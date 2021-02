Muy poco se ha hablado de la “generación perdida”: jóvenes entre 18 y 35 años que están liderando las últimas protestas a nivel mundial y que, el intentar buscar igualdad y justicia, los llevó a ser ideológicamente radicales y abrazar las ideas de izquierda. No por algo las protestas de BLM, la de Perú (“la generación del bicentenario”) y las protestas de Chile (“la generación del cambio”) del 2019 fueron realizadas por estos jóvenes adoctrinados.

Los datos reflejan esto. En Estados Unidos, 61 % de la Generación Z (los nacidos en 1995 en adelante) ve de forma positiva el socialismo. En la encuesta que realiza anualmente Victims of Communism Memorial, el 47 % de los Millennials y el 49 % de la Generación Z ve favorable el socialismo, un aumento de 9 puntos con respecto al 2019. Y según la encuesta Pew Research Center, 64 % de los Millennials y el 70 % de la generación Z quiere que el Estado le resuelva sus problemas.

En el caso de Chile, el 61 % de los jóvenes entre 18 y 29 años fue parte en alguna manifestación durante la revolución del 2019 y se calcula que del porcentaje de jóvenes que votó para el plebiscito, 91 % lo hizo para cambiar la Constitución. En el caso de Perú, la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 años participaron en las protestas de noviembre. Esto grafica algo importante: la generación actual de jóvenes nos lleva rápidamente hacia el socialismo y no hay nadie que los detenga.

Una de las explicaciones sobre el por qué se ha dado esta situación, es la falta de sentido de pertenencia que tiene esta generación. El libro iGen de la psicóloga Jean Twenge refleja que la generación Z tiende a ser más solitaria y aislada debido al uso continuado del Smartphone, lo que ha provocado un aumento de la ansiedad y la depresión.

Just out: Depression among U.S. teen girls doubled from 2009 to 2019 and was up 74% among teen boys, according to just-released data from the gov't administered National Survey of Drug Use and Health. What does this mean? pic.twitter.com/H09Pmo7Bss

— Jean Twenge (@jean_twenge) October 29, 2020