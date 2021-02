Por Hannah Cox

Mientras la nación sigue lidiando con las secuelas del asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, destacados miembros de los medios de comunicación están pidiendo que se eliminen a los medios de la derecha como Fox News, One America News Network (OANN) y Newsmax, que según ellos contribuyeron a los disturbios.

Max Boot, columnista del Washington Post, escribió un artículo titulado «Tristemente, Fox News no puede ser impugnada» en el que calificaba a estas cadenas de televisión de «colaboradora» en la incitación a una insurrección violenta. Boot continuó preguntando: «¿Dónde está la responsabilidad de los propagandistas de la derecha como [Tucker Carlson] que salpicaron imprudentemente el combustible que encendió el 6 de enero?» y sugirió presionar a los gigantes de la TV por cable para que suspendan sus plataformas si no «limpian sus actos».

Where is the accountability for right-wing propagandists like @TuckerCarlson who recklessly splashed around the lighter fluid that ignited on Jan. 6? @PostOpinions https://t.co/EgIhtYfYcT — Max Boot (@MaxBoot) February 9, 2021

Boot no está solo en esto. Periodistas del New York Times (que frecuentemente cancelan a sus propios escritores), MSNBC y CNN entraron en acción.

En el programa «Morning Joe«, Anand Giridharadas, de MSNBC, cuestionó si Fox News «es algo que debería existir en Estados Unidos», declarando:

Es una máquina de machacar cerebros para la mitad de este país y vemos que ya se está machacando un gran número de cerebros. Vemos después de la insurrección terrorista que el 12 % de los estadounidenses apoyaron el ataque terrorista después de que ocurriera. No sólo me preocupan unos pocos miles de personas en el Capitolio; me preocupan varios millones de personas que ahora están de acuerdo con el terrorismo como medio de conducta política… ¿No es eso una violación de la ética y las normas básicas de una sociedad civil, si no de la ley?

Nicholas Kristof, del New York Times, escribía en un reciente artículo de opinión: «Debemos limpiar un ecosistema de engaño masivo difundido por Fox News y por muchos republicanos».

Y Oliver Darcy, de CNN, volvió a señalar a AT&T, Verizon, Comcast, Charter y Dish –que albergan canales como Fox News– y dijo que «es hora de que los operadores de televisión enfrenten cuestionamientos sobre el por qué le prestan sus plataformas a empresas deshonestas que se benefician de la desinformación y las teorías conspirativas».

¿Y la libertad de expresión?

No hace mucho tiempo, uno habría esperado ver a los periodistas apresurarse a defender los valores de la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluso y especialmente para aquellos con los que no estaban de acuerdo en cuestiones políticas. En cambio, ahora vemos a los periodistas clamando por el fin de su propia profesión y, hay que añadir, trabajando para silenciar a su competencia.

Glenn Greenwald y Matt Taibbi se encuentran entre los pocos periodistas de la izquierda que se manifiestan en contra del movimiento.

Absolutely disgusting that we’re seeing clampdowns on alternative media across the board, yet the biggest commercial press outlets assign their top media reporters to snitching on people using naughty words in private forums. https://t.co/36DeE700Gz — Matt Taibbi (@mtaibbi) February 7, 2021

This is true, and also a reason why journalists are more petrified than ever to stick their head up and question any prevailing orthodoxies. With jobs disappearing rapidly, the last thing a young journalist wants to do is give a hiring editor a reason to throw away their resume. https://t.co/SBNyvr8oJc — Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 7, 2021

Esta mentalidad forma parte de un zeitgeist más amplio en el que se encuentra el país, y que ha ido creciendo durante varios años.

La excusa de las noticias falsas

Recientemente, la estrella de The Mandalorian, Gina Carano, fue despedida por una publicación en las redes sociales en la que condenaba la cultura de la cancelación y la división política. Carano señaló que el Holocausto comenzó con el odio al prójimo e hizo una comparación con el clima actual en Estados Unidos.

Una parte considerable de la población no ve ninguna diferencia entre una persona que hace una declaración como ésta y una persona que busca activamente hacerle daño a los demás. La turba vaga buscando devorar a cualquiera que esté fuera de sus parámetros de pensamiento grupal. Las ofensas son subjetivas y crean un ambiente de desconfianza entre los estadounidenses, de miedo a la propia comunidad y de deseo de venganza entre muchos.

Las noticias falsas, la cultura de la cancelación y la ‘deploración’ han ocupado un espacio considerable en la conversación nacional y, sin embargo, parece que no estamos más cerca de encontrar soluciones viables a los problemas que subyacen en estos acontecimientos.

Y, sin duda, algunos de estos problemas no presentan respuestas fáciles. Las noticias falsas son un problema. A pesar de llevar al menos una década en la «era de la información», la gente parece estar cada vez menos educada e informada. Las teorías de la conspiración parecen estar en todas partes. Los estafadores deshonestos provocan a las audiencias crédulas para conseguir “likes” y notoriedad, y la mayoría de los estadounidenses pasan sus días en una cámara de eco con pocas voces que corrijan la desinformación. El mercado de las voces moderadas prácticamente se ha evaporado, lo que contribuye a la progresión de ambos bandos hacia la marginalidad.

Respuestas de libre mercado

Las respuestas a estos fenómenos son complicadas. La cultura de la cancelación y la ‘deploración’ son respuestas de libre mercado, después de todo.

Las empresas tienen todo el derecho a alejarse de aquellos que puedan perjudicar sus resultados o que violen sus fundamentales creencias, al igual que los consumidores tienen derecho a votar con su dólar y presionar a las empresas para que cambien su forma de actuar si quieren su negocio. Pero no hay duda de que estos esfuerzos se han dirigido de forma desproporcionada contra los conservadores y libertarios.

