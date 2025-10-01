Los Ángeles (EE.UU.), 1 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos advirtió este miércoles que desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el espectáculo del Super Bowl protagonizado por el puertorriqueño Bad Bunny.

«No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar», indicó uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, en el programa radiofónico The Benny Show.

Sin importar que se trate de una presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, «vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa», aseveró.

El funcionario expresó el desagrado del Gobierno de Donald Trump sobre la elección de Bad Bunny para actuar en el entretiempo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes de EEUU. «Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarnos en el descanso del partido», agregó Lewandowski.

La elección del puertorriqueño para liderar el descanso del Super Bowl ha dividido a la opinión pública tras afirmar que evitó pasar por EEUU con su gira mundial ante el riesgo de que el ICE hiciera redadas en los lugares de sus conciertos.

Con su actuación, Bad Bunny marca un hito en la historia de este evento al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo del Super Bowl, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero en Santa Clara, en el estado de California.