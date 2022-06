Hoy es concluyente que los experimentos socialistas de África fracasaron, al igual que el enfoque de desarrollo dirigido por el Estado. El enfoque fuertemente estatista no sólo fue incapaz de desarrollar las economías africanas, sino que empeoró la pobreza. En este contexto de sistemas económicos represivos impulsados por el Estado, la mayoría de los países africanos están atrapados en un marasmo de alta inflación, alta deuda, alta fiscalidad, alta dependencia, empeoramiento de la pobreza, inseguridad alimentaria, desempleo masivo crónico y otros problemas generalizados.

Primer cañón: alta inflación

Las monedas inestables e inflacionarias de África han sido un importante impedimento para el desarrollo económico por su efecto desestabilizador y empobrecedor. El crecimiento económico orgánico y duradero debe ser necesariamente impulsado por el ahorro, no por la deuda, el gasto deficitario o la impresión de dinero.

A largo plazo, la inflación acaba con la ruptura de la moneda. Es lo que ocurrió en Angola en los años 90 y en Zimbabue en la primera década del 2000.

Las pruebas del pasado y del presente, de los países desarrollados y en desarrollo, demuestran inequívocamente que la inflación es una política de los gobiernos y de los bancos centrales que no puede durar eternamente y que llega a un final catastrófico, por muy larga que sea la racha.

El África poscolonial ha estado plagada de una grave inestabilidad monetaria debida a la inflación: crisis monetarias, fluctuaciones erráticas de la moneda, devaluaciones de la moneda, restablecimiento de la moneda e incluso hiperinflación. Esta situación monetaria caótica, desestabilizadora y empobrecedora no es accidental ni natural. Es la consecuencia inherente a los sistemas de dinero fiduciario de África en el contexto del colonialismo monetario.

Por un lado, una moneda estable y fiable estimula la formación de capital local (es decir, el ahorro), lo que da lugar a la inversión y el espíritu empresarial propios, que conducen a un crecimiento económico orgánico, descentralizado y duradero. Una economía basada en una moneda fiable (por ejemplo, la moneda de oro), junto con otros factores como los bajos impuestos y la libertad económica, también atrae más capital y talento extranjeros, lo que conduce a una prosperidad de base amplia.

Por otro lado, las monedas poco fiables e inflacionistas, como las actuales monedas africanas, tendrán el efecto contrario. En un contexto de inestabilidad monetaria e inflación galopante, la gente tenderá a ahorrar menos, a gastar más rápido y a evitar las inversiones y las empresas a largo plazo. Y la formación de capital, la atracción de capital y el despliegue de capital a largo plazo son esenciales para la industrialización y la prosperidad duradera.

Al desplazar los incentivos del pensamiento, el ahorro y la producción a largo plazo hacia el pensamiento, el consumo y las actividades económicas a corto plazo, las monedas inflacionistas socavan el desarrollo económico. Llevan a la desindustrialización y dejan a la sociedad más dependiente del Estado. Obsérvese que cuanto más depende un sistema del Estado, más cruel, opresivo e insostenible se vuelve.

Además, al mantener la inestabilidad monetaria y la alta inflación, los gobiernos africanos están destruyendo el capital local, socavando la formación de capital y asegurando que el capital local siga siendo escaso. Esto hace que los países africanos sigan siendo pobres y dependan de la ayuda sistémica (préstamos y subvenciones) y de las inyecciones de capital extranjero. Esta situación, creada por una política gubernamental errónea, deja a los gobiernos africanos endeudados y a merced de actores extranjeros depredadores.

Segundo cañón: deuda elevada

Aunque la deuda es un problema económico mundial, la carga de la deuda afecta a los países de forma diferente. Las consecuencias perniciosas del endeudamiento son más agobiantes y se manifiestan más rápidamente en los países en desarrollo que en los desarrollados.

Al no poder o no querer ver el gasto deficitario como el modelo ruinoso que es, muchos gobiernos africanos están repitiendo los errores del pasado y llevando a sus economías aún más a la ruina económica al acumular una deuda excesiva (y, en consecuencia, imponiendo mayores cargas fiscales). Aunque los informes sobre una inminente crisis de la deuda en África son probablemente una exageración, la acumulación de deuda de los países africanos es alarmante.

Aparte de Sudán, Eritrea, Cabo Verde, Mozambique, Angola, Mauricio y Zambia, que tienen ratios de deuda en relación con el PIB cercanos o superiores al umbral del 100 %, el ratio medio de deuda en relación con el PIB en África ronda el 60 %, que es inferior al ratio medio de los países desarrollados, muchos de los cuales hace tiempo que superaron el umbral del 100 %. Sin embargo, la acumulación de deuda en África es imprudente, insostenible y peligrosa.

