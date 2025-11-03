Austin, 3 nov (EFE).- El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó este lunes con imponer un impuesto a los neoyorquinos que se muden al estado sureño, en medio de unas elecciones a la alcaldía de Nueva York donde la posibilidad de que gane el candidato comunista Zohran Mamdani ha provocado un rechazo por parte de quienes defienden la libertad y asoman un éxodo masivo para huir de sus propuestas que incluyen transporte público gratuito y congelamiento de los alquileres aumentando los impuestos en la ciudad.

En su cuenta de la plataforma X, Abbott, aliado cercano del presidente Donald Trump, escribió que «después de que las urnas cierren» impondrá un arancel de 100 % a los neoyorquinos que se muden a Texas.

El republicano, sin embargo, no especificó cómo se implementaría esta medida, ni a qué exactamente seria el gravamen.

El estado con mayor migración interna

Texas es el estado con mayor migración interna neta de Estados Unidos, según datos del Censo de 2024. Casi 612.000 personas se mudaron a Texas el año pasado, mientras que unas 478,000 se fueron del estado.

Las cifras del flujo migratorio entre estados de la Oficina del Censo para 2023 muestran que California, Nueva York y Florida fueron los principales estados que enviaron personas a Texas, como una muestra de que los estadounidenses están buscando refugio en el estado republicano que se ha caracterizados por bajos impuestos, mientras California y Nueva York se ubican en la otra acera.