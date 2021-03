El 10 y 11 de abril se realizarán las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes en Chile, algo inédito en el país porque solo en dos ocasiones se realizaron elecciones en dos días. Las elecciones de alcaldes y concejales se deberían haber realizado en octubre de 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19, se decidió atrasar para este año los comicios.

La elección de los constituyentes, en cambio, se debió a que se realizó el plebiscito en octubre de 2020, donde se aprobó cambiar la Constitución de 1980 y hacer una nueva mediante una Convención Constituyente. En total serán 22000 candidatos para los 2768 cargos en competencia: 155 cupos para la Convención, 16 para gobernadores, 345 para alcaldes y 2252 para concejales.

En el caso de la elección de los constituyentes y tal como se esperaba desde un principio, el populismo está a la orden del día. La elección solo atrajo a los demagogos y a los populistas debido a la existencia de las cuotas de género y los escaños reservados a indígenas. Esto provocó que muchas personas se postularan para un cargo por el cual no están capacitados producto de llenar cuotas y permitió que la discusión política se redujera a los típicos “ofertones” de supermercado.

Viendo el ofertón de diversos candidatos a la constituyente (de muchos sectores), uno se pregunta: No saben a lo que están postulando o mienten con descaro por los votos? — Rodrigo Benitez U. (@RBenitezU) March 14, 2021

Las listas a la Convención Constituyente

Hay 70 listas de candidatos para la Convención Constitucional y, aunque existe una gran cantidad de candidatos independientes (el Servel reportó 2230 candidaturas independientes para ser constituyentes), todo indica que los políticos y los famosos que se lanzaron como candidatos dentro de las listas importantes serán los elegidos en estas elecciones. Y la razón es sencilla: las personas votan por lo conocido y no por las ideas.

Los 3 grandes conglomerados políticos de Chile, la Lista del Apruebo, conformada por la ex Nueva Mayoría (que llevó a Michelle Bachelet al poder en 2016), Apruebo Dignidad, conformada por el Frente Amplio, conglomeración de extrema izquierda y Vamos por Chile, constituida por Chile Vamos (la centro-derecha oficialista) y el Partido Republicano, tienen altas probabilidades de lograr elegir a sus candidatos.

De las 67 listas restantes, solo una es de derecha: Ciudadanos Cristianos, que apoyó la opción Rechazo en octubre. El resto tiene ideología clara de izquierda o de extrema izquierda: Partido de Trabajadores Revolucionarios, de ideología trotskista; Unión Patriótica, de ideología marxista-leninista; el Partido Humanista; Partido Ecologista Verde y una gran cantidad de listas independientes que se declaran del “pueblo”.

El populismo constituyente

Una gran característica de esta elección es que los candidatos a la Convención Constituyente, ya sea de izquierda o de derecha, plantean derechos que ya están consagrados en la actual Constitución. No solo no se han leído la Constitución que quieren cambiar, sino que también plantean ideas que se pueden resolver con simples leyes.

Mirando varios días la Franja de los candidatos a constituyentes impresionan dos cosas: la numerosa cantidad (derecha,centro,izquierda/hombres,mujeres) que proponen derechos que ya están y sobre todo,la oferta de cosas que no tienen que ver con una Constit sino con simples leyes — RICARDO ISRAEL (@israelzipper) March 18, 2021

Si se observan los lineamientos políticos de los candidatos, la gran mayoría busca implantar su ideología en muchas ocasiones extrema en la nueva constitución. Varias listas de izquierda se declaran sindicales, feministas y ambientalistas y sus programas son bastante claros al respecto: acabar con el neoliberalismo en Chile, impulsar una nueva constitución que garantice derechos sociales, como el derecho a la vivienda, la salud y a la educación y tener una constitución plurinacional.

La derecha no queda atrás en los ‘ofertones’ populistas. Desde proponer plebiscitar la eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, pedir que el fiscal nacional y los fiscales regionales sean elegidos por la ciudadanía, que la constitución debe tener una mirada de género y que debe garantizar una pensión básica universal. La gran mayoría de la derecha, al no tener ideas propias, se dejó seducir por las ideas de izquierda. Otro sector de la derecha, en cambio, observó que la izquierda tendría mucho poder en la Convención y busca a toda costa contrarrestar esto.

