecto de ley se aprueba, «no tendrá sentido continuar con nuestro negocio en la India».

Parece que el riesgo es demasiado alto para ignorarlo, pero así mismo las oportunidades que ofrecen las criptodivisas son demasiado altas para abandonarlas.

Por suerte, los ciudadanos particulares no han estado solos en esta lucha. Hace apenas un año, el Tribunal Supremo de la India anuló el intento del Banco de la Reserva de la India de prohibir a los bancos operar con criptodivisas. Tras sopesar los argumentos, el tribunal dictaminó que la medida del Banco de la Reserva era inconstitucional.

Incentivos

Por desgracia, los incentivos del Banco de la Reserva no eran un gran misterio: lleva planeando lanzar su propia moneda digital del Banco Central desde 2017. De hecho, el lanzamiento de una moneda digital por parte del Banco Central es la otra mitad de la propuesta para prohibir las criptodivisas.

Parece que el gobierno de la India cree que una prohibición general sería la forma más fácil de eliminar la competencia.

De hecho, un informe reciente del Banco de la Reserva señaló que las monedas digitales del Banco Central son atractivas porque pueden ser diseñadas para «promover el no-anonimato a nivel individual, controlar las transacciones, … [y bombear] el ‘dinero helicóptero’ del Banco Central». Mientras que las criptomonedas han sido innovadas para servir a los usuarios, parece que esta moneda digital estaría diseñada para servir al gobierno. Sin la prohibición de las alternativas, podría ser difícil de vender.

De cara al futuro

A medida que se acerca el anuncio formal de la propuesta, los legisladores harían bien en tomar nota del mundo que les rodea. Las criptomonedas nunca han sido tan populares, y siguen abriéndose paso todos los días.

Una prohibición general en 2021 sería una mala decisión.

La competencia entre las monedas debe ser bienvenida, no penalizada. El pueblo ha hablado y quiere formar parte del futuro de esta tecnología.

Si el gobierno de la India quiere lanzar una moneda digital a través de su Banco Central, que fomente su adopción convirtiéndola en la moneda más atractiva del mercado, no prohibiendo la competencia y forzando su uso.

Nicholas Anthony es un investigador económico en Washington, D.C., donde se especializa en política monetaria y financiera.