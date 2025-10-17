Redacción Internacional, 17 oct (EFE).-Después de protagonizar en la Casa Blanca un desencuentro histórico con su inquilino el pasado mes de febrero, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, vuelve este viernes a la residencia de Donald Trump para seguir hablando sobre el fin del conflicto con Rusia, que empezó en febrero de 2022.

Será la tercera vez que Zelenski visite la Casa Blanca este 2025, en el que las relaciones entre ambos han experimentado importantes giros:

Si Donald Trump iniciaba el año -y su segundo mandato- acusando al presidente ucraniano de haber iniciado el conflicto o de estar «jugando con la Tercera Guerra Mundial», el estadounidense ha ido virando y mostrando a lo largo de los meses su frustración para con Vladímir Putin por los nulos progresos para lograr un alto el fuego.

Uno de los últimos giros que ha dado Donald Trump fue en los márgenes de la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York a finales de septiembre, cuando alentó a Ucrania a luchar hasta recuperar los territorios ocupados por Rusia.

Aquel cambio de postura coincidió con la última vez que Trump y Zelenski se vieron a cara a cara, en un año en el que han compartido llamadas telefónicas, breves encuentros directos o indirectos y dos reuniones presenciales en la Casa Blanca desde febrero.

– 12 febrero de 2025.- Primer contacto telefónico entre Donald Trump y Volodímir Zelenski tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca. En la llamada se aborda un hipotético alto el fuego negociado, aunque no se fija la participación de Kiev.

Tras la conversación, Zelenski asegura que no aceptará negociaciones bilaterales de sus socios con Rusia sin la presencia de Ucrania, y días después, el 19 de febrero, Trump califica a Zelenski de dictador por no convocar elecciones. También culpa a Kiev de iniciar el conflicto con Rusia.

– 28 febrero.- Trump y Zelenski protagonizan una insólita bronca en el Despacho Oval ante la presencia de periodistas. No se firma, como estaba previsto, el acuerdo sobre explotación conjunta de minerales raros y Zelenski abandona la Casa Balanca antes incluso del almuerzo agendado, después de que el presidente estadounidense le acusara de estar «jugando con la Tercera Guerra Mundial» y de no estar preparado para la paz.

Además, un periodista conservador (Brian Glenn) afeó a Zelenski no vestir con traje en el Despacho Oval.

– 19 marzo.- Trump asegura, tras hablar con Zelenski durante una hora, que el proceso de paz en Ucrania va «por el buen camino».

– 26 abril.- Breve encuentro entre Trump y Zelenski en la Basílica de San Pedro durante los funerales del papa Francisco en el que acordaron continuar con las negociaciones.

Zelenski habla -en la red social X- de una «buena reunión» que «podría volverse histórica si se logran resultados conjuntos» al tiempo que pide «un alto el fuego completo e incondicional» y «una paz fiable y duradera que impida el estallido de otra guerra».

– 19 mayo.- Trump concluye sin un acuerdo las llamadas telefónicas mantenidas con Putin y Zelenski, pero dice haber conseguido su promesa de iniciar «de inmediato» negociaciones para una tregua y el fin de la guerra.

– 25 junio.- Trump y Zelenski se reúnen en La Haya con motivo de la cumbre anual de la OTAN en la que se abordan, entre otras cuestiones, el estado de las negociaciones sobre un final pactado de la guerra rusa-ucraniana y la posibilidad de que Kiev pueda comprar un nuevo paquete de armamento a empresas de Estados Unidos.

Zelenski califica de «larga y sustancial» la reunión» y dice que han cubierto «todas las cuestiones realmente significativas».

– 13 agosto.- Zelenski y los líderes europeos celebran reuniones virtuales con Donald Trump a iniciativa del canciller alemán, Friedrich Merz, quien recibió al presidente ucraniano en Berlín el mismo día 13 en una visita sorpresa a la capital germana.

– 16 agosto.- Zelenski y Trump mantienen un encuentro por videollamada después de que el presidente estadounidense se reuniera con Putin el día anterior en las proximidades de Anchorage, capital de Alaska.

Zelenski vuelve a definir la conversación como «larga y sustancial», pero Trump asegura que el fin de la guerra depende de él. También dice estar abierto a ofrecer respaldo a Kiev junto a los aliados europeos, aunque fuera del marco de la OTAN de la que Ucrania no es miembro.

– 18 agosto.- Zelenski vuelve a la Casa Blanca, esta vez con camisa y chaqueta negras y no con su habitual vestimenta de corte militar, y acompañado de los líderes europeos, aunque el ucraniano fue recibido por Trump en el Ala Oeste de la residencia presidencial y el resto de mandatarios de Europa entraron por el Pórtico Sur.