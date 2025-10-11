Jerusalén, 11 oct (EFE).- El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, aseguró este sábado en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv que «los milagros pueden ocurrir».

“Esta noche celebramos algo extraordinario”, dijo Witkoff según declaraciones recogidas en medios. “Una prueba viviente de que los milagros pueden ocurrir (…) Una paz que nace no de la política, sino de la valentía: la valentía de quienes se niegan a rendirse”, añadió en alusión al plan del presidente de EE.UU, Donald Trump, para la Franja de Gaza y la inminente liberación de los 48 rehenes.

En la plaza, abarrotada, algunos asistentes desplegaron un gran cartel en el que podía leerse «Nobel presidente Trump», junto el lazo amarillo en solidaridad con los cautivos.

En el evento, además de Witkoff, estuvieron también presentes el yerno del dirigente republicano, Jared Kushner, y la hija de Trump, Ivanka, quien también subió al escenario y se dirigió a la multitud hablando de una «paz duradera».

«Oramos, y muchas personas están trabajando arduamente para asegurar que esta semana que viene suponga una gran sanación para todos vosotros, y para que emprendamos el siguiente capítulo que, si Dios quiere, después de tanto tiempo, será una paz duradera», dijo en declaraciones recogidas por Haaretz.

Este lunes, el propio Trump aterrizará en Israel donde hablará en el Parlamento (la Knéset) y, posteriormente, volará a Egipto a donde acudirán también otros mandatarios a fin de apoyar la puesta en marcha del principio de acuerdo entre Israel y Hamás.