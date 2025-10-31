Los Ángeles (EE.UU), 31 oct (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando un caso de malversación de fondos por parte de la administración de la fundación Black Lives Matter, según informó este viernes la cadena CBS News.

Las acciones fueron desviadas por la dirección del grupo izquierdista tras la afluencia de donaciones durante las protestas por la muerte de George Floyd en 2020 a manos de la policía de Mineápolis que terminaron en caos y violencia en varias ciudades, de acuerdo con una fuente familiarizada con la investigación a la que tuvo acceso la cadena de televisión estadounidense.

Por el momento se desconoce cuándo se inició esta investigación contra Black Lives Matter, encabezada por el fiscal Bill Essaylid de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.

Los lujos de la «justicia racial»

La fundación bajo investigación, surgida del movimiento de protesta Black Lives Matter, recaudó más de 90 millones de dólares desde su fundación y en junio de 2024 contaba con más de 18 millones de dólares en activos, de acuerdo con informes financieros.

El grupo recibió fuertes críticas cuando utilizó más de seis millones de dólares para comprar una casa en Los Ángeles, una compra que la entidad defendió en un informe de 2022 como un supuesto espacio para que «las personas negras compartan sus dones con el mundo y perfeccionen su oficio como mejor les parezca».