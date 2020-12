La destrucción de la monarquía es el anhelo de la izquierda desde la Guerra Civil Española. Ahora que gobierna en coalición con los socialistas, Podemos está llevando la batuta para lograrlo.

Pese a los vínculos con el narcorégimen de Nicolás Maduro, el partido español presume de superioridad moral para burlarse de la monarquía equiparándola con la serie Narcos.

El portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, asumió la autoría del video, tomado por los medios masivos, que busca desmoralizar a los españoles y acabar con la imagen de la monarquía.

He visto que a varias televisiones les ha gustado el vídeo artístico que ha hecho @PODEMOS inspirado en la intro de Narcos, se ha hecho famoso y todo el mundo está hablando de él. Aquí lo tienes entero por si no lo has visto. 👇 pic.twitter.com/H000FIXJxO — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 11, 2020

Mientras tanto, a través de las redes sociales reprochan a la extrema izquierda por esta iniciativa puesto que fue el rey Juan Carlos I quien hizo posible el retorno a la democracia en España.

Aunque el rey actual Felipe VI no ha sido imputado, su padre, el rey emérito Juan Carlos I, tiene un proceso abierto. No obstante, basta con que regularice su situación fiscal para cerrarlo.

Así lo explica María Herrera Mellado para PanAm Post. Abogada en España y Estados Unidos, representante de VOX en Florida, se encuentra a cargo de la investigación de algunos casos anti-corrupción y narcotráfico en la Unión Americana.

¿Es contradictorio que Podemos acuse de «narco» a la monarquía cuando el partido tiene vínculos con narcoregímenes?

Más que contradictorio, me parece repugnante. Podemos no sólo busca desprestigiar la imagen de España dentro y fuera de nuestras fronteras sino que lo hace a sabiendas de que no existe base alguna para tal acusación contra la monarquía. Tampoco existe valor artístico en este vídeo.

Su modus operandi es provocar constantemente a la población española. Asegurarse que no se cierren las heridas del pasado y, si es posible, que se produzca un enfrentamiento civil y culpar a la derecha. Pero sí, es contradictorio porque además de mantener lazos y relaciones abiertas con los regímenes bajo los narcodictadores más asesinos del mundo, los tuits y comentarios de Echenique, condenado en dos ocasiones (una por no dar de alta ni cotizar a la seguridad social un trabajador y la segunda, por llamar violador a un inocente), solo confirman lo que ya sabemos.

Quiere que nos olvidemos de las condenas en su contra y de lo que sabemos de su Partido. Por ejemplo, que apoya las guías elaboradas por el gobierno municipal de Zaragoza que animan al consumo de drogas, que equipara el paracetamol con la cocaína, que han sido acusados públicamente de ser el brazo ejecutor en Europa del tráfico de drogas desde Hispanoamérica o que acaban de detener a su ex secretario en Pontevedra tras denunciar que le habían robado cuatro kilos de marihuana.

Los españoles deben ser conscientes que Podemos representa lo peor de España y que busca acabar con la monarquía parlamentaria mientras los tienen limitados por la pandemia del coronavirus.

Los casos con el régimen chavista que enlodan a Podemos

El partido Podemos ha sido bastante arrogante al hacer burlas y comparaciones odiosas en relación con la monarquía, teniendo en cuenta que en sus filas los nexos con regímenes asociados al narcotráfico son públicos y notorios. Al parecer, su poca memoria les ha hecho olvidar que su líder Pablo Iglesias estrechó lazos con el chavismo, una tiranía cuya trayectoria ha estado marcada por los casos de corrupción y asociación con el comercio de sustancias ilícitas.

Chávez y Maduro comenzaron a subvencionar las actividades de los dirigentes de Podemos mucho antes de que siquiera existiera el partido, relata El Confidencial. De hecho, esto queda más que claro con la declaración de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, quien aseguró que el régimen pagó 7,1 millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) que creó a Podemos en España.

Y es que no es casualidad que el músculo político que impulsa Iglesias comparta ideologías con el régimen que ha ahogado a Venezuela por más de dos décadas. Por el contrario, solo sendos acuerdos económicos pueden justificar tales alianzas.

En efecto, posteriormente se conoció el pago de 272.325 dólares por parte del régimen de Maduro a Pablo Iglesias a través de un banco de las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas, en 2014, dos meses tras la conformación de Podemos, reseña OkDiario. El abono se realizó bajo el concepto de «asesorías para el desarrollo social en el país».

Este diario español señaló a Rodolfo Clemente Marco Torres, actual gobernador del estado Aragua –quien entonces era ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública de Venezuela–, como el artífice de la operación. Marco Torres ordenó realizar una transferencia a Pablo Iglesias Turrión. Y Carlos Erik Malpica Torres, el tesorero nacional, se encargó de ejecutar la orden.

Estas operaciones, por demás opulentas, son una minúscula muestra de cómo Podemos se benefició de Nicolás Maduro, un hombre que dirige una tiranía con una reputación de tener negocios opacos vinculados con el tráfico de drogas a tal punto que altos funcionarios estadounidenses lo acusaron de presidir el Cartel de los Soles.

Cabe aclarar en este punto que según el Centro de Investigación de de Crimen Organizado (Insight Crime), el término “Cartel de los Soles” es usado para describir a los grupos al interior de las fuerzas de Seguridad de Venezuela que trafican con cocaína.

Funcionarios chavistas en la mira estadounidense

Recordemos que hay una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro. Tal como indica BBC Mundo, Estados Unidos lo acusa de narcotráfico y lavado de dinero. En concreto, el gobierno norteamericano considera que existe una «conspiración para el narcoterrorismo» entre el llamado Cartel de los Soles liderado por Maduro y la guerrilla de las FARC.

Maduro no es el único en la lista. También figuran acusaciones por corrupción, narcotráfico o lavado de dinero contra Diosdado Cabello, el conocido número dos del chavismo; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista; y Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

Tanto Maduro como Cabello, acusados de conspiración para el narcoterrorismo y de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, podrían recibir penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua.

Esto demuestra que las conexiones de Podemos, y específicamente de Pablo Iglesias, sí están plagadas de negocios ostentosos que revelan un vínculo con verdaderos «narcos». Por lo tanto, es necesario que Echenique tome como consejo lo que le dijo en 2007 el Rey Juan Carlos a Hugo Chávez: ¿Por qué no te callas?