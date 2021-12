Los consumidores, por su compra y abstención de comprar, eligen a los empresarios en un plebiscito repetido diariamente, por así decirlo. Determinan quién debe poseer y quién no, y cuánto debe poseer cada propietario.

Como ocurre con todos los actos de elección de una persona — titulares de un cargo público, empleados, amigos o un consorcio — la decisión de los consumidores se toma sobre la base de la experiencia y, por lo tanto, se refiere necesariamente siempre al pasado. No hay experiencia del futuro. La votación del mercado eleva a aquellos que en el pasado inmediato han servido mejor a los consumidores. Sin embargo, la elección no es inalterable y puede corregirse diariamente. El elegido que decepciona al electorado es rápidamente reducido a las filas.

Cada boleta de los consumidores añade sólo un poco a la esfera de acción del hombre elegido. Para llegar a los niveles superiores del empresariado necesita un gran número de votos, repetidos una y otra vez durante un largo período de tiempo, una prolongada serie de golpes exitosos. Debe presentarse cada día a un nuevo juicio, debe someterse de nuevo a la reelección por así decirlo.

Lo mismo ocurre con sus herederos. Sólo pueden mantener su posición eminente si reciben una y otra vez la confirmación del público. Su cargo es revocable. Si lo conservan, no es por los desiertos de su predecesor, sino por su propia capacidad de emplear el capital para la mejor satisfacción posible de los consumidores.

Los empresarios no son ni perfectos ni buenos en ningún sentido metafísico. Deben su posición exclusivamente al hecho de que son más aptos que otras personas para el desempeño de las funciones que les incumben. Obtienen beneficios no porque sean inteligentes en el desempeño de sus tareas, sino porque son más inteligentes o menos torpes que otras personas. No son infalibles y a menudo se equivocan. Pero son menos propensos al error y a la torpeza que otras personas. Nadie tiene derecho a ofenderse por los errores cometidos por los empresarios en la conducción de los asuntos y a subrayar que las personas habrían estado mejor provistas si los empresarios hubieran sido más hábiles y previsores. Si el gruñón sabía más, ¿por qué no llenó él mismo el vacío y aprovechó la oportunidad de obtener beneficios? Es fácil, de hecho, mostrar previsión después del evento. En retrospectiva, todos los tontos se vuelven sabios.

Una cadena de razonamiento popular funciona de esta manera: el empresario obtiene beneficios no sólo por el hecho de que otras personas tuvieron menos éxito que él en anticipar correctamente el estado futuro del mercado. Él mismo contribuyó a la aparición del beneficio al no producir más del artículo en cuestión; si no fuera por la restricción intencional de la producción por su parte, la oferta de este artículo habría sido tan amplia que el precio habría bajado hasta un punto en el que no habría surgido ningún excedente de los ingresos sobre los costes de producción gastados. Este razonamiento está en la base de las doctrinas espurias de la competencia imperfecta y monopolística. La Administración americana recurrió a él hace poco tiempo cuando culpó a las empresas de la industria siderúrgica por el hecho de que la capacidad de producción de acero de los Estados Unidos no era mayor de lo que realmente era.

Ciertamente los que se dedican a la producción de acero no son responsables del hecho de que otras personas no hayan entrado igualmente en este campo de producción. El reproche de las autoridades habría sido sensato si hubieran conferido a las corporaciones siderúrgicas existentes el monopolio de la producción de acero. Pero en ausencia de tal privilegio, la reprimenda dada a las acerías en funcionamiento no está más justificada de lo que estaría para censurar a los poetas y músicos de la nación por el hecho de que no hay más y mejores poetas y músicos. Si alguien tiene la culpa de que el número de personas que se han unido a la organización de defensa civil voluntaria no sea mayor, no son los que ya se han unido, sino sólo los que no lo han hecho.

El hecho de que la producción de un producto p no sea mayor de lo que realmente es se debe a que los factores complementarios de producción necesarios para una expansión se emplearon para la producción de otros productos básicos. Hablar de una insuficiencia de la oferta de p es una retórica vacía si no indica los diversos productos m que se produjeron en cantidades demasiado grandes con el efecto de que su producción aparece ahora, es decir, a posteriori, como un despilfarro de factores de producción escasos. Podemos suponer que los empresarios que en lugar de producir cantidades adicionales de p se volcaron a la producción de cantidades excesivas de m y, en consecuencia, sufrieron pérdidas, no cometieron intencionadamente su error.

Tampoco los productores de p restringen intencionadamente la producción de p. El capital de cada empresario es limitado; lo emplea para aquellos proyectos que, según espera, al satisfacer la demanda más urgente del público, le reportarán el mayor beneficio.

