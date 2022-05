En 2009, la BBC publicó un reportaje sobre el Ártico con la participación del apreciado científico polar Peter Wadhams de la Universidad de Cambridge. El Catlin Artic Survey, un proyecto establecido para responder preguntas científicas vitales sobre el hielo marino en el Ártico, acababa de regresar con sus hallazgos. Su propósito central había sido recopilar evidencia sobre cuánto tiempo un planeta en calentamiento podría sostener una capa de hielo durante todo el año en su polo norte: ¿Cuánto tiempo le quedaba a la capa de hielo del Ártico?

Los resultados, dijo Wadhams, quien ha estudiado el Ártico desde la década de 1970, fueron aterradores. La encuesta respaldó la “nueva opinión en consenso de que el rápido derretimiento del hielo marino convertirá este paisaje helado en un océano abierto dentro de veinte años” y que “gran parte de esa disminución ocurrirá dentro de diez años”. La opinión anterior en la literatura científica y las publicaciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) era que un evento extremo como un Ártico sin hielo podría ocurrir alrededor de mediados de siglo como muy temprano.

Tres años más tarde, Wadhams predijo que se produciría un Ártico sin hielo en 2015 o 2016, describiendo los eventos climáticos de estas latitudes del norte como un “desastre global”. El artículo científico que incitó al infame periodista traficante de desastres Nafeez Ahmed a realizar una ronda completa de preguntas y respuestas con Wadhams en The Guardian sugirió que el hielo del Ártico se derretiría “dentro de 30 años”, pero en algún lugar entre la publicación científica y los informes periodísticos, la predicción cambió por un orden de magnitud.

En 2016, The Guardian publicó otro artículo de formato largo en fin de semana con Wadhams cuando su fascinante y completo libro, A Farewell to Ice: A Report From the Artic, estaba llegando a los estantes. Aunque Wadhams repite sus advertencias de un Ártico sin hielo inminente en el libro, es más equilibrado y sugiere que el juego de predicción de cuando puede ocurrir o no un Ártico sin hielo se aleja del punto más importante:

“El estrepitoso fracaso de la mayoría de los modelos para reproducir el estado actual del hielo del Ártico en verano. El debate sobre exactamente cuándo el Ártico de septiembre quedará libre de hielo ha distraído la atención del tema más importante, que es qué tan rápido y de qué manera se retirará el hielo marino del Ártico en todas las estaciones del año”.

Si bien las tendencias a largo plazo muestran una disminución en el hielo del Ártico, las crudas predicciones de Wadhams no se hicieron realidad, ni en 2016 ni en ningún otro año desde entonces. De hecho, los mínimos de septiembre de la extensión de hielo marino del Ártico en 2021, según datos de la NASA, fueron un sexto más altos que cuando Wadhams pronunció estas fatídicas palabras en 2016.

En la entrevista, Wadhams realizó comentarios más enfáticos en respuesta a una pregunta directa sobre sus predicciones anteriores. Dijo que la tendencia histórica era clara y que para 2016 o 2017, el “Ártico central estará libre de hielo. Podrás cruzar el polo norte en barco”. Cinco años después, eso todavía no era cierto, según los mapas publicados por el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de la Universidad de Colorado, Boulder.

Sin embargo, Wadhams no estaba solo al hacer estas crudas predicciones sobre el hielo del Ártico. En 2007, el profesor Wieslaw Maslowski de la Escuela Naval de Estudios de Posgrado en Monterey, California, proyectó que el Ártico estaría libre de hielo para 2013, basándose en modelos de última generación y datos de 50 años. En un artículo de Annual Review of Earth and Planetary Sciences de 2012, Maslowski y tres coautores actualizaron esta cifra a “2016, más o menos 3 años”. Esos años vinieron y se fueron, pero todavía no había un Ártico sin hielo.

Recientemente, el profesor de Harvard, James Anderson, dijo en 2018 que la posibilidad de que quede hielo permanente en el Ártico para 2022 era “esencialmente cero”. Cuando lleguen las observaciones a finales de este año, lo averiguaremos, pero no parece prometedor para la predicción de Anderson.

