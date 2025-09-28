Washington, 28 sep (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que trabaja en un plan de 21 puntos para la Franja de Gaza junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aún no está terminado.

«Estamos trabajando en ello. Aún no está finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump, de hecho, en estos momentos. Y espero que podamos llevarlo a cabo», declaró Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox News un día antes de reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

«Queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos, desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando tanto para Gaza como para los israelíes y para toda la región», añadió el primer ministro israelí.

Trump, que lleva días asegurando que el acuerdo entre Israel y Hamás está «muy cerca», escribió este domingo en su red social, Truth Social, un mensaje apuntando a que estaban trabajando en algo especial para la región, que podría coincidir con el plan para Gaza del que habla Netanyahu.

«Tenemos una verdadera oportunidad de grandeza en Medio Oriente. Todos están a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!», escribió.

Al ser consultado sobre su relación con el mandatario estadounidense, Netanyahu definió a Trump como un «aliado increíble de Israel» y un «amigo increíble».

‘FREE OUR HOSTAGES’: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 21-point peace plan for ending the Gaza war ahead of his meeting with President Trump at the White House on Monday. pic.twitter.com/J6owLMcIk0 — Fox News (@FoxNews) September 28, 2025



«El presidente Trump hace lo que hace porque decide lo que más conviene para los intereses de Estados Unidos. Y lo he dicho a menudo, yo no decido. Creo que el presidente Trump es el líder más independiente y sorprendente que he visto en toda mi vida», añadió.

Ambos líderes se reunirán este lunes en Washington tras la semana de alto nivel de las Naciones Unidas en la que nuevos países reconocieron al Estado palestino, aumentando la presión sobre el líder israelí.