Washington, 3 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Hamás tiene hasta el domingo a las 6:00 de la tarde, horas de Washington, para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza o «se desatará un infierno como nunca antes se ha visto» contra el grupo terrorista palestino.

Trump presentó el lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

«Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6:00) pm, hora de Washington, DC. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás», escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente aseguró que la mayoría de los milicianos de Hamás «están rodeados y atrapados militarmente», esperando a que él dé la orden de ejecutarlos. Y pidió además a los habitantes de las áreas donde se encuentran esos miembros de Hamás que «abandonen inmediatamente esta zona de muerte potencial hacia zonas más seguras en Gaza».

Donald Trump agregó, sin embargo, que Hamás tiene «una última oportunidad» para aceptar el plan de Washington que, dijo, ha sido aceptado ya por «las grandes, poderosas y ricas naciones de Medio Oriente».

El acuerdo, que según subrayó traerá la paz a la región después de 3000 años, también «PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMÁS. Les exijo por tanto que acepten el plan y que LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA».

Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de Hamás, afirmó en una entrevista con la cadena Al Jazeera que el grupo terrorista responderá «pronto» a la propuesta del presidente estadounidense. Trump había afirmado el martes que tenían «tres o cuatro días» para dar una respuesta.

El plan contempla también la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.