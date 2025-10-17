Santiago de Chile, 17 oct (EFE).- Al menos una persona falleció tras el accidente de un helicóptero modelo Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), ocurrido durante una expedición a los Campos de Hielo Sur, la masa de agua helada más extensa del planeta fuera de la Antártida y el Ártico, según informó este viernes la institución.
La aeronave había despegado el jueves de una base área del sur de Chile con cuatro tripulantes y a las pocas horas se perdió contacto con la misma, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de rescate.
«La Fuerza Aérea de Chile informa que durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido», afirmó la nota.
«En estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal del equipo PARASAR. Adicionalmente, la Institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados», agregó antes de precisar que la FACH «se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles».
Los Campos de Hielo Sur son una de las mayores reservas de agua del mundo y una extensa zona de gran interés tanto científico como militar.