Una característica llamativa de la política exterior de EE. UU. tanto en las administraciones republicanas como demócratas, a lo largo de las décadas, es la frecuencia con la que los diseñadores de las políticas parecen ignorar la realidad de que otros países podrían ver, legítimamente, algunas iniciativas de EE. UU. como amenazantes.

En cambio, la suposición implícita es que las políticas de Washington son siempre nobles y bien intencionadas, con la intención de beneficiar tanto a los EE. UU. como al mundo entero. Un supuesto corolario es que estas virtudes son tan evidentes que ningún gobierno extranjero puede, en plena conciencia, tener una opinión diferente. Si un régimen se atreve a objetar, criticar o tratar de socavar una de esas políticas, tal comportamiento se considera evidencia definitiva de malas intenciones. Los principales medios de comunicación en EE. UU. generalmente reflejan la misma actitud, al igual que la mayoría de los operativos de la comunidad de think tanks.

Una incapacidad total para ver las posiciones y la conducta de Washington desde el punto de vista de otros partidos es un defecto generalizado y con frecuencia fatal en los tratos de EE. UU. con el resto del mundo, especialmente con países que los líderes estadounidenses consideran adversarios. Definitivamente ha caracterizado las políticas excesivamente rígidas hacia Corea del Norte e Irán. Pero el defecto ha sido más evidente en las políticas de Washington hacia China y Rusia. Los líderes estadounidenses aparentemente esperan que la República Popular China (RPC) acepte fácilmente el surgimiento de una política de contención estadounidense flagrante y hostil. La torpe gestión de Washington en sus relaciones con Rusia, desde la caída de la Unión Soviética, es aún peor. Ha producido una nueva e innecesaria guerra fría con Moscú, y la gestión deficiente ha culminado ahora en la crisis actual con respecto a Ucrania.

EE.UU. está adoptando políticas que ignoran las preocupaciones fundamentales de la RPC. Desde el punto de vista de China, el crecimiento constante del apoyo político y militar de EE. UU. a Taiwán es extremadamente provocador. Los funcionarios de la RPC nunca se cansan de señalar que a partir del viaje de Richard Nixon en 1972 y la firma del Comunicado de Shanghái, EE. UU. se comprometió con una política de “una sola china”. La ruptura de las relaciones diplomáticas de EE.UU. con Taipéi y el reconocimiento oficial de la RPC a principios de 1979 parecían confirmar esa política. En el comunicado conjunto del 17 de agosto de 1982 tras la reunión de Ronald Reagan con el primer ministro de la RPC, Zhao Ziyang, EE. UU. incluso acordó poner fin a la venta de armas a Taiwán, una medida que indicaba que Washington finalmente aceptaría la reunificación de la isla con el continente.

En cambio, los políticos chinos se quejan de que EE.UU. incumplió su compromiso con respecto a la venta de armas. No solo han continuado esas transacciones, sino que las recientes administraciones estadounidenses han adoptado una definición muy flexible de lo que constituyen armas “defensivas”. Peor aún, bajo la presidencia de Donald Trump, las limitaciones anteriores sobre el apoyo político, diplomático y militar de EE. UU. a Taiwán se erosionaron drásticamente. Funcionarios de seguridad nacional de alto nivel de EE. UU. comenzaron a reunirse con sus homólogos taiwaneses, algo que no había ocurrido desde 1979. El nivel de apoyo verbal y material de EE. UU. a Taiwán se encuentra ahora en niveles no vistos desde el cambio de relaciones con Beijing. Gran parte de la sustancia del antiguo tratado de defensa mutua, de la era de la Guerra Fría entre Washington y Taipei, que finalizó oficialmente en 1979, también ha sido restaurada. Los aviones y buques de guerra militares de EE. UU. ahora operan en las cercanías de Taiwán con una frecuencia y prominencia cada vez mayores.

Para los chinos, esos acontecimientos reflejan tanto la duplicidad como la intención agresiva por parte de Washington. El estatus político de Taiwán es un tema de alta prioridad para Beijing; los líderes de la RPC nunca han aceptado la independencia de facto de Taiwán e insisten en que nunca lo harán. Ahora sospechan que EE. UU. está facilitando la separación permanente de Taiwán del continente, y ven ese comportamiento como extremadamente hostil. Desde el punto de vista de China, Taiwán fue arrebatado a la fuerza, del resto de la nación, por Japón durante el “siglo de la humillación” de China, y EE. UU. impidió la reunificación tras la victoria comunista en la guerra civil del país colocando sus fuerzas navales entre el continente y Taiwán. Las recientes manifestaciones de apoyo de EE. UU. al gobierno separatista de la isla son vistas como evidencia de una falta de voluntad para acomodar a China con respecto a su tema más delicado. Las advertencias de Beijing a Washington son cada vez más contundentes.

