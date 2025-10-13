Jerusalén, 13 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó este lunes en la Knéset, el Parlamento israelí, que Israel ha logrado todo lo que podía conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento de convertir esas victorias en el «premio final de la paz».

«Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de transformar estas victorias contra los terroristas en paz y prosperidad para todo Oriente Medio», dijo Trump, en el día en que se prevé la firma del acuerdo que pone fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Trump pronunció su discurso tras la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos que permanecían cautivos en Gaza y la entrega de prisioneros palestinos, como parte del acuerdo de alto el fuego.

Entre aplausos, el mandatario se convirtió en el protagonista del Parlamento, aunque su intervención fue momentáneamente interrumpida por los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif, de la coalición árabe-judía Hadash Taal, quienes portaban pancartas con el texto «¡Reconoced Palestina!» y fueron retirados por la seguridad.

Continuando su intervención, Trump afirmó que «este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio» y mostró su agradecimiento a las naciones árabes y musulmanas que presionaron a Hamás para liberar a los rehenes.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que junto a Trump se alcanzará la paz: «Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz», declaró desde la Knéset.

Liberación de los rehenes

El proceso comenzó a las 9:30 hora local (6:30 GMT), cuando el Ejército de Israel confirmó que los siete primeros rehenes vivos cruzaron la frontera y fueron entregados a la Cruz Roja: Eitan Mor (25), Alon Ahel (24), Ziv Berman (27), Gali Berman (27), Guy Gilboa Dalal (24), Omri Miren (48) y Matan Angrest (22).

Poco antes de las 11:00 hora local, los 13 rehenes restantes fueron entregados y el primer helicóptero con los liberados llegó al Hospital Sheba de Ramat Gan, mientras que el Beilinson recibió a Eitan Mor.

Con esto, las milicias de Gaza ya no cuentan con cautivos vivos, mientras que algunos cuerpos de rehenes fallecidos serán entregados a lo largo del día, aunque Hamás no ha podido localizar a todos los desaparecidos.

Liberación de prisioneros palestinos

Israel liberó a los primeros prisioneros palestinos, trasladados en autobuses a Ramala, la capital de Cisjordania, a las 12:50 hora local (9:50 GMT), donde familiares y amigos los esperaban.

Al final del día se espera que se libere a 1.968 prisioneros, de los cuales 154 serán deportados, según asociaciones de presos de Hamás y la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Hamás mantiene control temporal en Gaza

Trump aseguró que Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control armado en Gaza: «Les hemos dado la aprobación por un tiempo (…). Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas. Creo que todo irá bien», declaró a bordo del Air Force One, camino a Tel Aviv.

La Cumbre para la Paz continúa en Egipto

Tras su visita a Israel, Trump viajará a Egipto para copresidir la Cumbre para la Paz, con más de treinta dirigentes mundiales, entre ellos líderes de Catar, Turquía, España, Francia y Reino Unido, junto al presidente egipcio Abdelfatah Al Sisi y al presidente de la ANP, Mahmud Abás.

El primer ministro israelí, Netanyahu, no asistirá debido al inicio del feriado Simjat Torá, que cierra el periodo festivo de Sucot.

Situación en Gaza

Trump al final de su discurso ante el Parlamento israelí, llamó a la población de Gaza a centrarse en la reconstrucción y aseguró que pretende colaborar en esos esfuerzos.

«Los habitantes de Gaza deben restaurar la estabilidad, la seguridad, la dignidad y el desarrollo económico para garantizar una vida mejor a sus hijos», dijo.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que tres gazatíes fueron asesinados el domingo por fuego israelí cuando intentaban regresar a sus hogares en zonas bajo control militar, a pesar de la tregua, dos en Jan Yunis y uno en Yabalia, y tres niños resultaron heridos este lunes al explotar un artefacto sin detonar cerca del hospital Shifa.

Según el Servicio de Acción contra las Minas de la ONU (UNMAS), entre un 5 % y 10 % de los proyectiles lanzados en Gaza no detonaron, dejando «peligros mortales». La ONU estima que podrían pasar hasta 14 años antes de que la Franja quede completamente libre de bombas sin detonar.