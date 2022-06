Finlandia anunció a mediados de mayo que solicitará la membresía en la Organización del Tratado Atlántico Norte, y la vecina Suecia pronto podría hacer lo mismo. Para la mayoría de los comentaristas occidentales, esta es una gran noticia. Finlandia y Suecia son premios para el lado de la OTAN y su membresía sirve como una nueva forma de castigar la agresión rusa. La preferencia de la mayoría de las capitales de la OTAN, especialmente en Washington, parece ser más por una coronación que por un debate que evalúe los costos y beneficios de aliarse con estos estados.

El caso de Finlandia es especialmente problemático. Washington debería retener su apoyo, al menos hasta que los aliados europeos existentes presenten un caso convincente que soportarán cualquier carga adicional. EE. UU. puede tener relaciones buenas y mutuamente beneficiosas con Finlandia sin amenazar con la aniquilación nuclear de los rusos —la promesa central en la que se basa la OTAN— en su nombre. Tampoco deja a Finlandia muy insegura: la neutralidad de Finlandia durante mucho tiempo ha sido un gran éxito en materia de seguridad y aún es segura.

El deseo de Finlandia de unirse a la OTAN es comprensible. Su presidente, Sauli Niinistö, respondió a las afirmaciones rusas de que la adhesión de Finlandia amenazaría la seguridad rusa diciendo, “ustedes provocaron esto. Mírense en el espejo”. Es una historia tan antigua como el tiempo: cuando el mundo parece más aterrador, los países buscan más seguridad aumentando sus propias defensas y/o uniéndose a alianzas. Pero los intereses de Finlandia no son los mismos que los de otros países de la OTAN, y sus posibles beneficios para la alianza, particularmente para EE. UU., son pequeños y superados por los costos.

PUBLICIDAD

Una invasión rusa de Finlandia, un riesgo remoto en tiempos normales es aún menor ahora, con las fuerzas rusas atadas en Ucrania y perdiéndose sin reemplazos a corto plazo. Rusia posee pocos recursos, militares, políticos o económicos, para un ataque a Finlandia. Tampoco hay indicios de que Finlandia produzca la misma neuralgia en el Kremlin que Ucrania. Rusia podría eventualmente amenazar a Finlandia, pero no en el corto plazo.

Sin embargo, ese bajo riesgo de ataque a corto plazo también argumenta en contra de la necesidad de ser miembro de la OTAN en primer lugar. Al igual que la protesta expresada con frecuencia de que Finlandia tiene un ejército capaz. Si bien es probable que el ejército finlandés disuada el ataque, contribuye poco a la OTAN más allá de eso.

Finlandia es un país grande con una población pequeña y una frontera de 820 millas con Rusia. Con menos de 6 millones de ciudadanos, es comprensible que toda la fuerza en servicio activo de Finlandia sea pequeña, con un poco más de 23.000 miembros en su ejército (poco más de 17.000), marina (3.400) y la fuerza aérea (3050). Una reserva lleva el número total a poco menos de 300.000 cuando está completamente movilizada. Finlandia no entrena, y no se ha equipado, para otra cosa que no sea la defensa territorial. Hay pocas razones para creer que el ejército finlandés podría contribuir a misiones fuera de Finlandia.

Si Finlandia es bastante segura y puede contribuir poco a la OTAN fuera de sus fronteras, ¿por qué admitirlo frente a los costos de hacerlo? Los costos financieros no son enormes, pero tampoco triviales. Un informe reciente estimó que traer a Finlandia a la OTAN le costaría a EE. UU. entre $1 y $5 mil millones por adelantado y entre $550 y $730 millones cada año.

Pero los costos más amplios son más importantes. El más importante es aquel que vuelve a centrar la seguridad europea en torno a la OTAN en un momento en que EE. UU., que enfrenta enormes problemas económicos en casa y un empeoramiento del panorama de seguridad en Asia, debería entregar Europa a los europeos. El impacto del ataque ruso a Ucrania ha impulsado a los estados europeos a hacer más por su propia seguridad. El despertar de Europa combinado con la incompetencia de Rusia demuestra que Europa puede defenderse. EE. UU. debería estar saliendo del escenario europeo en lugar de restaurar su papel como el pacificador de Europa.

Estas consideraciones deberían al menos ser debatidas acaloradamente entre los treinta estados de la OTAN, cuya unanimidad es necesaria para admitir nuevos miembros. Los ciudadanos de estos países, en su mayoría democracias vibrantes, tienen algo que decir sobre a qué país aceptan y por qué país potencialmente lucharán para defenderlo. En lugar de honrar esa realidad democrática, o incluso de hacer una genuflexión cínica ante ella, los líderes de EE. UU. y la OTAN simplemente afirman que la alianza apoyará las membresías de los nuevos solicitantes. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró ex cátedra que la adhesión de Finlandia será “suave y rápida”.

Quizás no debería sorprender que Stoltenberg, un noruego, esté presionando tan agresivamente para que la OTAN se expanda a Finlandia y quizás a Suecia. Una realidad perdurable de la OTAN es que los estados de primera línea siempre han apoyado enérgicamente el empujar la frontera de la OTAN más lejos hacia un nuevo estado de primera línea. Pero el secretario general no tiene voto. El hecho de que piense que la decisión depende de él es una señal del aislamiento de la OTAN de los públicos cuyo trabajo le permite existir.

Mientras tanto, la perspectiva de expansión a Finlandia puede alentar a los estados a extorsionar a EE. UU. u otros patrocinadores de Finlandia. Turquía ya se está quejando y oponiéndose a la adhesión de Finlandia, debido a su supuesto apoyo a los terroristas kurdos, pero bien podría conformarse con el pago de algún tipo por parte de EE. UU. o de la propia Finlandia.

EE. UU. necesita volver a lo básico de Europa, lo que significa dejar que estados capaces equilibren el poder ruso. No se desangró ni murió en dos guerras europeas en el siglo XX por las apuestas periféricas que la OTAN exige que defienda hoy. Fue a la guerra y gastó mucho en la Guerra Fría para evitar que un país dominara el corazón industrial de Europa, un desarrollo que podría haber amenazado la seguridad nacional de EE. UU. Cualquier otra cosa que pensemos sobre la agresión rusa contra Ucrania, o potencialmente contra Finlandia, no amenaza nuestra seguridad.

Finlandia estaría bien sin la OTAN, y las relaciones de EE. UU. con Helsinki no deberían sufrir mucho al negarle las defensas de EE. UU. Si los europeos quieren defenderlo, deberían decirlo y elaborar planes para hacerlo. Hoy en día, la OTAN sirve principalmente como un vehículo para transferir fondos de los contribuyentes estadounidenses a los europeos. Alejarse de Europa le ahorraría a EE. UU. al menos $80 mil millones cada año. Ahora es el momento de que EE. UU. se retire de Europa, no de que se expanda allí.

PUBLICIDAD

Este artículo fue publicado inicialmente en ElCato.org

Justin Logan es un académico titular en el Instituto Cato. Él es experto en la gran estrategia de EE.UU., la teoría de relaciones internacionales y la política exterior estadounidense. Benjamin H. Friedman fue académico titular de estudios de Defensa y Seguridad Nacional del Cato Institute.