Por Brad Polumbo y Jon Miltimore

Ashli Elizabeth Babbitt sirvió cuatro períodos o 14 años durante su alistamiento en la Fuerza Aérea de los EE. UU. Como oficial de seguridad de alto nivel, sobrevivió a algunas de las zonas de guerra más mortíferas del mundo, incluyendo Irak y Afganistán.

Su vida llegó a un abrupto final el miércoles, no en un país extranjero sino en el Capitolio de los EE. UU., donde fue disparada y asesinada por un policía civil del Capitolio después de que ella y otros alborotadores trataran de romper una barricada en el edificio.

«Estoy entumecida. Estoy devastada. Nadie en Washington DC notificó a mi hijo y lo descubrimos por la televisión», dijo la suegra de Babbitt al New York Post.

Babbitt fue una de las cinco personas que murieron durante la violencia, otras tres por complicaciones médicas, incluyendo varios ataques cardíacos y un policía que murió por las heridas causadas por los disturbios. Los disturbios, que se producen después del verano más violento en Estados Unidos desde la década de 1960, buscaban perturbar el voto del Congreso para certificar el voto del Colegio Electoral a favor de Joe Biden como presidente.

Durante meses, el Presidente Trump y muchos de sus partidarios afirmaron que la victoria del Colegio Electoral de Joe Biden era ilegítima debido al fraude sistemático de los votantes, afirmación que fue impugnada por el Departamento de Justicia y por múltiples funcionarios estatales republicanos en los estados en los que supuestamente tuvo lugar dicho fraude.

«Esto es un fraude total», dijo Trump a Fox News después de las elecciones. «Y cómo el FBI y el Departamento de Justicia – no sé, tal vez estén involucrados. Pero cómo se le permite a la gente salirse con la suya es increíble».

En los días previos al voto de certificación del Congreso del 6 de enero, miles de agraviados partidarios de Trump se volcaron a la capital de la nación creyendo, como lo hace el propio presidente, que el fraude y las irregularidades generalizadas de los votantes significan que las elecciones presidenciales de noviembre fueron «robadas».

Las cosas se salieron de control rápidamente.

«El Capitolio de los Estados Unidos fue cerrado después de que los manifestantes pro-Trump irrumpieran en el edificio tras un discurso incendiario del presidente en el que prometió no conceder nunca la derrota y pidió a sus partidarios que marcharan hacia el Congreso», informó el Washington Examiner en medio del caos. «Después del desafiante discurso, miles de manifestantes que habían llegado a Washington para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales se agolparon en las afueras del Capitolio, pasando por delante de la policía del Capitolio y las vallas metálicas».

«Las sesiones del Senado y la Cámara de Representantes fueron suspendidas, con los líderes corriendo por su seguridad mientras los grupos violaban varias capas de seguridad y obtenían acceso a las cámaras del Capitolio», continuó el informe. «Al menos una persona se encuentra en estado crítico después de haber recibido un disparo durante el caos, mientras que al menos otras cinco personas han sido transportadas al hospital».

Entre ellas estaba Babbitt, una mujer de 35 años, proveniente de San Diego que dirigía una tienda de suministros para piscinas en Spring Valley. Se autodenomina una patriota, estaba decidida a estar disponible para apoyar a su país y «detener el robo».

«Nada nos detendrá», Babbitt tuiteó el 5 de enero. «Pueden intentarlo e intentarlo, pero la tormenta está aquí y descenderá sobre DC en menos de 24 horas. (….) de la oscuridad a la luz».

Veinticuatro horas más tarde estaba muerta y la ciudad capital quedó marcada por la violencia.

No hay duda de que esta pérdida de vidas es una tragedia. Y dejaremos de lado la cuestión de si el asesinato de Babbitt fue un uso excesivo de la fuerza. Lo que buscamos responder es si el asedio al Capitolio que la llevó a la muerte fue un acto político justo, o si su vida fue desperdiciada en una desventura que fue tonta y equivocada.

Lamentablemente, este último es el caso.

El derecho a la protesta pacífica es una piedra angular de la sociedad norteamericana. La licencia para participar en la violencia, el vandalismo y la intimidación no lo es.

Una vez que la protesta política se convierte en violencia, cruza la línea de la justicia.

