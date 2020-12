Por: Zilvinas Silenas

Hace casi un siglo, un científico soviético intentó cruzar humanos y chimpancés. Entre otras cosas, intentaba alterar a los humanos de forma permanente, para deshacerse de los rasgos humanos «primitivos», como la competitividad y el deseo de poseer propiedades.

Suena como una película de terror, pero tristemente y aún más horriblemente, es realmente cierto. La historia fue ampliamente cubierta por Scientific American y New Scientist. Aquí está el breve resumen de esta historia de terror de la vida real.

«Ivanov finalmente recibió 10.000 dólares de la Comisión Financiera Soviética y su proyecto fue aprobado por la Academia de Ciencias Soviética. Sólo intentó inseminar a tres chimpancés hembras antes de ser obligado a abandonar el proyecto por inútil. Desesperado por hacer uso de su limitada financiación, Ivanov tomó entonces la horrible decisión de intentar la inseminación de mujeres africanas con esperma de chimpancé sin su conocimiento. Hizo una propuesta a los médicos de un hospital local sobre su experimento y estaba listo para proceder cuando el Gobernador General de Guinea Francesa, Paul Poiret, rechazó el plan.

(….) Ivanov esperaba continuar su experimento de nuevo en Rusia mediante el uso de mujeres voluntarias (…). Sin embargo, cuando se supo que Ivanov había intentado inseminar a mujeres africanas sin su consentimiento fue condenado por la Academia de Ciencias Soviética (…). Una investigación concluyó que el comportamiento de Ivanov podría socavar la confianza de los africanos en los investigadores y doctores europeos y hacer problemático cualquier otra expedición de científicos rusos a África (…). Uno de sus enemigos científicos, Orest Neyman, acusó a Ivanov de «sabotaje» porque algunos de sus instrumentos de inseminación artificial aparentemente habían funcionado mal. El 13 de diciembre de 1930, Ivanov fue detenido por la policía secreta y condenado por «haber creado una organización contrarrevolucionaria entre especialistas agrícolas» y desterrado a Kazajstán, donde murió dos años después. Su principal acusador [Orest Neyman], asumió el cargo de Ivanov como jefe del laboratorio.

Para mí, que viví en la Unión Soviética, esto no es nada sorprendente. El Estado soviético no tenía ninguna consideración por la vida humana o lo que quiere un individuo. En el sistema socialista soviético, los seres humanos no tenían derechos o libertades.

De hecho, bajo el socialismo los individuos ni siquiera deberían querer la libertad. Si la quieren, se considera un rasgo «primitivo», que debe ser eliminado. Los soviéticos veían a su gente como ganado de granja -animales para ser criados, corregidos y moldeados en un «Hombre Socialista». El macabro intento de cruzar humanos y simios fue un intento de introducir genes para suprimir el anhelo de libertad e individualidad. Más tarde intentaron un enfoque diferente- para eliminar a los individuos con fuertes anhelos de libertad e independencia de la población.

¿Recuerdan la masacre de Katyn de 1940? Después de aliarse con la Alemania nazi, invadiendo Polonia desde el este, las fuerzas conjuntas nazis y soviéticas conquistaron a Polonia y capturaron muchos prisioneros polacos. Luego los soviéticos ejecutaron a unos 22.000 oficiales y miembros de la intelectualidad para privar a la nación polaca de líderes, para facilitar el gobierno.

En mi país natal, Lituania, se desentrañó una similar y triste historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos reunieron a los líderes de la comunidad -científicos, profesionales, funcionarios, maestros, agricultores, (unos 130 mil)- los cargaron en carros de ganado, y los pusieron en un agotador viaje al congelado norte. Muchos murieron en el viaje, muchos murieron al llegar. Lugares macabros como la «Carretera de los Huesos», donde entre 250.000 y un millón de personas murieron durante la construcción, los cuerpos enterrados bajo la carretera real parecía completamente lógico desde el punto de vista soviético: librar a la población de aquellos individuos que quieren libertad, y construir una carretera mientras se está en eso.

Hay innumerables historias como esa en todos los países que tuvieron la tragedia del socialismo. Lo que es aún más inquietante es que no fueron accidentes sino resultados planificados de los gobiernos socialistas.

Para los socialistas, los derechos a la vida y a la libertad no son tanto derechos inalienables como privilegios concedidos (y revocados) por el gobierno.

Me gustaría poner estos recuerdos en la sección «horrible» del álbum de fotos de la historia de la humanidad y decir firmemente «nunca más».

Pero con las ideas del socialismo en ascenso, y con famosos políticos que se niegan a condenar al socialismo y la Unión Soviética, es muy necesario volver a visitar las partes más horribles del siglo XX, si queremos evitar cometer los mismos errores de nuevo. Aquí hay tres cosas que recordar todos los días.

En primer lugar, para los socialistas, los derechos a la vida y a la libertad no son tanto derechos inalienables como privilegios concedidos (y revocados) por el gobierno. Por eso es de suma importancia defender el derecho de un individuo a pensar, hablar y actuar.

En segundo lugar, la defensa del derecho de las personas a la propiedad también es importante. Los individuos con casas, negocios y salarios del sector privado son independientes del gobierno y más difíciles de controlar. Por eso todas las fábricas y casi todas las casas de la Unión Soviética pertenecían al gobierno – para ejercer un control absoluto sobre las personas.

En tercer lugar, observe cómo los socialistas siempre atacan el individualismo y la independencia de las personas. Incluso hoy en día denuncian el individualismo como una reliquia del pasado, una molestia en el mejor de los casos, o un rasgo peligroso que debería ser erradicado en el peor de los casos. En ese sentido no son muy diferentes de los socialistas de hace 100 años, que querían engendrar el deseo de poseer la propiedad de la naturaleza humana.

Por eso la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad son la mejor estrategia para mantener el orgulloso individualismo, y evitar ser reducido a ganado.

Zilvinas Silenas se desempeña como presidente de la FEE desde 2019.