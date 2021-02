A fines de enero, se informaba que Chile, al comprar cerca de 4 millones de vacunas a la empresa SinoVac, iba a empezar la campaña de vacunación contra el COVID-19 y lo iniciaría con los mayores de 75 años, la población más vulnerable a la enfermedad y que esta se iniciaría a principios de febrero.

También se indicaba que el año 2020, ocho millones de personas fueron vacunadas en contra de la influenza en un tiempo record, lo que indicaba buenos augurios con respecto a la campaña de vacunación en contra del COVID-19. Y a pesar del escepticismo de la izquierda chilena y de ciertos charlatanes que decían que Chile no tenía la logística para vacunar a tanta gente, la campaña ha sido tan exitosa, que el mundo se sorprende por ello.

A una semana de iniciada la campaña de vacunación, el día 10 de febrero, el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) informó que 1.128.359 fueron vacunadas y para el día 11 de febrero, Chile ha vacunado cerca de 1,4 millones de personas, superando a países como China, Francia, España y Alemania en personas vacunadas.

Según los datos que entrega Our World In Data, Chile administra 5,8 dosis de vacunas por cada 100 personas. En comparación, Brasil administra 1,8 dosis por cada 100 personas, Argentina 1,1 por cada 100 personas y México, el primer país de Latinoamérica en recibir vacunas, 0,6 por cada 100 personas.

El éxito ha sido celebrado incluso por personas en el extranjero, como Max Roser, fundador de la página Our World In Data e investigador de la Universidad de Oxford, que dijo en su Twitter que: “La campaña de vacunación de Chile es impresionante”. Los números del día 8 de febrero lo comprueban: la tasa promedio de vacunación de Chile fue superior a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea y Chile solo superado por Israel, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

I love that Chileans are celebrating their rapid vaccination campaign as if they are winning the football world cup.

That seems like the right level of happiness about what Chile is achieving right now. https://t.co/BW1uAZGXL1

— Max Roser (@MaxCRoser) February 10, 2021