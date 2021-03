Chile superó el día martes 16 de marzo las 5 millones de personas vacunadas contra el COVID-19 solo con la primera dosis, una cifra alta que deja a Chile como uno de los países con más vacunados en el mundo. Por algo la prensa internacional lo destaca y compara constantemente con sus vecinos de la región.

La televisión española comparó la campaña de su vacunación de su país con Chile y las cifras son bastantes elocuentes e incluso las aplaude. Pero según la izquierda que saqueó y quemó todo, Chile es el peor país del mundo y hay que cambiarlo… pic.twitter.com/qzTiuR68gJ — Esteban Zapata (@EZC86) February 16, 2021

Pero estos números positivos contrastan con las cifras de nuevos contagios por la enfermedad y la vuelta de muchas comunas y ciudades a la fase 1 del Plan Paso a Paso, es decir, volver a una cuarentena donde no se permiten clases presenciales y el funcionamiento de pubs, restaurantes y gimnasios, entre otras medidas.

La exitosa campaña de vacunación

Desde que Chile comenzó su campaña de vacunación el 3 de febrero, la cantidad de personas vacunadas diarias ha sido constantemente alta. Solo el día miércoles 17 de marzo, Chile vacunó a 413.194 personas con la primera y segunda dosis de las vacunas Sinovac y Pfizer, lo que hizo que este país se convirtiera en el tercero a nivel mundial con más dosis administradas por 100 habitantes, solo superado por Israel y Emiratos Árabes Unidos. Según Bloomberg, Chile tardaría 6 meses en vacunar al 75 % de su población si sigue a este ritmo.

‼️ Nuevo récord de vacunación en Chile 🇨🇱: 413.194 dosis registradas en las últimas 24 horas 💉. Con esto Chile 🇨🇱 completa 9 días consecutivos como el país que más rápido vacuna en el mundo 🌎, superando ampliamente a Israel 🇮🇱, en segundo lugar.#YoMeVacuno pic.twitter.com/Xk4W8VUZke — Pablo Eguiguren (@paeguiguren) March 17, 2021

En total, al día jueves 18 de marzo, ya van 5.326.342 personas vacunadas contra el COVID-19 y 2.580.933 personas ya están inmunizados con las dos dosis de la vacuna, lo que equivale al 13,22 % de la población. Según Our World In Data, el siguiente país de la región en tener un porcentaje alto de vacunados es Brasil con 2.990.000 personas vacunadas con dos dosis, lo que equivale al 1,91 % de la población, lo que grafica el éxito de Chile.

– Total de personas que completaron su vacunación contra el #COVID_19 al 18 de marzo a las 12:00 horas. #YoMeVacuno ✌️ pic.twitter.com/ZABzXMjwsi — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 18, 2021

El nivel de éxito de vacunación es tan grande que Chile ha donado vacunas a países como Ecuador, Paraguay y Uruguay. Se donaron cerca de 20000 dosis de vacunas a Ecuador y a Paraguay el 7 de marzo, a petición de los mandatarios de estos países durante la reunión de Prosur realizada el 25 de febrero. Y ese mismo día, se donaron 192.000 dosis de vacunas Sinovac a Uruguay para ser utilizadas en su plan de vacunación.

Chile y la segunda ola de COVID-19

Estas noticias positivas de la vacunación contrastan con el alza de contagiados por COVID-19 que se han registrado en febrero y marzo en Chile. Las vacunaciones masivas coincidieron con la aparición de la temida segunda ola, lo que ha creado una paradoja: tener una campaña exitosa de vacunación y al mismo tiempo tener récord por la enfermedad y volver a los confinamientos.

Chile reportó el día jueves 18 de marzo 6249 contagios por COVID-19 y ya superó los 900.000 mil contagiados en total. El número de fallecidos ya superó las 21000 muertes y el informe COVID-19, realizado por la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Pontificia Universidad Católica de Chile alertó que los niveles de hospitalización están aumentando a nivel nacional. Ya hay 1806 pacientes en ventilación mecánica.

El día 18 de marzo, 33 % de la población chilena entró en fase 1, debido al alza de casos en la Región Metropolitana de Santiago, Valparaíso y Biobío. Las regiones de Los Ríos, con 12 comunas en fase 1, y Biobío, con 20 comunas en cuarentena, son las regiones más afectadas por el COVID-19.

