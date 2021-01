Por: Jon Miltimore

Joe Biden tuvo un primer día muy ocupado como presidente, firmando 17 órdenes ejecutivas, mucho más que sus predecesores Trump, Obama, George W. Bush y Clinton juntos.

Entre las órdenes se encuentra el mandato de que todas las personas que se encuentren dentro de una propiedad federal lleven máscaras para mitigar la propagación del COVID-19.

«(Para) proteger al personal federal y a las personas que interactúan con el personal federal, y para garantizar la continuidad de los servicios y las actividades del Gobierno, los empleados federales en servicio exterior o en el territorio norteamericano, los contratistas federales y otras personas en los edificios federales y en las tierras federales deben usar máscaras, mantener la distancia física y adherirse a otras medidas de salud pública, según lo dispuesto en las directrices de los CDC», estableció la orden.

En cierto modo, la orden no es una sorpresa. Antes de las elecciones de noviembre, Biden había indicado que exigiría el uso de máscaras dentro de las propiedades federales. Mientras tanto, Biden ha instado a la gente a «enmascararse» constantemente y le está pidiendo a los estadounidenses que lleven la cara cubierta en público durante los próximos 100 días.

Sin embargo, las cosas se complicaron rápidamente.

El mismo día que Biden firmó su orden ejecutiva, él y su familia fueron vistos sin máscaras en el Lincoln Memorial, una clara violación de la orden que había firmado esa misma mañana.

Esto creó un momento incómodo para la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a quien un periodista le preguntó por qué Biden y los miembros de su familia no llevaban máscaras en cumplimiento de la ley.

Why wasn't @JoeBiden wearing a mask last night after signing a mask mandate?

Press Secretary Jen Psaki: "He was celebrating an evening of a historic day…He was surrounded by his family…We have bigger issues to worry about."

Biden wants you to follow the rules that he won't. pic.twitter.com/P5xy0CireG

— John Cooper (@thejcoop) January 21, 2021