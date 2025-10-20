Pekín, 20 oct (EFE).- Las turbulencias internas son una de las claves del cuarto pleno del todopoderoso Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), que arrancó este lunes y en el que se espera que se produzcan relevos tras una serie de purgas por corrupción que han alcanzado a dirigentes civiles y militares de primer nivel.

Según diversos analistas, al menos nueve de los 205 miembros titulares del Comité Central, órgano dirigente de la formación, podrían ser reemplazados, lo que supondría la mayor renovación desde 2017.

Estas variaciones suelen formalizarse durante los plenos, convocados habitualmente siete veces en cada mandato quinquenal del Comité y celebrados a puerta cerrada y con absoluto hermetismo.

La composición del actual Comité Central fue fijada durante el XX Congreso del PCCh, celebrado en octubre de 2022.

En su tercera sesión plenaria, celebrada en julio de 2024, el Partido hizo oficiales varias expulsiones, entre ellas las de los exministros de Exteriores y Defensa Qin Gang y Li Shangfu, ambos apartados en 2023.

La corrupción salpica a altos funcionarios

La campaña anticorrupción, una de las políticas estrellas del líder chino, Xi Jinping, ha alcanzado en los últimos meses a responsables del sector financiero, gobiernos locales y ministerios.

Entre los casos más destacados figura el del exministro de Agricultura y Asuntos Rurales Tang Renjian, condenado el pasado septiembre a pena de muerte suspendida por aceptar sobornos valorados en más de 268 millones de yuanes (unos 37 millones de dólares).

También en septiembre, la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria, principal organismo anticorrupción del país, anunció la detención de Yi Huiman, expresidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, por «graves violaciones disciplinarias y de la ley».

Yi, que dirigió el organismo entre 2019 y febrero de este año, es el tercer máximo responsable del mercado bursátil chino investigado por corrupción desde 2016.

La campaña también ha alcanzado este año dirigentes regionales miembros del Comité, entre ellos Wang Lixia, exgobernadora de la región autónoma de Mongolia Interior (norte); Lan Tianli, exjefe del Gobierno regional de Guangxi (sur), y Jin Xiangjun, exgobernador de la provincia central de Shanxi.

Las posibles destituciones y la designación de sustitutos se aprobarán al concluir la reunión.

Escándalos en las Fuerzas Armadas

En el ámbito militar, el pasado viernes las autoridades anunciaron la expulsión de nueve altos mandos del PCCh y del Ejército Popular de Liberación por «graves violaciones disciplinarias» y presuntos delitos de corrupción, en una de las mayores purgas castrenses de los últimos años.

Entre los sancionados figuran el general He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC, órgano dirigente del Ejército chino), y el almirante Miao Hua, antiguo director del Departamento de Trabajo Político de la CMC.

Según el Ministerio de Defensa, los casos de ambos forman parte de una investigación más amplia contra varios altos cargos sospechosos de delitos que implican «una suma extremadamente grande de dinero» y «consecuencias altamente perjudiciales».

El caso de He había despertado atención internacional después de que el alto mando desapareciera de la vida pública en marzo.

El Ejército chino ha estado recientemente en el centro de diversos escándalos que han derivado en la caída en desgracia de los dos anteriores ministros de Defensa, así como de altos cargos vinculados con la Fuerza de Cohetes, lo que llevó a la CMC el pasado julio a emitir nuevas directrices para reforzar la «lealtad política» y la integridad de sus miembros.

Reflejo de la «fortaleza» de Xi

«Las recientes purgas reflejan la fortaleza política de Xi, no su debilidad», señalan los investigadores Neil Thomas, Lobsang Tsering, Shengyu Wang y Jing Qian, del Asia Society Policy Institute (ASPI).

A juicio de estos expertos, «al destituir a altos cuadros y generales, Xi demuestra que puede imponer su voluntad tanto en el Partido como en el Ejército».

El análisis de ASPI añade que si se confirmaran todas las destituciones, «esta sería la reunión del Comité Central con menor asistencia en los últimos años», lo que subrayaría «el énfasis de Xi en la autodepuración» en la formación gobernante.

Además, está previsto que los asistentes al pleno aborden hasta el próximo jueves las recomendaciones para el XV Plan Quinquenal (2026-2030), que fijará las prioridades económicas y sociales del país para los próximos cinco años.