El endeudamiento excesivo es perjudicial para las economías africanas en ocho aspectos:

Perpetúa el enfoque de desarrollo dirigido por el Estado, que no ha logrado generar prosperidad económica y ha dejado a la mayoría de las economías africanas en una situación precaria caracterizada por la dependencia, la pobreza, la tiranía, la corrupción, la inflación galopante y la desindustrialización. Al perpetuar el enfoque de desarrollo impulsado por el Estado, el gasto gubernamental impulsado por la deuda empeora la pobreza, consolida la represión política y económica y, por tanto, retrasa aún más las reformas de mercado que las sociedades africanas necesitan urgentemente para desarrollarse de verdad y capear las tormentas económicas mundiales. Los reembolsos de la deuda paralizan aún más las economías ya paralizadas al desviar una parte cada vez más importante de los ingresos públicos al servicio de la deuda. Y lo que es peor, los países africanos pagan tipos de interés mucho más altos (entre el 5 y el 16%) por sus eurobonos que los países desarrollados, que, gracias a los tipos de interés artificialmente ultrabajos de sus bancos centrales, suelen pagar un interés casi nulo por su deuda; Al igual que la mayoría de los gastos gubernamentales, el gasto del gobierno africano tiende a estar envuelto en la corrupción, el amiguismo, la malversación, la búsqueda de rentas, la sobrefacturación y el despilfarro, lo que en última instancia significa que hace más daño que bien. Sólo conduce a un mayor endeudamiento para mantener el gasto, un círculo vicioso que atrae a más oportunistas políticos y económicos que buscan un cargo o enriquecerse con el gasto y el favor del gobierno. Conduce a la injusticia y a una mayor brecha de desigualdad de ingresos y riqueza, ya que los políticos y sus asociados (por ejemplo, las grandes empresas y otros grupos de interés) son los primeros y más beneficiados por esas inyecciones de dinero a través de diversos planes. El gasto público impulsado por el endeudamiento también implica una carga fiscal más pesada (es decir, más opresiva) en el futuro. Los altos impuestos son uno de los principales impedimentos para el desarrollo económico. Menos desarrollo significa más pobreza, más sufrimiento humano y más muertes relacionadas con la pobreza. Además, el endeudamiento excesivo conduce a una situación en la que el pueblo, sus hijos e incluso los no nacidos tendrán que pagar impuestos para pagar el gasto gubernamental actual, en gran medida despilfarrador y contraproducente, que sólo enriquece a los políticos y a sus asociados. Además de todo esto, la deuda (préstamos y subvenciones) atrapa a los países africanos en la pobreza y el vasallaje a los gobiernos extranjeros (principalmente los estados occidentales, pero también otros, hoy en día).

Ahora bien, ¿por qué los políticos africanos siguen apostando por este modelo ruinoso?

En parte es colonialismo monetario; en parte es colonialismo filosófico. Pero una razón importante es que este modelo es bastante conveniente políticamente. Permite a los políticos hacer promesas electorales de cuento.

Tercer cañón: alta fiscalidad

Nnete Okorie-Egbe fue una princesa de Akwete, en Nigeria, que lideró una revuelta de mujeres contra la tiranía colonial británica, especialmente contra los impuestos opresivos, en 1929.

Asimismo, un famoso cuento popular de Angola cuenta que una vez, en protesta por los impuestos coloniales portugueses, los habitantes del entonces pueblo de Caxito hicieron magia y enviaron un cocodrilo con una bolsa de dinero en la boca a la oficina colonial local para que pagara los impuestos. Aunque lo más probable es que se trate de un mito, el mensaje está claro y el simbolismo es real. Tanto es así que existe un monumento al cocodrilo que eterniza esta historia.

Historias de protesta como éstas abundan en toda África. No es de extrañar porque el concepto de impuestos permanentes y excesivos es una imposición colonial que los gobiernos africanos poscoloniales, en lugar de rechazar, han redoblado. El África precolonial se caracterizaba por la escasa o nula tributación debido a la tradición de autogobierno, libre mercado y libre comercio. Las sociedades sin Estado eran omnipresentes en el África precolonial.

Sin embargo, el África de hoy se caracteriza por unos grados de imposición tiránica tales que resucitarían a Nnete Okorie-Egbe para liderar otra revuelta fiscal o harían que los entonces aldeanos de Caxito enviaran no uno sino cien cocodrilos a la oficina de impuestos en señal de protesta.

Business Insider África informa que

Los tipos del impuesto de sociedades suelen ser más altos en los países en desarrollo. En África, el tipo medio del impuesto de sociedades es del 27,5%, el más alto de todas las regiones. Chad, Comoras, Guinea Ecuatorial, Guinea, Sudán y Zambia están empatados en el segundo puesto del ranking mundial de tipos impositivos para las empresas, con un 35,0%. Muchos países de la región también están clasificados como los peores en cuanto a la facilidad para hacer negocios, con altos costes de puesta en marcha y múltiples barreras de entrada.

El hecho de que la región más pobre tenga los tipos impositivos empresariales más altos del mundo es tan revelador como desconcertante.

En lugar de mantener algunos de los regímenes fiscales más opresivos del mundo, África debería presumir de tener las cargas fiscales más sencillas y bajas, lo que fomentaría enormemente la formación de capital local, la inversión, el espíritu empresarial y el crecimiento económico duradero.

Además, como todos sabemos, los países en desarrollo apenas pueden pagar sus deudas porque carecen de una economía robusta. Aumentar las cargas fiscales en estas economías precarias no hará sino empobrecer aún más a unas sociedades ya empobrecidas.

Para terminar

Tal es el arma de tres cañones con la que la mayoría de los gobiernos africanos, intencionadamente o no, bombardean a las sociedades africanas. No está claro por qué los gobiernos africanos, y no los coloniales, desplegarían un arma económica tan destructiva contra los mismos pueblos a los que deberían servir y elevar. Lo que está claro es que al mantener un entorno de alta inflación, alta deuda y altos impuestos, los gobiernos africanos se aseguran de que las sociedades africanas sigan atrapadas en la tiranía, la dependencia y la pobreza.

Manuel Tacanho es fundador de Afridom, una sólida startup de banca digital basada en dinero para Europa y África. También es un defensor de los mercados libres y el dinero sólido para el desarrollo económico de África.