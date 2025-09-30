Islamabad, 30 sep (EFE).- Al menos once personas murieron, seis de ellos presuntos terroristas y tres miembros de una fuerza paramilitar, y otras 32 resultaron heridas este martes por la explosión de un coche bomba contra una base de seguridad en Quetta, capital de la conflictiva provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán.

«Seis terroristas, incluido un atacante suicida, han sido abatidos y cuatro personas, entre ellas tres miembros del Frontier Corps (FC), han sido martirizada en el ataque, mientras que otras 32 resultaron heridas», dijo a EFE el oficial de policía del centro de control policial de Quetta Muhammad Ramzan.

El atentado ocurrió cuando un vehículo cargado de explosivos se estrelló contra el muro perimetral de un cuartel del Frontier Corps (FC), un cuerpo paramilitar paquistaní que es un objetivo frecuente de los grupos insurgentes en la región, según confirmó a EFE una fuente policial, Jameel Hussain.

Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, que ha obligado a las autoridades sanitarias de la provincia a declarar la emergencia en todos los hospitales de Quetta.

«En el Hospital Balochistan Medical College de Quetta y el Centro de Traumatología se ha ordenado a todos los médicos, farmacéuticos, enfermeros y personal paramédico que permanezcan en los hospitales», dijo el secretario de Salud de Baluchistán, Mujeebur Rehman.

Baluchistán, asolada por la insurgencia desde hace décadas, es la provincia más grande y rica en recursos naturales de Pakistán (especialmente gas y minerales) y también la más pobre del país. Grupos armados baluchis exigen la independencia o una mayor autonomía, acusando al gobierno de Islamabad de explotar sus riquezas mientras margina a la población local.

La violencia se ha intensificado en los últimos años debido a la oposición de estos grupos a los multimillonarios proyectos de inversión de China en la región, en particular el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), que consideran una forma de «colonialismo económico».

En marzo, una alianza de grupos separatistas anunció planes para intensificar sus ataques contra las fuerzas paquistaníes y los intereses chinos. El pasado 24 de septiembre, varias personas resultaron heridas en la explosión de una bomba en un tren de pasajeros que también tuvo lugar en Baluchistán.