Y muchas personas han sido arrastradas por la corriente injustamente, perdiendo sus puestos de trabajo o plataformas por «ofensas» menores o ambiguas. Por ejemplo, un alto ejecutivo de Boeing perdió su trabajo por un artículo que escribió en 1987 en el que expresaba la opinión de que las mujeres no deberían ser pilotos de caza. Un profesor fue despedido por utilizar inadvertidamente el pronombre equivocado de un alumno transgénero. Un hombre fue despedido por participar en una protesta contra Chick-fil-A.

En los últimos años, el movimiento para la reforma de la justicia penal ha tenido un gran éxito al presionar para que la sociedad vea más lo peor que han hecho en su vida las personas y al argumentar en favor de vías de redención. Pero al mismo tiempo, muchos de los partidarios de esa labor buscan castigar o eliminar de la sociedad a quienes han hecho cosas que simplemente les desagradan o con las que no están de acuerdo.

¿No es irónico?

Pero mientras la gente discute sobre estas acciones y su posición legal y moral, lo que parece escapársele a la mayoría es que estas medidas no están funcionando. De hecho, están siendo contraproducentes.

En 2020, las visitas a los sitios web que ofrecen «noticias poco fiables» aumentaron más del doble. Una nueva encuesta reveló que las teorías conspirativas están prosperando. Y lo peor de todo es que los grupos extremistas siguen creciendo y organizándose, lo que supone una amenaza creciente señalada por la FBI y otras agencias gubernamentales.

La cancelación y el efecto contrario

El filósofo francés Michel de Montaigne dijo una vez: «Prohibirnos algo es hacer que tengamos la mente abierta para eso».

Creo que, en verdad, todos hemos sido testigos de esto. Las etiquetas de advertencia colocadas en los CDs de la década de los 90 se convirtieron en una insignia de honor, ya que la indicación de un contenido atrevido impulsó las ventas de los álbumes. Tras haber sido efectivamente cancelada de HBO el año pasado, «Lo que el viento se llevó» se disparó a la cima de las listas de Amazon, ya que la gente se apresuró a ver de qué se trataba todo el alboroto. Y mientras la izquierda condenaba a OANN y Newsmax por difundir información errónea en torno a las elecciones, sus índices de audiencia se dispararon.

El hecho de que una solución sea una respuesta de libre mercado, no la convierte en la respuesta correcta, y en este caso la cultura de la cancelación está agravando muchos de los problemas de fondo que pretende eliminar.

Aquellos que caen en las teorías de la conspiración y las noticias falsas son a menudo personas a los márgenes de nuestra sociedad. Sienten que el sistema está amañado en su contra y no pueden precisar por qué. Los que se unen a grupos extremistas o publican contenidos incendiarios suelen ser personas aisladas y heridas. Se sienten impotentes y quieren que se les escuche y quieren encontrar su lugar en la sociedad.

"Nearly 60 percent of the people facing charges related to the Capitol riot showed signs of prior money troubles, including bankruptcies, notices of eviction or foreclosure, bad debts, or unpaid taxes."https://t.co/eiDxWK886V — Batya Ungar-Sargon (@bungarsargon) February 10, 2021

Estos hechos no justifican su comportamiento, pero sí lo explican. Y si queremos detener estas acciones debemos empezar por ahí.

Cuando algunos en la sociedad tratan de silenciar a aquellos con los que no están de acuerdo, profundizan su aislamiento y perjudican sus oportunidades económicas. Con frecuencia, esto sólo les convence aún más de su idea de que hay un complot contra ellos. Si estos periodistas mencionados están realmente preocupados por la propensión a la violencia entre estas poblaciones marginales, seguir anulando y borrando a la gente es la receta precisa para la violencia.

Cancelar no es la solución

Rechazar estas redes no eliminará las teorías de la conspiración o las noticias falsas, sino que encenderá un fuego debajo de ellas. El novelista estadounidense George R. R. Martin, autor de la serie de novelas de fantasía épica que inspiró la aclamada serie de HBO, Juego de Tronos (Games of Thrones), observó el problema de simplemente silenciar a la gente.

«Cuando arrancas la lengua de un hombre, no estás demostrando que es un mentiroso, sólo estás diciendo al mundo que temes lo que pueda decir», escribió Martin.

En cambio, debemos combatir la desinformación con información veraz. Eso significa elevar las fuentes de noticias creíbles (con elevar también me refiero a suscribir), tener conversaciones individuales con empatía y ofrecer mejores explicaciones y soluciones para los problemas en los que se centran los que están atrapados en estos movimientos. No se trata de soluciones gubernamentales, ni siquiera son soluciones colectivas para la sociedad; son el trabajo cotidiano y granular de los individuos, necesarios para arreglar nuestra democracia representativa.

En una sociedad libre y abierta, la gente va a decir y creer algunas cosas locas. Eso no debería asustarnos.

Por el contrario, deberíamos desear que esas afirmaciones se lleven a la plaza pública, donde puedan ser confrontadas y su absurdidad puesta en evidencia, a la vista de todos. Oscar Wilde dijo una vez (con su habitual estilo colorista): «Puede que no esté de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a hacer el ridículo».

Resulta que estoy de acuerdo en que algunas de estas cadenas han emitido locuras en los últimos meses, al igual que medios como CNN y MSNBC (¿hace falta que os recuerde su conspiración del Rusiagate?). Ahora vamos a trabajar para demostrarlo a sus espectadores.

Hannah Cox es una escritora, comentarista y activista libertaria-conservadora. Es miembro de Newsmax Insider y colaborador de The Washington Examiner y FEE