🔴 #AlertaT13 | Santiago, La Cisterna, San Ramón y Viña del Mar, entre otras, entrarán en cuarentena total.https://t.co/XEHkd8qkuZ pic.twitter.com/nEyvWBP9Fb — T13 (@T13) March 18, 2021

Los epidemiólogos han dicho que no hay contradicción entre el aumento del número de casos y las vacunas. La mayoría de las vacunas se aplica en dos dosis y la inmunidad se logra recién dos semanas después de la segunda dosis. Al tener solo un 13 % de la población totalmente inmunizada, el efecto todavía no es notorio porque se necesita que cerca de un 80 % de la población esté vacunada.

Al parecer le estabamos exigiendo a la vacuna algo q todavía no podía lograr: sgte gráfico muestra % de la población que está completamente vacunada (2 dosis) desde hace a lo menos 14 días. La buena noticia es q desde ahora esa cifra aumentará rápidamente (línea punteada) pic.twitter.com/4YPTzyKVKf — Edu⁷ (@AlephEdu) March 18, 2021

¿Es efectiva la vacuna Sinovac?

La pregunta es si la vacuna de la empresa Sinovac es realmente efectiva si se le compara con la vacuna de la empresa Pfizer, que ha dado buenos resultados en Israel. Este país ya tiene un 47 % de su población vacunada con la segunda dosis y los resultados han sido tan notorios que su ministra de Salud ha dicho que “estamos experimentando el milagro con el que todos soñamos: el milagro de las vacunas”.

Y todo indica que la vacuna Sinovac sería efectiva a la hora de reducir la mortalidad, tal como lo haría la vacuna de Pfizer. El día miércoles 17 de marzo, se dieron a conocer los resultados del estudio clínico de la vacuna Sinovac en Chile, en la que participaron cerca de 2300 personas sanas. Los resultados indican que 14 días después de la primera dosis, se observa un aumento de los anticuerpos contra la proteína S del virus (la proteína que permite la unión del virus con la célula), pero solo en una fracción de los vacunados.

Reporte ensayo Sinovac Chile: Más de 2 mil inmunizados. Resultados preliminares indican q 14 días después de 1° dosis hay presencia de anticuerpos en 1 fracción de vacunados, pero 2 semanas después de 2° dosis, el 90% de vacunados tiene anticuerpos y células T. @meganoticiascl — Daniel Silva (@TV_DanielS) March 17, 2021

En cambio, se observaron anticuerpos en el 90 % de los vacunados a dos semanas de la segunda dosis. Además, se observó que estos anticuerpos después de la segunda dosis tienen capacidad neutralizante, es decir, impedirían el ingreso del virus a las células humanas. Esto indica que la vacuna utilizada masivamente en Chile tiene altas probabilidades de ser efectiva en la población y reducir la mortalidad y el número de hospitalizados.

Es por eso, es que el aumento de hospitalizaciones de estos meses se ha dado en el segmento de 40 y 60 años y no el segmento poblacional de 70 y 80 años. Según el ministro de Salud, Enrique Paris, “quizás después del 15 de abril, según estudios provenientes de otros países, Chile podría ver algunos resultados alentadores gracias al éxito de nuestra campaña de vacunación masiva”. El ministro dijo además que la inmunidad de rebaño se produciría en Chile a partir de junio.

Las causas de la paradoja

Según la doctora Claudia Cortés, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología y entrevistada por la BBC, el alza de casos “es una situación similar a la que se vivió en Reino Unido a la vuelta de las vacaciones después del verano, en la que se tuvo una segunda ola muy fuerte».

El alza se debería al exceso de confianza de los chilenos, que pensaron que con la llegada de las vacunas se acabaría la enfermedad. “Mucha gente pensó que, como ya habían llegado las vacunas, se había acabado el problema y se relajaron de forma significativa las medidas de autocuidado», dijo la doctora.

Las cuarentenas totales en Perú, Argentina y Colombia han sido un fracaso: estos 3 países superaron el millón de casos y el ministro París lo sabe. “La cuarentena total no es la solución para nada, si la gente no tiene para vivir, para alimentarse”. En estos momentos, Chile no debe bajar la guardia e insistir en las medidas de autocuidado. Solo así llegará a la ansiada inmunidad de rebaño.