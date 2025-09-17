Washington, 17 sep (EFE).- Estados Unidos designó este miércoles como grupos terroristas a cuatro milicias alineadas con Irán para, según dijeron, evitar ataques contra personal e instalaciones estadounidenses.

Estas agrupaciones son Harakat al-Nujaba (HAN), Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS), Harakat Ansar Allah al-Awfiya (HAAA) y Kata’ib al-Imam Ali (KIA).

Los cuatro ya habían sido previamente designados como terroristas globales especialmente designados, según explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

EE.UU. defendió que Irán, a quien considera como «el principal estado patrocinador de terrorismo», ha estado apoyando y entrenando a estas milicias.

Algunas de ellas han amenazado o atacado bases estadounidenses en la región, como HAAA que llevó a cabo un ataque con drones en enero de 2024 contra la base estadounidense de Torre 22 en Jordania, en el que murieron tres militares estadounidenses.

O KIA que ha realizado operaciones contra las fuerzas estadounidenses en Irak y sus miembros han recibido entrenamiento en Irán y con Hezbolá en el Líbano.

Tras la inclusión en esta lista, las organizaciones y las personas sancionadas se quedan sin acceso al sistema financiero estadounidenses y enfrentarán restricciones severas para transacciones comerciales.