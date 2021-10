En un artículo de la revista Atlantic titulado “Los estadounidenses no tienen idea de lo que realmente es una cadena de suministro”, escribe Amanda Mull, “los estadounidenses frecuentemente no están en sintonía con el aparato masivo y profundamente humano que nos provee básicamente todo en nuestras vidas”.

De hecho eso es correcto, y podríamos decir que esa es la belleza de una economía de mercado que funciona bien: no necesitamos saber cómo funciona. Sabemos nuestro pequeño pedazo —cómo son los salarios en nuestra comunidad, y lo que podríamos hacer para ganar más; lo que los clientes suelen pedir en los días de trabajo y durante los fines de semana; lo que está pasando con los precios de los condominios y viviendas de una sola familia en nuestra zona. Pero realmente no necesitamos saber por qué.

Los economistas, especialmente de la variedad austriaca o de procesos de mercado, muchas veces han señalado algo similar. En su ensayo clásico “El uso del conocimiento en la sociedad” el Premio Nobel F.A. Hayek escribió acerca del trabajo del empresario:

“Casi todo lo que sucede en cualquier ámbito podría tener alguna repercusión en la decisión que debe adoptar. Pero puede ser que no necesite conocer ni todos los sucesos ni todas sus posibles repercusiones. No le interesa saber por qué en un momento dado se necesitan más tornillos de un tamaño que de otro, por qué las bolsas de papel abundan más que las de lona, o por qué operarios cualificados en el manejo de determinada maquinaria son más o menos accesibles en un momento dado. Lo significativo para él es cuánto más o menos difíciles de obtener se han vuelto en comparación con otras cosas con las que también está implicado, o con cuánta mayor o menor urgencia son requeridas las otras cosas que produce o utiliza. Se trata siempre de una cuestión de importancia relativa de las cosas concretas que le afectan, y las causas que alteran su importancia relativa no tienen interés para él más allá del efecto que producen sobre esas cosas concretas de su entorno”.