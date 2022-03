Después de semanas de tensiones, el presidente ruso Vladimir Putin pronunció un discurso televisado en el que dejó claras sus intenciones. Después de una larga divagación sobre los agravios históricos y más recientes de Rusia, anunció que Rusia reconocía la independencia de dos regiones ucranianas tomadas por los llamados rebeldes separatistas en 2014, las “Repúblicas Populares” de Donetsk y Luhansk. Momentos después, firmó una orden para enviar “tropas de mantenimiento de la paz” a esas regiones.

Este no es solo un ataque flagrante a la soberanía de Ucrania, sino que también es un ataque al orden liberal internacional, un desafío que debería obligarnos a enfrentar la cuestión de si la democracia liberal tiene la voluntad de defenderse.

Es difícil sobrestimar la situación explosiva que crea el movimiento de Putin. Gran parte del territorio al que está enviando “fuerzas de paz” está actualmente bajo el control del Gobierno ucraniano, con tropas ucranianas estacionadas allí. Un enfrentamiento entre las fuerzas rusas y ucranianas podría convertirse fácilmente en un pretexto para que Rusia se traslade a otras regiones ucranianas y desate una guerra total, con el objetivo de derrocar al gobierno de Kiev y reemplazarlo por un régimen títere, o tal vez incluso anexar todas las regiones de Ucrania (El discurso de Putin dejó en claro que considera que el estado de Ucrania es fundamentalmente ilegítimo).

Después de más de siete años de librar una guerra ilegal no declarada contra Ucrania, apoyando a los pequeños estados separatistas, Putin ha pasado a la siguiente etapa de la guerra abierta.

Obviamente, lo que el mundo puede hacer está limitado por el enorme arsenal nuclear de Rusia. Para los EE. UU. o las potencias europeas, emprender una acción militar directa en defensa de Ucrania —lo que no es requerido por las obligaciones de ningún tratado— es arriesgarse a una Tercera Guerra Mundial. Pero hay otras cosas que se pueden hacer para que la guerra sea lo más costosa posible para Rusia, desde sanciones económicas como las que anunció el presidente Joe Biden el martes hasta ayudar a Ucrania con armas y suministros.

Una respuesta fuerte a Rusia requiere ver el conflicto actual en los términos crudos del autoritarismo contra el mundo libre. Ucrania, a pesar de todos los defectos y debilidades de sus instituciones democráticas, es un país que busca unirse a la comunidad de democracias liberales. El régimen del Kremlin ha estado tratando de frustrar esta búsqueda.

Sin embargo, la situación se complica por el hecho de que la hostilidad hacia los valores e instituciones liberales ha ido en aumento en muchas democracias, sobre todo en EE. UU.

Un gran número de comentaristas estadounidenses de derecha hoy en día, como los presentadores de noticias de Fox Tucker Carlson y Laura Ingraham, son francamente opuestos a Ucrania y simpatizan con las excusas de Putin para la invasión. Además de esta retórica, hay un rechazo aún más básico del liberalismo por parte de los intelectuales conservadores que creen que la democracia liberal conduce inevitablemente a la decadencia moral, la tiranía contra las tradicionales comunidades religiosas y la pérdida de la confianza cultural en sí mismos, y que los estados liberales decadentes son indefensos contra los poderes autoritarios cuya autoconfianza cultural no ha disminuido.

La izquierda no se queda atrás. El progresismo radical de los últimos años, aunque aborda algunos problemas reales, a menudo demoniza a las sociedades e instituciones liberales de manera tóxica y autodestructiva. Si bombardeas a la gente con el mensaje de que la libertad es solo una cortina de humo para el patriarcado capitalista y supremacista blanco, los llamados a defender el mundo libre no sonarán muy convincentes.

Estamos en una nueva Guerra Fría con los adversarios de la democracia liberal, principalmente Rusia y China. Pero aquellos que aprecian el orden liberal también necesitan ganar una guerra fría cultural en el frente interno.

