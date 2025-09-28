Washington, 28 sep (EFE).- La Policía de la localidad de Grand Blanc en Míchigan informó que son cuatro los muertos en un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona que dejó además a ocho heridos e identificó al autor como Thomas Jacob Sanford, que murió en un enfrentamiento con dos agentes.

Dos víctimas fueron encontradas en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días donde al momento del tiroteo «cientos de personas» atendían al servicio, según la Policía. En total, con la muerte del tirador, que era también de Míchigan, son cinco los muertos en la iglesia, según dijo el jefe de Policía de Grand Blanc, William Renye, en una rueda de prensa. De acuerdo con Renye, dos de esos cuatro presentaban heridas de bala, señaló NBC.

Además, la Policía estatal informó que ha estado respondiendo a amenazas de bomba adicionales en diferentes lugares de la comunidad y que algunas ocurrieron en iglesias y fueron desestimadas.

El atacante estrelló su vehículo contra la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días antes de abrir fuego contra los feligreses tras lo cual la prendió en llamas.

El autor de los disparos, que utilizó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de policía. Las autoridades identificaron al atacante como un hombre de 40 años de la localidad de Burton, también en el mismo estado.

En una rueda de prensa, las autoridades informaron del número de víctimas que hasta ahora se conocen, pero apuntaron que el dato puede crecer a medida que avance el trabajo. «Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado la escena», declaró el jefe de policía de la localidad, William Renye.

Las tareas de las fuerzas de seguridad se han visto ralentizadas por el incendio provocado por el atacante en la iglesia. Renye aseguró que el tirador la incendió «deliberadamente».

Al poco tiempo de conocer lo sucedido, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos. «Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí a orar por las víctimas de esta terrible tragedia», añadió.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró estar siguiendo la situación y condenó lo ocurrido. «Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!», dijo.

Las autoridades explicaron que cientos de feligreses se encontraban en la iglesia en el momento del ataque.