Sin embargo, la ira de China contra EE. UU. ahora va más allá del problema de Taiwán. Los funcionarios de la RPC notan el intento de Washington de convertir el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (que comprende a EE. UU., Japón, India y Australia) en una alianza militar implícitamente dirigida contra China. Se dan cuenta del esfuerzo exitoso de la administración de Biden por presionar a Japón para que convierta el problema de Taiwán en un asunto serio para la política de seguridad de Tokio. Y protestan tanto por el surgimiento de una sustancial presencia naval de EE. UU. en el Mar de China Meridional como por la aparente voluntad de Washington para ponerse del lado de cualquier otro país de la región que cuestione los reclamos territoriales de Beijing. Los líderes estadounidenses habitualmente se encogen de hombros ante tales quejas.

La estrategia de Washington para tratar con China ha sido sutil y hábil en comparación con su comportamiento crudamente beligerante hacia Rusia. La evidencia indica que durante las negociaciones para obtener la aceptación de Moscú, no solo de la reunificación de Alemania, sino de una Alemania unificada en la OTAN, el presidente George H. W. Bush y sus asesores hicieron creer a sus interlocutores que la OTAN no se expandiría más allá de la frontera oriental de una Alemania unida.

Cuando la administración de Bill Clinton, en cambio, trabajó para que Polonia, la República Checa y Hungría fueran admitidas en la Alianza, el presidente ruso Boris Yeltsin se opuso enérgicamente. Las quejas de Moscú se hicieron más fuertes con las rondas posteriores de expansión durante la presidencia de George W. Bush que llevaron a varios países nuevos de Europa del Este, incluidas las repúblicas bálticas, al pacto militar. Los funcionarios rusos también se opusieron a la creciente presencia militar estadounidense en los nuevos miembros orientales. El presidente Vladimir Putin expresó sus objeciones de manera cortés pero firme en su discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich en marzo de 2007, pero los líderes estadounidenses ignoraron sus preocupaciones.

En cambio, Bush y sus sucesores siguieron adelante, tratando de asegurar la membresía en la OTAN para Georgia y Ucrania. EE. UU. y aliados europeos clave también ayudaron a los manifestantes que derrocaron al presidente prorruso electo de Ucrania. Esta vez, la respuesta rusa no se limitó a adoptar la forma de protestas ineficaces; el Kremlin anexó la península ucraniana de Crimea para asegurar la crucial base naval rusa en Sebastopol y enviar un mensaje a Occidente.

Las advertencias de Moscú a EE. UU. y sus aliados, de que tratar de llevar a Ucrania a la OTAN cruzará una línea roja, ahora son muy contundentes. Los líderes rusos no permitirán que Ucrania se convierta en un escenario para la proyección del poder militar occidental ya que ese desarrollo amenazaría los principales intereses de seguridad de Rusia. Una vez más, sin embargo, los líderes de EE. UU. parecen estar sordos e insisten en que Kiev tiene “derecho” a unirse a la OTAN, si cumple con los estándares de membresía de la Alianza. Con múltiples ventas de armas, ejercicios militares conjuntos y otras medidas, Washington ya está tratando de convertir a Ucrania en un aliado de la OTAN en todo menos en el nombre. Rusia ha respondido reforzando sus fuerzas a lo largo de la frontera con Ucrania.

Uno tiene que preguntarse cómo es posible que los funcionarios estadounidenses piensen que expandir la OTAN hacia el este hasta la frontera con Rusia y desplegar activos militares cada vez mayores en esa región no parecería una amenaza para Rusia. Sin embargo, a lo largo de ese proceso, los políticos estadounidenses han insistido en que tener la alianza militar más letal de la historia, posada en el umbral de otra gran potencia no pretende ser un acto hostil.

¿Son las élites políticas y políticas de EE. UU. realmente tan incapaces de comprender cómo ven Rusia y la República Popular de China sus acciones? La otra posibilidad es que entiendan, pero simplemente no les importe, incluso si sus acciones aumentan considerablemente el riesgo de guerras terriblemente destructivas.

Ted Galen Carpenter es Académico Distinguido del Cato Institute y autor o editor de varios libros sobre asuntos internacionales, incluyendo Bad Neighbor Policy: Washington’s Futile War on Drugs in Latin America (Cato Institute, 2002).