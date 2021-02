Cuando Donald Trump llegó a la Presidencia de Estados Unidos, en enero de 2017, uno de los datos que se destacó es que el magnate se convertiría en el primer mandatario multimillonario. Sin embargo, él hizo la promesa de donar su salario de presidente durante su campaña (“prometo no tomar un centavo de salario como su presidente”, dijo en su extinta cuenta de Twitter) y eso lo cumplió.

Trump no tuvo ganancias durante su periodo como presidente, su fortuna disminuyó. Esto no se puede decir de Joe Biden, quien gracias a la política terminó convirtiéndose en millonario y su fortuna aumentando con el correr del tiempo.

Cuando Trump anunció su candidatura en 2015, dijo en una conferencia que “lo primero que voy a hacer es decirles que si soy elegido presidente, no acepto ningún salario, ¿de acuerdo? Eso no es gran cosa para mí”. La Constitución de Estados Unidos no permite al presidente rechazar su sueldo, así que Trump, llegado a la Casa Blanca, comenzó a donar su salario de 400.000 dólares anuales de forma trimestral a varias agencias gubernamentales.

En 2017, Trump donó su sueldo a las siguientes agencias: Servicio de Parques Nacionales, Departamento de Educación, Departamento de Salud y Servicios Humanos y al Departamento de Transportes. En 2018 el expresidente lo hizo al Departamento de Asuntos de los Veteranos, la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, al NIAAA (agencia que investiga los problemas del alcohol) y al Departamento de Seguridad Nacional.

Y en 2019, lo hizo a las siguientes agencias: al Departamento de Agricultura, a la Oficina del Cirujano General, y a la Oficina del Subsecretario de Salud. Con respecto a esta última, se reportó que Trump donó su salario a la Oficina del Subsecretario de Salud para combatir la crisis de opioides.

Para 2020, Donald Trump donó su salario al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés) para apoyar los esfuerzos para combatir el coronavirus y para el desarrollo de nuevas terapias de tratamiento para el COVID-19.

.@PressSec just announced that @realDonaldTrump's 2020 Q1 salary donation will go to @HHSGov and help in the development of new therapeutics to treat #COVID19 infections.

— Judd Deere 45 Archived (@JuddPDeere45) May 22, 2020