Mi propósito anterior no es criticar las predicciones fallidas o minimizar la amenaza del cambio climático: el futuro es difícil de predecir y el sistema climático de la Tierra es ridículamente complicado. El peligro al que dan voz estos científicos del clima es real e importante; la realidad no es tan mala como dicen. La investigación polar de Wadhams ha sido invaluable para lo que sabemos sobre esta parte remota del planeta: la capa de hielo se está reduciendo gradualmente, al igual que el grosor de ese hielo. A medida que se encoge, refleja menos los rayos del sol entrantes, expone el océano debajo de él a un calentamiento mucho mayor y amenaza con liberar columnas de metano almacenadas durante mucho tiempo en el fondo del océano.

Sin embargo, incluso algunos de los científicos más brillantes se dejan llevar por sus propias investigaciones y sobrestiman su importancia. Cuando se les presenta a los periodistas en busca de citas jugosas, no es ningún secreto que el estado de la literatura científica, y mucho menos los hallazgos de sus propias investigaciones, podría mejorar un poco. En otras palabras, estos son exagerados.

Si bien un Ártico más resistente es malo para las predicciones de Wadhams, Maslowski y Anderson, en realidad es una buena noticia para un área climática empapada de pesimismo. En enero de 2022, el hielo marino en el Ártico estaba en su mayor extensión en más de una década, pero extrañamente, el comunicado de prensa de la NASA lo informó bajo el título “NASA encuentra el hielo del invierno 2022 en el Ártico como el décimo más bajo registrado”.

Al contrario de lo que podríamos aprender al leer casualmente los titulares de los periódicos, es probable que sigamos teniendo hielo en el Ártico durante mucho tiempo.

Lo que nos dicen las pasadas predicciones fallidas de científicos e instituciones de renombre es que no entendemos estos sistemas complejos tan bien como nos gustaría. Eso significa que la próxima predicción, quizás de una naturaleza aún más terrible, debe tomarse a la ligera.

El mundo tiene una cantidad de hielo insondable y alucinante. Alrededor de una octava parte de toda la superficie terrestre de la Tierra está cubierta por él, algunas partes, como las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, tienen kilómetros de espesor.

Hay extraño trabajo de selección en los informes de los medios sobre el clima, donde, debido a que el clima es caótico y altamente volátil, siempre se observa un “registro” o “anomalía” en algún dominio, en algún lugar del planeta. Si no son los incendios forestales brasileños o la deforestación global sobre lo que he escrito antes, es el desastre del que no escuchamos o registros de calor en Siberia. Alguien, en algún lugar, tiene una historia climática.

Como para probar mi punto: mientras escribo esto, surgieron noticias sobre una plataforma de hielo del tamaño de Nueva York en el este de la Antártida que se estrelló contra el mar después de “un extraño período de calor”. La cobertura de National Geographic presentó la siguiente cita: “[la plataforma de hielo de Conger] se había estado desintegrando lentamente durante años, pero luego se derrumbó rápidamente, a medida que aumentaban los vientos y las temperaturas se disparaban”. Enterrado hacia el final del comunicado de prensa de AP estaba la confesión de que los dos científicos entrevistados para este artículo, quienes pensaban que el patrón climático reciente en la Antártida “probablemente sea solo un evento meteorológico aleatorio y no una señal de cambio climático”. Como era de esperar, la cobertura de noticias fue cualquier cosa menos algo tan equilibrado como las declaraciones de los científicos.

Por lo general, las historias climáticas sobre el hielo en la Antártida que se informan en los medios occidentales propensos a las alarmas son eventos en el lado opuesto del continente, desprendimientos o cambios en el glaciar Pine Island o el glaciar Thwaites (este último más a menudo llamado “Glaciar del Juicio Final”). Ocurrió la noticia de un evento grande y terrible, no donde los científicos habían dicho y temían que sucedería, sino dónde pocos ojos miraban.

Eventos como esos crean la impresión de un flujo constante de emergencias seguidas de emergencias aún peores, a pesar de que muchos indicadores climáticos están rodando las tendencias de largo plazo y el planeta es más habitable que nunca.

La tarea de los científicos es investigar críticamente sus hallazgos e informarlos con precisión, no exagerarlos, o elegir las interpretaciones más extremas, o vender las predicciones escandalosas al público. Como observa el físico Steven Koonin en su reciente libro sobre ciencia del clima, Unsettled: What Climate Science Tells, What It Doesn’t, and Why It Matters, “es el colmo de la arrogancia para un científico incluso considerar deliberadamente desinformar las discusiones de políticas públicas en servicio de lo que ellos creen que es ético”.

Este artículo fue publicado inicialmente en ElCato.org

Joakim Book es un escritor, editor e investigador especializado en temas de dinero y mercados financieros.