🔴 ¡AHORA! En #ConoceATuCandidato "Vamos a consagrar en la nueva Constitución que los políticos tengan obligaciones claras y no más privilegios" Conoce a @paz_charpentier Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 20. ➡️ https://t.co/XNeZfHAQqw pic.twitter.com/yZCDKoGrGC — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) March 22, 2021

La franja electoral

Con respecto a la franja electoral, espacio que dura 38 minutos y 48 segundos diarios y que se le da a las listas electorales para exponer en televisión abierta sus ideas, esta ha sido blanco de duras críticas por su contenido. La izquierda apela a consignas del “estallido social” para captar votos, y los independientes, los grandes perjudicados en el tiempo que se les dio, tuvieron que unirse en un solo bloque para darse a conocer y el resultado ha sido desastroso.

No me gustan las películas de ficción ni de terror. Estoy viendo la franja electoral y tiene un mix de ambos. Un OFERTÓN de “dignidad para todos, todas, todes”, ellos y ellas ( imposición de lenguaje) y me aparece el diablo Gutiérrez dos veces… me tuve que “santiguar”. 😳 — Artemisa 💚 (@007Artemisa) March 26, 2021

Por ejemplo, el día 13 de marzo, la Lista del Pueblo emitió una propaganda donde celebraba la muerte del presidente Sebastián Piñera y agregaban: “Esto puede ser una realidad. Somos la Lista del Pueblo. No nos gusta Piñera, no nos gusta la policía y no nos gustan los amarillos. Únete a la lista del pueblo. Únete a la resistencia”. Debido a esta propaganda, la bancada de Renovación Nacional, partido de Chile Vamos, acusó incitación al odio.

⛔️⛔️⛔️. Patriotas han escuchado este video en la franja electoral?Lista del Pueblo?? Hablan de muerte Pdte. Piñera “Es simplemente inaceptable”: Jefe de bancada de diputados de RN presentará denuncia ante CNTV por franja electoral de la Lista del Pueblo https://t.co/qlMbst9C25 — Gloria_Patriota/ 22% #Rechazo / Republicana (@gloria_patriota) March 13, 2021

En 12 días de franja electoral, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ha recibido 107 denuncias por el contenido de esta. Este organismo dijo estar preocupado de que se esté usando dicho espacio de propaganda para atacar a otros grupos y no para informar de los candidatos, especialmente cuando también la Lista del Pueblo utilizó niños para insultar a los que votaron ‘rechazo’, algo que fue duramente criticado por la Defensoría de la Niñez.

🔴Declaración Pública | En relación a la aparición de niños, niñas y adolescentes en la franja electoral, la Defensoría de la Niñez expresa lo siguiente:https://t.co/e8AUAUN4D6 pic.twitter.com/zFkRomvtx8 — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) March 19, 2021

¿Se realizarán las elecciones?

El gran problema para la realización de estas elecciones es que se efectuarán en medio de una segunda ola de COVID-19. Solo el día viernes 26 de marzo se reportaron 7626 nuevos casos por la enfermedad, un pico histórico de casos diarios. Hay cerca de 40000 casos activos, es decir personas que pueden contagiar a otros y el número de hospitalizaciones está al máximo.

Como se dijo antes, Chile lidera el proceso de vacunación en la región y los resultados indican que la población vacunada (mayores de 70 años) no está teniendo problemas graves como neumonía. La población que se infecta es la población menor de 40 años y es ella la que lidera el número de contagios.

De todos los pacientes UCI Covid, sólo el 18% tiene 70 años o +. Se iguala el mínimo histórico. En términos absolutos n° UCI Covid 70+ tbn disminuye, mientras aumenta en otros rangos de edad. ¿Se puede atribuir a la efectividad de la vacuna? Esperemos q la tendencia se mantenga. pic.twitter.com/9fXvQo4P6y — Edu⁷ (@AlephEdu) March 26, 2021

Debido a eso, toda la Región Metropolitana de Santiago está en fase 1 y más de 13 millones de personas en todo Chile estarán en cuarentena. ¿Seguirá aumentando los casos o disminuirán debido a estas medidas estrictas? No se sabe con certeza, pero si los casos no bajan a tiempo, las elecciones podrían postergarse. Y viendo cómo ganó el populismo en Chile, es probable que sea la decisión correcta.