El COVID-19, causado por el coronavirus SARS-CoV-2, se convirtió en la enfermedad infecciosa más letal del mundo. Y en solo un año, esta enfermedad terminó convirtiéndose en la segunda pandemia más letal de los últimos 50 años y está dentro del ranking del top 10 de las pandemias más mortíferas a nivel histórico.

Para graficar la magnitud de la enfermedad, el número de muertos por diarreas en 2017 fue de 1,6 millones de muertos y 90 % de los muertos fue en África, por tener malas condiciones sanitarias. En cambio, desde que se inició la pandemia de COVID-19, las muertes superan las 2,2 millones de personas y la mortalidad es global. El Top 5 de los países con mayor mortalidad a febrero del 2021 son: EE.UU., Brasil, México, India y Reino Unido.

Según los datos que provee la página Information Is Beautiful, el COVID, en promedio, mata a 5316 personas por día, superando los dos millones de muertos en un año. En comparación, la tuberculosis mata por día a 3014 personas (1.100.000 por año), mientras que la Hepatitis B mata a 2430 personas por día (887.000 por año).

El COVID-19 supera incluso a enfermedades como el sida (un retrovirus), malaria, neumonía (enfermedad causada por múltiples patógenos), Influenza y diarrea, enfermedad también por diferentes virus y bacterias que causan como la Shigella, el rotavirus y el norovirus, lo que grafica la magnitud que tiene este virus a nivel mundial.

Cuando empezó la pandemia, en los primeros días de marzo, se reportó que el coronavirus mataba a 62 personas diarias, un número que en ese entonces era bajo. Cuando se actualizaron los datos en septiembre, se comprobó que el COVID-19 en menos de 6 meses superó con creces a la tuberculosis, la enfermedad infecciosa más mortífera del mundo.

Si se compara la actual pandemia con las anteriores, vemos que el COVID-19 ya entró en el Top 10 de las peores pandemias del mundo. Con 2,2 millones de muertos, esta enfermedad ya se encuentra en el puesto número 9 de las 20 pandemias más letales de la historia, lo que indica la gravedad de la enfermedad.

De las pandemias registradas en los últimos 50 años, solo la pandemia de VIH/SIDA, con cerca de 35 millones de muertos, supera al COVID-19. Las otras pandemias son la Gripe asiática de 1957, que mató a cerca de 1,1 millones de personas. Esta enfermedad causó estragos en Chile, ya que se calcula que 20.000 personas murieron por este virus.

En el ranking le sigue la Gripe de Hong Kong de 1968, que mató a un millón de personas y la gripe porcina que ocurrió en 2009 y fue causada por un virus Influenza H1N1. El número de muertos fue de 770 000 personas.

Cierran el grupo, el brote epidémico de Ébola del 2014, que mató a 11.000 personas en África y las pandemias del SARS y el MERS, las dos causadas por el coronavirus y que mataron a 770 y 850 personas, respectivamente.

Si se compara el COVID-19 con las peores pandemias de la historia, la situación no es tan mala, por supuesto. La peste negra, la gripe española y la viruela son consideradas por los científicos como las pandemias más letales de la historia.

As of this update, the global COVID-19 death toll has almost reached the 2 million mark 😷

See how that compares to previous pandemics in history here: https://t.co/LNJxfA1T8o pic.twitter.com/9f2MJhGU7i

— Visual Capitalist (@VisualCap) January 1, 2021