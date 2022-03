Irlanda es un caso de estudio en curso. Las Naciones Unidas clasifican al país como el segundo en el mundo en desarrollo humano, al nivel de Suiza y solo detrás de Noruega.

Los ingresos en Irlanda se encuentran ahora entre los más altos del mundo, y los ingresos de los trabajadores continúan aumentando en términos reales. El país tiene una de las poblaciones más educadas, ya que la mitad de todos los adultos en edad de trabajar han completado la educación superior. Los irlandeses se clasifican se encuentran entre las personas más saludables de Europa, viviendo solo dos años menos que aquellos más longevos del mundo: los japoneses.

Como era de esperar, los altos niveles de bienestar son evidentes en la población: el 97 % está de acuerdo o muy de acuerdo en que está feliz con su vida en términos generales. A medida que Irlanda se acerca a su centenario como nación independiente en 2022, su gente tiene mucho de qué alegrarse y mucho que enseñar al mundo.

Cientos de estudios de investigación han comenzado a desentrañar los factores que contribuyen al bienestar a nivel de la población. Estos factores incluyen la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el desarrollo económico y la atención médica, pero también factores sociales y cognitivos como mayores niveles de educación, tiempo libre y confianza interpersonal.

El psicólogo Abraham Maslow es mejor conocido por identificar la jerarquía de las necesidades humanas. En mi nuevo libro, In Fact: An Optimist’s Guide to Ireland at 100, tomo estos hallazgos emergentes de investigación y los fusiono con el modelo de Maslow para producir una jerarquía de necesidades nacionales. El resultado es un modelo para el bienestar nacional.

En la parte inferior de la jerarquía están las necesidades fisiológicas, las más básicas y necesarias para la supervivencia humana. El desarrollo económico proporciona los medios financieros para que los ciudadanos se cuiden a sí mismos y para que el Estado intervenga para proporcionar una seguridad de ingresos adecuada si ellos no pueden hacerlo. Un buen sistema de salud y un entorno natural saludable nos ayudan a vivir vidas más saludables y duraderas.

El siguiente paso son las necesidades de seguridad que, en un contexto nacional, aseguran que haya un estado de derecho sólido, ausencia de corrupción, gobernanza de buena calidad y estabilidad política. La necesidad de amor y pertenencia se satisface a través de una gran confianza interpersonal y fuertes lazos comunitarios. Incluyo aquí la vida urbana porque, aunque satisface varias necesidades diferentes, reduce el aislamiento y facilita que las personas encuentren compañía.

Las necesidades de estima comprenden el deseo de ser reconocido por los demás y de sentirse respetado. Las libertades personales y políticas permiten a los individuos expresarse. Un alto nivel de democracia garantiza que puedan influir en cómo se dirige el país. Creo que la globalización encaja también aquí. El libre comercio brinda beneficios financieros que ayudan a las personas a satisfacer sus necesidades fisiológicas, y una sociedad abierta y comprometida internacionalmente permite a sus ciudadanos contribuir y ser reconocidos en el escenario mundial.

El trabajo posterior de Maslow agregó necesidades cognitivas y estéticas a su jerarquía, la necesidad de conocimiento, comprensión y belleza. Una mayor educación trae beneficios personales, pero una población altamente educada también contribuye al bienestar nacional al permitir que el país se beneficie mejor de la globalización. También puede ayudar a expandir la libertad al insistir en la tolerancia y estándares más altos de gobierno. También incluyo aquí actividades de ocio ya que a menudo involucran a personas que usan sus talentos para beneficiar a sus comunidades, por ejemplo, crear arte o música, entrenar deportes o simplemente asistir a eventos culturales y salir a cenar.

En lo más alto de la pirámide, Maslow identificó la necesidad de autorrealización y trascendencia, o la realización de todo el potencial de uno y la necesidad de ir más allá de uno mismo para ayudar a los demás. Una sociedad floreciente, altos niveles de generosidad y un amplio sentido de significado son evidencia de esto.

El plan resultante para el bienestar nacional puede ayudar a los legisladores a mejorar la vida de sus ciudadanos. Explica cómo las políticas aplicadas en Irlanda han contribuido a la mejora de la población y por qué el país ha ascendido en la clasificación de las Naciones Unidas más rápido que cualquier otra nación desarrollada en las últimas décadas.

Los ingresos reales en Irlanda han aumentado notablemente, la pobreza ha rebajado, el gasto en salud se ha disparado y la contaminación ha disminuido. El crimen está en un nivel bajo y está cayendo, y la corrupción es muy baja según los estándares internacionales.

El país mantiene altos niveles de confianza comunitaria e interpersonal. Se ha convertido en uno de los lugares más democráticos y globalizados del mundo, y las libertades personales que ofrece a sus ciudadanos han aumentado a pasos agigantados en los últimos años. Los irlandeses tienen una excelente educación y son generosos, tanto a nivel individual como en términos de ayuda al desarrollo.

La evidencia que presento en In Fact es que la sociedad irlandesa está floreciendo. Hay muchos desafíos que enfrenta el país hoy en día, por supuesto, pero ninguna generación anterior ha estado mejor posicionada para contribuir a la mejora de sus comunidades, su país y el mundo.

Los formuladores de políticas en otros lugares pueden aplicar el modelo para evaluar el impacto de las opciones de políticas en el bienestar. Aunque Maslow vio su jerarquía como una progresión lineal de un estado de necesidad al otro, en un contexto nacional es posible —y preferible— abordar múltiples elementos en paralelo a través de iniciativas complementarias.

Pero solo podemos saber que se está logrando un progreso si lo medimos. Irlanda se ha unido a otras naciones en el desarrollo de un conjunto de indicadores de bienestar que permitirán a las administraciones establecer objetivos y realizar un seguimiento de las mejoras. Animo a otros a emprender el mismo camino de evaluar el progreso humano en su propia jurisdicción.

Este artículo fue publicado inicialmente en ElCato.org

Mark J. Henry autor de In Fact: An Optimist’s Guide to Ireland at 100, que presenta los hechos detrás del progreso positivo de Irlanda y cómo lo logró. Ver www.markhenry.ie para obtener más información.