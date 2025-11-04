Lisboa, 4 nov (EFE).- El astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo», durante una entrevista con el presentador británico Piers Morgan.

Así lo adelantaron este martes en sus canales de YouTube el futbolista y el periodista, quienes publicaron una primera parte del encuentro y añadieron un adelanto de lo que podrá verse en la parte dos, cuya fecha de emisión aún no se ha confirmado.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Morgan le preguntó sobre el mensaje que dejó Ronaldo al firmarle una camiseta a Trump, que le regaló en junio pasado el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa: «Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz».

Y Ronaldo respondió en la entrevista: «Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo».

Según el pequeño adelanto, en la parte dos el jugador del Al Nassr saudí rememorará su pasado y hablará sobre la muerte de su compañero de la selección Diogo Jota, quien falleció este verano en un accidente de tráfico junto a su hermano en una carretera española.

También reflexionará sobre el próximo Mundial, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, y lo que supondrá para su carrera.

En la primera parte de la entrevista Cristiano confesó que su retirada del fútbol será «pronto» y que será «dura» para él, así como también recordó su paso por el Manchester United y dio algunos detalles sobre su reciente compromiso con la influyente y modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, su pareja desde hace casi una década.