Un empresario que dispone de 100 unidades de capital emplea, por ejemplo, 50 unidades para la producción de p y 50 unidades para la producción de q. Si ambas líneas son rentables, es extraño que se le culpe de no haber empleado más, por ejemplo, 75 unidades, para la producción de p. Podría aumentar la producción de p sólo reduciendo correspondientemente la producción de q. Pero en lo que respecta a q, los gruñones podrían encontrar el mismo fallo. Si se culpa al empresario de no haber producido más p, hay que culparlo también de no haber producido más q. Esto significa: se culpa al empresario de que haya escasez de los factores de producción y de que la tierra no sea una tierra de Cucaña .

Tal vez el gruñón se oponga por considerar que p es una mercancía vital, mucho más importante que q, y que por lo tanto la producción de p debe ser ampliada y la de q restringida. Si este es realmente el significado de su crítica, está en desacuerdo con las valoraciones de los consumidores. Se quita la máscara y muestra sus aspiraciones dictatoriales. La producción no debe estar dirigida por los deseos del público sino por su propia discreción despótica. Pero si la producción de nuestro empresario de q implica una pérdida, es obvio que su culpa fue una mala previsión y no intencional.

La entrada en las filas de los empresarios en una sociedad de mercado, no saboteada por la interferencia del gobierno u otros organismos que recurren a la violencia, está abierta a todo el mundo. Aquellos que saben aprovechar cualquier oportunidad de negocio que se presenta, siempre encontrarán el capital necesario. Porque el mercado siempre está lleno de capitalistas ansiosos por encontrar el empleo más prometedor para sus fondos y en busca de los ingeniosos recién llegados, en asociación con los que podrían ejecutar los proyectos más remunerativos.

La gente a menudo no se dio cuenta de esta característica inherente al capitalismo porque no captó el significado y los efectos de la escasez de capital. La tarea del empresario es seleccionar de entre la multitud de proyectos tecnológicamente viables aquellos que satisfagan las necesidades más urgentes de la población aún no satisfechas. No se deben llevar a cabo aquellos proyectos para cuya ejecución no basta la oferta de capital. El mercado siempre está lleno de visionarios que quieren sacar a flote esos esquemas impracticables e inviables. Son estos soñadores los que siempre se quejan de la ceguera de los capitalistas que son demasiado estúpidos para cuidar de sus propios intereses. Por supuesto, los inversores a menudo se equivocan en la elección de sus inversiones. Pero estos errores consisten precisamente en el hecho de que han preferido un proyecto inadecuado a otro que habría satisfecho necesidades más urgentes del público comprador.

La gente a menudo se equivoca lamentablemente al estimar el trabajo del genio creativo. Sólo una minoría de hombres son lo suficientemente agradecidos como para dar el valor correcto a los logros de los poetas, artistas y pensadores. Puede suceder que la indiferencia de sus contemporáneos haga imposible que un genio logre lo que hubiera logrado si sus semejantes hubieran mostrado un mejor juicio. La forma en que se selecciona al poeta laureado y al filósofo à la mode es ciertamente cuestionable.

Pero es inadmisible cuestionar la elección de los empresarios en el libre mercado. La preferencia de los consumidores por artículos definidos puede ser condenada desde el punto de vista del juicio de un filósofo. Pero los juicios de valor son necesariamente siempre personales y subjetivos. El consumidor elige lo que, según él, le satisface más. Nadie está llamado a determinar lo que podría hacer a otro hombre más feliz o menos infeliz. La popularidad de los automóviles, los televisores y las medias de nylon puede ser criticada desde un punto de vista «superior». Pero estas son las cosas que la gente está pidiendo. Votan por los empresarios que les ofrecen esta mercancía de la mejor calidad al precio más barato.

Al elegir entre varios partidos políticos y programas para la organización social y económica de la Mancomunidad, la mayoría de la gente no está informada y anda a tientas en la oscuridad. El votante promedio carece de la perspicacia para distinguir entre las políticas adecuadas para alcanzar los fines que pretende y las inadecuadas. No puede examinar las largas cadenas de razonamiento apriorístico que constituyen la filosofía de un programa social integral. En el mejor de los casos, puede formarse una opinión sobre los efectos a corto plazo de las políticas en cuestión. No puede hacer frente a los efectos a largo plazo. Los socialistas y comunistas en principio a menudo afirman la infalibilidad de las decisiones por mayoría. Sin embargo, desmienten sus propias palabras al criticar a las mayorías parlamentarias que rechazan su credo, y al negar al pueblo, en el sistema de partido único, la oportunidad de elegir entre diferentes partidos.

Pero en la compra de una mercancía o en la abstención de su compra no hay nada más involucrado que el anhelo del consumidor por la mejor satisfacción posible de sus deseos instantáneos. El consumidor no elige, como el votante en la votación política, entre diferentes medios cuyos efectos sólo aparecen más tarde. Elige entre cosas que proporcionan satisfacción inmediata. Su decisión es definitiva.

Un empresario obtiene beneficios sirviendo a los consumidores, al pueblo, como son y no como deberían ser según las fantasías de algún gruñón o potencial dictador.

Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881 – 1973)