Buenos Aires, 20 sep (EFE).- El Gobierno argentino confirmó este sábado que el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes en Nueva York.

«En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump», anunció la cuenta oficial de Cancillería Argentina en la red social X.

El presidente argentino participará de la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según confirmaron fuentes oficiales.

Según informaron medios locales, también está previsto que Milei se reúna con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El encuentro entre Trump y Milei coincide con el anuncio del presidente sobre negociaciones avanzadas con el Tesoro de Estados Unidos por un nuevo préstamo para Argentina.

El mandatario explicó -en entrevista con medios locales- que en el Gobierno sabían que «este año iba a ser muy complicado», por lo que habían empezado a «desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en julio».

Las tensiones en los mercados se han acrecentado en las últimas semanas ante la proximidad de los comicios nacionales del 26 de octubre -tras la derrota del oficialismo ante el peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país- y por las dudas de los inversores sobre el plan económico del Ejecutivo y los desaciertos en su ejecución.

El presidente viajó a EE.UU. el pasado 11 de septiembre, donde mantuvo encuentros con el economista conservador Michael Milken, y con Mark A. Nelson, vicepresidente de la petrolera estadounidense Chevron, una de las empresas extranjeras que opera en la gigante formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina, entre otros.