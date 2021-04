Hay una broma en contra del socialismo y el comunismo que la tomó William Buckley Jr. y Milton Friedman que dice que si los comunistas controlaran el desierto del Sahara, se tendría una escasez de arena en poco tiempo. Esa broma refleja una triste realidad: todo régimen socialista genera una escasez de productos y de alimentos.

Si se toma en cuenta que nuevamente Cuba tiene problemas de escasez alimentaria producto de sus medidas económicas; el socialismo y hambruna se han convertido en sinónimos. Hay varios ejemplos a nivel mundial recientes que lo reflejan y contaremos a continuación.

Venezuela es el ejemplo más reciente de cómo el socialismo fracasa al tener falta de comida. Y no solo a los humanos no les alcanza para comer, sino que también los animales también sufren las consecuencias: terminan desnutridos o siendo cazados, incluso si se encuentran en los zoológicos.

Venezuela tiene un 96 % de pobreza, 30 % de los niños tiene desnutrición crónica y la mayoría de los venezolanos se ha visto obligado a eliminar la carne, los lácteos y las verduras de su dieta. Debido a la alta inflación y a un sueldo mínimo que no les alcanza para nada, los venezolanos más vulnerables a la situación económica tienen que recurrir a cazar animales salvajes e incluso animales de los zoológicos.

Entre los animales salvajes cazados para la subsistencia se encuentran las toninas (delfines de Guyana), flamencos, tortugas de mar en peligro de extinción ( los indígenas Wayúu venden estas tortugas para mandar a sus hijos a las escuelas) y burros salvajes del lago Maracaibo. También se han reportado pavos reales, aves en cautiverio e incluso caballos, tapires y conejos robados y faenados de zoológicos como pasó en Caracas.

En el 2018 se reportaba que el Zoológico Metropolitano de Maracaibo cerró sus puertas por falta de comida. Leones africanos, tigres de bengala, jaguares, pumas y aves rapaces estaban desnutridos y patos, cerdos y cabras fueron sacrificados para poder alimentar a otras especies. Este zoológico también reporto el año 2016 el robo de 40 animales (entre ellos monos, tapires y macacos) para sustraer su carne.

Otro ejemplo es la Cuba post-caída de la Unión Soviética, el periodo conocido como el Periodo Especial, una larga época de crisis económica que duró entre 1991 y el año 2000. El colapso de la Unión Soviética, principal proveedor de comida y combustible de Cuba, provocó desabastecimiento, un aumento del precio de los alimentos y el Estado cubano entregando cada vez menos comida y de mala calidad.

La dieta alimenticia de la época incluía desde picadillos de cáscaras de plátanos hasta bistec de toronja. Se reemplazó la leche por al agua con azúcar y la mitad de un pan de 80 gramos para el desayuno de niños y ancianos, que son los sectores más vulnerables. Lo único garantizado por el régimen comunista fue el consumo de bebidas alcohólicas, lo que provocó un aumento de la violencia doméstica y de los divorcios.

Se calcula que los adultos cubanos tuvieron una ingesta media diaria de proteínas de 15-20 gramos y perdían una media del 5 %-25 % de su peso corporal. La desnutrición provocó una baja de la tasa de natalidad, producto de la pobreza y 30.000 cubanos huyeron del país. Muchos de ellos se ahogaron o murieron por tiburones en las aguas del Golfo de México.

Muchos de los cubanos que se quedaron tuvieron que recurrir a la matanza ilegal de ganado, penado hasta con 10 años de prisión por matarlos o de 3 meses a un años por comerlos. Otros, en cambio, tuvieron que recurrir a alimentarse de gatos y los habitantes del zoológico de La Habana empezaron a mermar: pavos reales, búfalos y ñandúes. Hasta el día de hoy, se sigue observando la crueldad animal de matar gatos producto de la hambruna.

Otros ejemplos son el Zimbabwe de Robert Mugabe y Corea del Norte. Cuando el país africano tuvo la inflación más alta del mundo (7600 %), el nivel de desnutrición aumento considerablemente. En 2013, se calculaba que el 25 % de los niños menores de 5 años se moría de desnutrición y en 2016 se reportaba que la hambruna estaba fuera de control.

Los zimbabuenses tuvieron que recurrir a comer mascotas, especialmente perros para sobrevivir. La SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals, en inglés) no solo acusó la realización de esta práctica (un activista en 2007 denominó a la situación “espantosa”), sino que también fueron perseguidos por el gobierno de Mugabe por “darle una mala imagen al país”.

La situación de Corea del Norte es muy similar. Un 43 % de la población norcoreana —11 millones de personas— están desnutridas y 1 de cada 5 niños sufre de desnutrición crónica. La situación es tan dramática que el dictador Kim Jong Un determinó confiscar a los perros para ser entregados a los restaurantes para consumo humano. El mes anterior a esta medida, se prohibió la tenencia de mascotas por ser “tendencia burguesa”.

Mención aparte es el episodio ocurrido en China durante el Gran Salto Adelante, ocurrido en 1958. Mao y los comunistas le declararon la guerra a cuatro plagas: ratones, moscas, mosquitos y gorriones, ensañándose con estos últimos. Mao los declaró “enemigos de la Revolución” y ordenó erradicarlos. Los burócratas de Shanghai dijeron haber sacrificado un total de 1.367.440 gorriones en su batalla en contra de este enemigo del Estado.

As a part of Mao's Great Leap Forward plan of 1958-62, 'Four Pests Campaign' was introduced in China.

It aimed to eliminate rats, flies, mosquitos, sparrows.

It was a fiasco, especially pushing sparrows to near extinction caused ecological imbalance. (1) pic.twitter.com/3B7BhYOUgd

— The Cold War ⚔️ (@ColdWarTitbits) April 9, 2021