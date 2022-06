La última promesa de defensa de Joe Biden para Taiwán: ¿Metida de pata o la política real de EE. UU.? El presidente Joe Biden ha agitado una vez más las aguas geopolíticas del este de Asia con su última declaración sobre la política de EE. UU. hacia Taiwán. En una conferencia de prensa el 23 de mayo de 2022 durante su visita a Japón, Biden indicó enfáticamente que iría más allá en nombre de la defensa de Taiwán de lo que ha estado dispuesto a hacer con respecto a Ucrania.

Es una distinción significativa y una escalada del compromiso de EE. UU. con Taipéi. Biden se ha negado rotundamente a desplegar fuerzas estadounidenses en Ucrania, aunque Washington ha proporcionado decenas de miles de millones de dólares en armas y asistencia de inteligencia para ayudar a Kiev a derrotar a las fuerzas rusas. Cuando un reportero preguntó: “¿Está dispuesto a involucrarse militarmente para defender Taiwán si de eso se trata?” Biden respondió rotundamente: “Si”. Tampoco parecía haber balbuceos. “¿Lo está?” el reportero siguió, dejando en claro que estaba hablando de una intervención militar directa de los EE. UU. “Ese es el compromiso que hicimos”, respondió Biden.

La última declaración de Biden fue objetivamente inexacta. La política de EE. UU. con respecto a Taiwán se rige por la Ley de Relaciones con Taiwán (TRA) de 1979, que se promulgó cuando Washington cambió las relaciones diplomáticas oficiales a la República Popular China (RPC). Según la TRA, EE. UU. se compromete únicamente a vender a Taiwán armas de naturaleza defensiva y considerar cualquier ataque de la República Popular China a la isla como una grave ruptura de la paz en el este de Asia. Si esto último ocurre, el presidente y el Congreso están obligados a consultar sobre una respuesta adecuada. Sin embargo, no existe un compromiso oficial de Washington para defender a Taiwán, a pesar de la insinuación de Biden de lo contrario. De hecho, las administraciones de EE. UU. durante más de cuatro décadas han seguido una política de “ambigüedad estratégica”, mostrándose tímidas sobre cuál sería la respuesta de Washington si la República Popular China recurriera a la fuerza militar.

Es tentador descartar el comentario de Biden como simplemente el último incidente torpe de un presidente notoriamente propenso a las meteduras de pata de una administración notoriamente propensa a las meteduras de pata. Sin embargo, cada vez hay más razones para concluir que se está produciendo una situación más grave con respecto a la política de Taiwán. Biden ha hecho demasiadas declaraciones similares sobre el supuesto compromiso de defensa de Washington con la isla como para creer que todos sus comentarios son meros errores verbales.

Durante una entrevista de agosto de 2021 con ABC News, el presentador George Stephanopoulos le preguntó al presidente si los aliados de Washington aún podían confiar en la protección de EE. UU. a la luz de la retirada desordenada de Afganistán. Biden respondió: “Hicimos un compromiso sagrado con el Artículo Cinco de que, de hecho, si alguien invadiera o tomara medidas contra nuestros aliados de la OTAN, responderíamos”. Continúa: “La misma alianza se había forjado con Japón, Corea del Sur y Taiwán”, afirmó [énfasis añadido]. Durante una sesión del ayuntamiento de CNN el 21 de octubre de 2021, se le preguntó explícitamente al presidente si EE. UU. defendería a Taiwán de un ataque de la República Popular China. Biden respondió sin vacilar: “Sí, tenemos un compromiso”.

En todos los episodios anteriores, los funcionarios de la administración, incluido el secretario de Defensa Lloyd Austin, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se apresuraron a “aclarar” (retractar) los comentarios del presidente para asegurar a los medios de comunicación y a los líderes internacionales (especialmente los líderes de la República Popular China) que la política de EE. UU. no había cambiado realmente y que la TRA todavía determinaba esa política. Tanto Austin como el personal de la Casa Blanca intentaron ejecutar la misma maniobra en esta última ocasión.

Sin embargo, hay razones sólidas para concluir que los repetidos “errores” del presidente reflejan con precisión su política real con respecto a Taiwán. Tanto con Biden como su predecesor Donald Trump, la relación de seguridad de Washington con Taipéi ha florecido hasta el punto de restaurar muchas de las características de la alianza de seguridad bilateral completa que existía antes de 1979.

También es importante entender que si estalla una crisis en el Estrecho de Taiwán, la fatídica decisión sobre la respuesta de EE. UU. no la tomarán Lloyd Austin, Jake Sullivan, la secretaria de prensa de la Casa Blanca o cualquier otra figura que pueda estar a favor de una mayor moderación. Joe Biden tomará esa decisión. No debería ser así; ningún funcionario debería tener tal poder. Sin embargo, a pesar del lenguaje en la Constitución que otorga al Congreso, no al presidente, la autoridad para tomar decisiones sobre ir a la guerra es poco probable que Biden haga más que “consultar” al Congreso, si se dignara en hacer incluso eso. Durante más de siete décadas, el Congreso ha abdicado de su responsabilidad en cuestiones de guerra y paz y ha permitido que florezca una presidencia imperial sin restricciones. Es muy improbable que el poder legislativo intente ahora controlar a Biden en medio de una crisis en Taiwán.

La desagradable realidad es que el compromiso de EE. UU. con la defensa de Taiwán se ha expandido dramáticamente en los últimos años, con poco debate en el Congreso y una discusión pública apenas más significativa sobre los enormes costos y riesgos potenciales. La ambigüedad estratégica está muerta. Biden no es culpable de cometer errores verbales repetidos sobre la política de EE. UU. hacia Taiwán, aunque es comprensible por qué persiste esa impresión. Está declarando la verdad sobre la esencia de la política estadounidense, por muy encubiertamente que se haya producido el cambio.

Este artículo fue publicado originalmente en 19FortyFive.com (EE.UU.) el 24 de mayo de 2022. Luego en ElCato.org

Ted Galen Carpenter es académico Distinguido del Cato Institute y autor o editor de varios libros sobre asuntos internacionales, incluyendo Bad Neighbor Policy: Washington’s Futile War on Drugs in Latin America (Cato Institute, 2002).