El grado en que el fraude electoral jugó un papel en las elecciones de 2020 puede ser debatido, como cualquier otro tema. Trump y sus partidarios tienen derecho a creer que la elección presidencial fue «robada» y «amañada». (No compartimos esta creencia y, como se ha señalado anteriormente, tampoco lo hace el Departamento de Justicia, que dijo «no hemos visto un fraude a una escala que pudiera haber afectado el resultado final de las elecciones de manera diferente»).

Además, los partidarios de Trump tienen todo el derecho de reunirse en Washington y protestar por los resultados de las elecciones. Es una simple cuestión de libertad de expresión y de reunión, ambas protegidas por la Constitución. Pero una facción fue mucho más allá de eso el pasado miércoles, perpetrando vandalismo, destrucción de propiedad, y allanamiento, como se puede ver en estos videos:

La protesta política pierde legitimidad moral y constitucional cuando se vuelve destructiva o violenta.

Todos los norteamericanos tienen el derecho de hablar y exponer nuestro caso en la plaza pública. Pero en el momento en que se tira el primer ladrillo o se rompe una ventana, se cruza la línea entre el ejercicio de los derechos y la violación de los derechos de los demás.

Algunos contrarrestarían que ante lo que consideran unas elecciones robadas y una América en la que sus derechos y libertades se están desvaneciendo, los disturbios violentos se justifican por la extrema situación a la que nos enfrentamos como país.

Un escaneo al Twitter de Babbit revela tales preocupaciones. Desde la censura de los medios sociales, hasta los cierres obligatorios, los negocios en quiebra o saqueados, la corrupción política y las acusaciones de fraude de los votantes, hay una poderosa y comprensible sensación de agravio, y es una sensación que se apodera de millones de estadounidenses. De injusticia y opresión. De la creencia de que los ciudadanos comunes están siendo pisoteados por las elites políticas.

Subyacente a la ira de los alborotadores hay un sentido de impotencia; una ausencia de control o poder de acción. Estas son condiciones en las cuales la violencia tiende a surgir.

«Para resumir: políticamente hablando, es insuficiente decir que el poder y la violencia no son lo mismo», observó una vez la filósofa Hannah Arendt. «El poder y la violencia son opuestos».

Permanecer impotente ante la injusticia, en otras palabras, es en muchos sentidos una récipe para la violencia.

Nos invita a hacer una pregunta importante. ¿Se puede usar la violencia para arreglar el mundo? La injusticia es muy real, después de todo. Es algo que casi todo el mundo ha experimentado en un momento u otro, aunque en grados muy variables. Si la violencia puede ser usada como un medio para mejorar las cosas, ¿por qué no debería ser empleada de esa manera?

Esta no es una pregunta nueva, por supuesto. Y mientras que los norteamericanos de hoy, incluyendo muchos académicos, ven cada vez más la violencia como una herramienta justificable para el cambio político, la respuesta a esta vieja pregunta sigue siendo un rotundo no.

«El odio multiplica el odio, la violencia multiplica la violencia y la dureza multiplica la dureza en una espiral descendente de destrucción», señaló artísticamente el Dr. Martin Luther King Jr.

Las palabras de King parecen especialmente ciertas en los albores de 2021.

Durante la mayor parte del año, los estadounidenses han visto cómo la violencia se extendía por todo el país, alimentándose de sí misma como algún organismo de otro mundo. La muerte de George Floyd, capturada en impactantes imágenes y video en movimiento, naturalmente sacudió a los estadounidenses. Pero, ¿qué lograron los disturbios que siguieron más allá de al menos 19 muertes directas y miles de millones de dólares en daños a la propiedad? Sólo sabotearon el movimiento de reforma de la policía y condujeron a más violencia. Siguieron más disturbios, devorando ciudades desde Atlanta hasta Kenosha, Wisconsin, y más allá. Los homicidios también aumentaron, incrementándose en un 250 % en algunas ciudades de los Estados Unidos.

No se puede negar que los disturbios atrajeron más la atención al tema de la brutalidad policial, pero ¿a qué costo? Además, Martin Luther King nos recuerda que estas victorias son probablemente fugaces.

«A pesar de las victorias temporales, la violencia nunca trae una paz permanente», dijo el ícono de los derechos civiles. «No resuelve ningún problema social; sólo crea otros nuevos y más complicados».

King tenía toda la razón. Desafortunadamente, el porcentaje de adultos estadounidenses que dicen que la violencia es un medio justificable para avanzar en el cambio político ha aumentado en los últimos años, tanto entre los demócratas como los republicanos.

